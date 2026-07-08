Acapulco no es la única: las cuatro playas más cercanas a CDMX y que están a solo cuatro horas en carro

Cuatro playas cercanas a la CDMX

El estado de Veracruz ofrece múltiples opciones relativamente cercanas a la CDMX, pues incluso varias de ellas se encuentran a poco más de cuatro horas de camino.

Si estás buscando algunas opciones para darte una escapada en las vacaciones de verano, estas son algunas recomendaciones:

Tuxpan, Veracruz

De acuerdo con Google Maps, esta es la opción más cercana a la capital del país, con 288 kilómetros de distancia partiendo desde la zona centro de la CDMX.

La aplicación “Traza tu ruta”, de Caminos y Puentes Federales (Capufe) , indica que para llegar a este destino, se gastarían $458.00 en casetas, y para llegar se harían aproximadamente tres horas con 50 minutos de camino, dependiendo del tráfico a la hora de partida.

Tecolutla, Veracruz

Es la segunda opción de playa más cercana a la CDMX, con una distancia de 421 kilómetros entre ambas localidades, de acuerdo con Google Maps.

“Traza tu ruta” indica que el costo total a pagar de casetas sería de $460.00, tomando en cuenta únicamente el viaje de ida, y que el recorrido desde la capital hasta esta playa sería de aproximadamente cuatro horas y 28 minutos.

Costa Esmeralda, Veracruz

Esta opción se encuentra a 340 kilómetros de distancia de la CDMX, de acuerdo con Google Maps, por lo que el trayecto sería de aproximadamente cuatro horas con 45 minutos.

De acuerdo con la app “Traza tu ruta”, el costo total en casetas hasta este destino sería de $508.00.