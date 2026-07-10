Los básicos para rodar por la Ciudad de México en ECOBICI

Además de contar con un casco como elemento básico de seguridad, hay que considerar otras recomendaciones:

Ropa y zapatos cómodos

Si vas a usar pantalón, lo más recomendable son los cortes rectos o ajustados abajo, para evitar que se atoren con la cadena o se manchen de grasa.

Para ir a la oficina, una playera polo transpirable es ideal y, para las noches, un chaleco o chamarra ligera con tiras reflejantes anchas (en la espalda y el pecho) te dará la visibilidad que necesitas frente a los automovilistas.

Durante el verano, la ciudad se caracteriza por sus mañanas soleadas y tardes de lluvia, por lo que las camisas o playeras de algodón ligero o lino figuran entre las alternativas para mantenerte fresco.

Igualmente, es indispensable un impermeable, de preferencia tipo poncho; al ser amplio, la parte delantera se puede extender para proteger los muslos y rodillas en caso de una tormenta.

En cuanto a los zapatos, la sugerencia son unos tenis con suela de goma para evitar que se resbalen de los pedales. Cerciórate de que las agujetas estén siempre amarradas, para que no ocasionen un percance mientras recorres las calles.

Gafas de sol

Lo más aconsejable es usar lentes con protección UV que, además de mitigar el brillo de la luz solar, funcionan como escudo contra el polvo, insectos y piedras sueltas en avenidas concurridas como Reforma o Insurgentes. Una gorra es un complemento adecuado.

Como ECOBICI cuenta con una canastilla al frente, no es necesario cargar el peso en los hombros, lo cual representa una gran ventaja.