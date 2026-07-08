Ya es oficial: Rafa Márquez es el nuevo director técnico de la selección mexicana rumbo al Mundial 2030

¿Por qué se eligió a Rafa Márquez como nuevo entrenador de la selección nacional?

De acuerdo con un comunicado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), la designación de Márquez busca dar continuidad al denominado Proyecto 2030, que comenzó en pasado 1 de agosto de 2024, cuando Javier Aguirre fue nombrado entrenador de la selección, con el exdefensor del Barcelona como su asistente.

“La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la selección nacional de México y afrontar sus próximos compromisos internacionales”, dice parte del texto compartido esta mañana por autoridades de la FMF.

También se destaca que el nombramiento de Márquez llega después de haber formado parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre, participando de manera directa en la preparación, competencia y desarrollo del equipo nacional para el Mundial 2026.