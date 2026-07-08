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Las cuatro playas más cercanas a la CDMX para visitar en estas vacaciones de verano

Destinos en el Golfo de México y en el Pacífico son ideales para visitar durante esta época vacacional de verano.
mié 08 julio 2026 05:01 PM
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Acapulco no es la única: las cuatro playas más cercanas a CDMX y que están a solo cuatro horas en carro
El estado de Veracruz cuenta con varias playas relativamente cercanas a la CDMX. (Francisco Guasco)

Las vacaciones de verano están cerca de comenzar, lo que es una gran oportunidad para darse una escapada de la ciudad y disfrutar de un rato en compañía de la familia, pareja o amigos.

No es un secreto que el puerto de Acapulco, Guerrero, es el destino favorito por excelencia de los capitalinos, aunque pocos saben que existen otras opciones más cercanas a la Ciudad de México (CDMX), principalmente en el estado de Veracruz.

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Cuatro playas cercanas a la CDMX

El estado de Veracruz ofrece múltiples opciones relativamente cercanas a la CDMX, pues incluso varias de ellas se encuentran a poco más de cuatro horas de camino.

Si estás buscando algunas opciones para darte una escapada en las vacaciones de verano, estas son algunas recomendaciones:

Tuxpan, Veracruz

De acuerdo con Google Maps, esta es la opción más cercana a la capital del país, con 288 kilómetros de distancia partiendo desde la zona centro de la CDMX.

La aplicación “Traza tu ruta”, de Caminos y Puentes Federales (Capufe) , indica que para llegar a este destino, se gastarían $458.00 en casetas, y para llegar se harían aproximadamente tres horas con 50 minutos de camino, dependiendo del tráfico a la hora de partida.

Tecolutla, Veracruz

Es la segunda opción de playa más cercana a la CDMX, con una distancia de 421 kilómetros entre ambas localidades, de acuerdo con Google Maps.

“Traza tu ruta” indica que el costo total a pagar de casetas sería de $460.00, tomando en cuenta únicamente el viaje de ida, y que el recorrido desde la capital hasta esta playa sería de aproximadamente cuatro horas y 28 minutos.

Costa Esmeralda, Veracruz

Esta opción se encuentra a 340 kilómetros de distancia de la CDMX, de acuerdo con Google Maps, por lo que el trayecto sería de aproximadamente cuatro horas con 45 minutos.

De acuerdo con la app “Traza tu ruta”, el costo total en casetas hasta este destino sería de $508.00.

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Acapulco, Guerrero

El destino clásico para los capitalinos se encuentra a 378 kilómetros de distancia de la CDMX, lo que significa un recorrido de aproximadamente cinco horas, de acuerdo con Google Maps.

De acuerdo con “Traza tu ruta”, el costo total a pagar en casetas sería de $927.00, considerando exclusivamente el viaje de ida.

Bonus: Barra de Coyuca, Guerrero

Un poco más al norte de Acapulco se encuentra Barra de Coyuca, a 414 kilómetros de distancia de la CDMX, lo que se traduce en cinco horas y 49 minutos de camino.

De acuerdo con “Traza tu ruta”, el gasto total en casetas para llegar a este destino sería de $826.00, considerando únicamente los pagos de casetas por el viaje de ida.

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Recomendaciones para viajar en carretera

Si tienes pensado viajar en carretera durante estas vacaciones de verano 2026, sigue estas recomendaciones para evitar sorpresas desagradables.

- Verifica las condiciones mecánicas y eléctricas de tu auto. Revisa el nivel de aire en llantas y que todos los líquidos se encuentren en los niveles indicados por el fabricante.

- No olvides documentos como licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación y póliza de seguro.

- Evita conducir cansado o bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

Tags

Avión automotriz, autos, autos eléctricos

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