¿Te vas de vacaciones en avión? Profeco revela tus derechos ante retrasos, cobros y cancelaciones

¿Qué pasa cuando hay retraso o cancelación del vuelo?

Profeco precisa que en caso de retraso o demora, la aerolínea debe informar con claridad las causas a los pasajeros a través de medios electrónicos o módulos de atención al pasajero.

Si el retraso es atribuible a la aerolínea, debe compensar al pasajero de la siguiente forma:

- Superior a una hora e inferior a cuatro: proporcionar como mínimo descuentos par vuelos posteriores al mismo destino y/o proporcionar alimentos y bebidas.

- Mayor a dos horas pero menor a cuatro: en caso de descuento, este no debe ser menor al 7.5% del precio del boleto original.

En caso de cancelación del vuelo por una causa atribuible a la aerolínea, el consumidor tiene estas opciones:

- Recibir íntegro el precio del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización no menor al 25% del precio o de la parte no realizada del viaje.

- Transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos, y, si es el caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

- Transporte en fecha posterior al miso destino y una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada.

En caso de denegación de embarque por sobreventa, el pasajero tiene derecho a elegir los beneficios que aplican por la posibilidad de cancelación del vuelo.

Profeco especifica que la aerolínea puede solicitar voluntarios que renuncien al embarque, pero las compensaciones no deben ser inferiores a las que se aplican en caso de cancelación.

En caso de retraso o cancelación, los pasajeros pueden recibir compensaciones. (Mario Jasso)

¿Cuál es el equipaje que puedo llevar?

De acuerdo con Profeco, el usuario puede documentar sin costo hasta 15 o 25 kg de equipaje, de acuerdo con la capacidad de la aeronave; así como dos piezas de equipaje de mano que en conjunto no excedan los 10 kg y que las medidas no excedan los 55 cm de largo, 40 cm de ancho y 25 cm de alto.

Si el equipaje excede el peso o las medidas, la aerolínea tendrá derecho a solicitar el pago adicional.

En caso de pérdida o daños al equipaje, el pasajero debe ser con el pago de entre 80 veces la UMA ($9,384.80) por daño a equipaje de mano y hasta 150 UMA ($17,596.50) por equipaje documentado perdido o dañado.