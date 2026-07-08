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Inicia una nueva era en la selección mexicana: Rafael Márquez es oficialmente el nuevo entrenador

La designación de Márquez busca dar continuidad al proyecto que Javier Aguirre inició en 2024, ahora con la mira puesta en el Mundial de 2030.
mié 08 julio 2026 12:59 PM
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Ya es oficial: Rafa Márquez es el nuevo director técnico de la selección mexicana rumbo al Mundial 2030
Rafa Márquez será el sucesor de Javier Aguirre en la selección mexicana. (Agustin Cuevas/Getty Images)

Después que finalizó la participación de México en el Mundial 2026, una nueva era comienza para el equipo nacional este miércoles 8 de julio, pues se hizo oficial el nombramiento de Rafael Márquez como director técnico de la selección nacional.

La designación de Márquez busca darle continuidad al proyecto encabezado hasta el domingo pasado por Javier Aguirre, con quien trabajó como asistente.

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¿Por qué se eligió a Rafa Márquez como nuevo entrenador de la selección nacional?

De acuerdo con un comunicado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), la designación de Márquez busca dar continuidad al denominado Proyecto 2030, que comenzó en pasado 1 de agosto de 2024, cuando Javier Aguirre fue nombrado entrenador de la selección, con el exdefensor del Barcelona como su asistente.

“La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la selección nacional de México y afrontar sus próximos compromisos internacionales”, dice parte del texto compartido esta mañana por autoridades de la FMF.

También se destaca que el nombramiento de Márquez llega después de haber formado parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre, participando de manera directa en la preparación, competencia y desarrollo del equipo nacional para el Mundial 2026.

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La trayectoria de Rafael Márquez como entrenador

Después de una brillante trayectoria como jugador a nivel de clubes, donde brilló en equipos como Mónaco, Barcelona y Hellas Verona, Márquez inició su carrera como entrenador en las categorías de formación del Real Alcalá.

Posteriormente, Márquez volvió al Barcelona para convertirse en timonel del Barça Atlètic, convirtiendo al equipo juvenil blaugrana en protagonista de las categorías inferiores del futbol español.

Cuando parecía que Márquez seguiría los pasos de otras figuras del Barcelona, que del equipo juvenil dieron el salto al primer equipo, como fue el caso de Xavi Hernández, el mexicano sorprendió al confirmar que se uniría al cuerpo técnico de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

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Los logros de Rafa Márquez en el cuerpo técnico de Javier Aguirre

Como parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre, acompañó al estratega en 37 partidos, con un balance de 22 victorias, nueve empates y seis derrotas. El equipo nacional anotó 59 goles y recibió 28 anotaciones en contra durante este ciclo.

Además, la selección mexicana conquistó la Concacaf Nations League 2024-2025 y la Copa Oro 2025.

En el Mundial 2026, México fue líder de su grupo con un balance de tres victorias, cero goles en contra y seis goles a favor. Se logró una victoria más en dieciseisavos de final y aunque el equipo cayó eliminado en la ronda de octavos de final, se posiciona en la novena posición del certamen.

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