¿Te vas de vacaciones en avión? Profeco revela tus derechos ante retrasos, cobros y cancelaciones

Con la llegada de las vacaciones de verano 2026, muchas familias planean salir de viaje para descansar y recargar energías para una nueva etapa.
Durante esta época del año, muchas personas eligen trasladarse a sus destinos vacacionales a través de avión, pues suele ser una opción más rápida y cómoda para trasladarse.
Aunque se trata de un medio de transporte cada vez más popular, muchas personas desconocen cuáles son sus derechos como consumidor.
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¿Cuáles son mis derechos como usuario de avión?
De acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las leyes de Aviación Civil y de Protección al Consumidor, los usuarios de líneas aéreas cuentan con derechos que deben ser cumplidos y respetados por las empresas que brindan el servicio.
Información y publicidad
De acuerdo con Profeco, los pasajeros tienen derecho a un trato digno y a contar con información transparente de parte de la aerolínea, de modo que conozcan sus opciones y puedan tomar alternativas en caso de requerirlas, incluyendo los derechos del pasajero, políticas de compensación, motivos de posibles retrasos, posibles demoras o cancelaciones, así como los requisitos para presentar quejas y reclamaciones.
Profeco añade que la información y publicidad proporcionada a los usuarios debe ser clara y evitar inducir a errores o confusiones.
Tarifas y precios
Sobre este tema, las aerolíneas están encargadas de dar a conocer de manera clara los términos y condiciones al momento de comprar el boleto.
Además, el costo del boleto debe incluir tarifas, impuestos, comisiones y cualquier otro cargo cubierto. Las aerolíneas también están obligadas a respetar en todo momento las tarifas y restricciones; además de informar con claridad el monto total del costo.
Servicios adicionales
La aerolínea puede ofrecer estos servicios al momento de la compra del boleto, pero no puede obligar al usuario a contratarlos.
Estos servicios adicionales pueden ser seguros, rentas de auto, asistencias o donaciones. La aerolínea tampoco puede realizar cargos que condicionen la compra del boleto.
Profeco señala que si el pasajero decide no realizar el viaje, puede solicitar a la aerolínea, en un lapso de 24 horas siguientes a la compra, la devolución del precio del boleto.
En caso de que pase más tiempo, la aerolínea puede determinar las condiciones de la cancelación.
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¿Qué pasa cuando hay retraso o cancelación del vuelo?
Profeco precisa que en caso de retraso o demora, la aerolínea debe informar con claridad las causas a los pasajeros a través de medios electrónicos o módulos de atención al pasajero.
Si el retraso es atribuible a la aerolínea, debe compensar al pasajero de la siguiente forma:
- Superior a una hora e inferior a cuatro: proporcionar como mínimo descuentos par vuelos posteriores al mismo destino y/o proporcionar alimentos y bebidas.
- Mayor a dos horas pero menor a cuatro: en caso de descuento, este no debe ser menor al 7.5% del precio del boleto original.
En caso de cancelación del vuelo por una causa atribuible a la aerolínea, el consumidor tiene estas opciones:
- Recibir íntegro el precio del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización no menor al 25% del precio o de la parte no realizada del viaje.
- Transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos, y, si es el caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
- Transporte en fecha posterior al miso destino y una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada.
En caso de denegación de embarque por sobreventa, el pasajero tiene derecho a elegir los beneficios que aplican por la posibilidad de cancelación del vuelo.
Profeco especifica que la aerolínea puede solicitar voluntarios que renuncien al embarque, pero las compensaciones no deben ser inferiores a las que se aplican en caso de cancelación.
¿Cuál es el equipaje que puedo llevar?
De acuerdo con Profeco, el usuario puede documentar sin costo hasta 15 o 25 kg de equipaje, de acuerdo con la capacidad de la aeronave; así como dos piezas de equipaje de mano que en conjunto no excedan los 10 kg y que las medidas no excedan los 55 cm de largo, 40 cm de ancho y 25 cm de alto.
Si el equipaje excede el peso o las medidas, la aerolínea tendrá derecho a solicitar el pago adicional.
En caso de pérdida o daños al equipaje, el pasajero debe ser con el pago de entre 80 veces la UMA ($9,384.80) por daño a equipaje de mano y hasta 150 UMA ($17,596.50) por equipaje documentado perdido o dañado.
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¿Puedo viajar con bebés y animales de compañía?
Los pasajeros mayores de edad pueden viajar con un menor de hasta 2 años sin pago de tarifa alguna con una carriola, pero sin derecho a asiento y equipaje. La aerolínea está obligada a expedir el pase de abordar del infante.
En caso de viajar con animales domésticos, las aerolíneas están obligadas a tratarlos de forma humanitaria con medidas que disminuyan tensión, sufrimiento, dolor y producción de traumatismos durante el viaje.
Recuerda que en caso de incumplimiento de estos derechos, Profeco puede brindar respaldo a través de sus diferentes canales físicos y digitales.