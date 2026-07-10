Los básicos para rodar por la Ciudad de México en ECOBICI

Moverse en bicicleta por la CDMX es una buena decisión para la salud y las finanzas personales; sin embargo, también exige estar preparado.
Para quienes se estrenan en este medio de transporte, el equipamiento básico es el mejor aliado de un viaje seguro y cómodo.
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Además de contar con un casco como elemento básico de seguridad, hay que considerar otras recomendaciones:
Ropa y zapatos cómodos
Si vas a usar pantalón, lo más recomendable son los cortes rectos o ajustados abajo, para evitar que se atoren con la cadena o se manchen de grasa.
Para ir a la oficina, una playera polo transpirable es ideal y, para las noches, un chaleco o chamarra ligera con tiras reflejantes anchas (en la espalda y el pecho) te dará la visibilidad que necesitas frente a los automovilistas.
Durante el verano, la ciudad se caracteriza por sus mañanas soleadas y tardes de lluvia, por lo que las camisas o playeras de algodón ligero o lino figuran entre las alternativas para mantenerte fresco.
Igualmente, es indispensable un impermeable, de preferencia tipo poncho; al ser amplio, la parte delantera se puede extender para proteger los muslos y rodillas en caso de una tormenta.
En cuanto a los zapatos, la sugerencia son unos tenis con suela de goma para evitar que se resbalen de los pedales. Cerciórate de que las agujetas estén siempre amarradas, para que no ocasionen un percance mientras recorres las calles.
Gafas de sol
Lo más aconsejable es usar lentes con protección UV que, además de mitigar el brillo de la luz solar, funcionan como escudo contra el polvo, insectos y piedras sueltas en avenidas concurridas como Reforma o Insurgentes. Una gorra es un complemento adecuado.
Como ECOBICI cuenta con una canastilla al frente, no es necesario cargar el peso en los hombros, lo cual representa una gran ventaja.
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Lo que puedes llevar en tu mochila
Para hidratarte después del recorrido, un termo de acero inoxidable es tu compañero. Aquellos con popote expuesto o tapa de presión terminarán salpicando el interior de la mochila al ir en movimiento, así que puedes optar por uno con tapa hermética.
Transportar la comida al trabajo o la escuela en ECOBICI es totalmente viable, pero la vibración del pedaleo exige contenedores específicos. Busca refractarios con empaque de silicona en la tapa y cuatro clips laterales para que tus alimentos lleguen en buenas condiciones a tu destino.
Una bolsa plástica con sello hermético permite proteger el celular, la cartera y las llaves en caso de diluvios. No olvides llevar tu identificación oficial y tu Tarjeta de Movilidad Integrada para hacer conexión con otros medios de transporte, si lo requieres.
Del mismo modo, el tráfico de la CDMX o un tramo largo pueden causar un bajón de energía, así que prefiere snacks que no se derritan ni se aplasten fácilmente: frutos secos y semillas, barras de cereal o de proteína y piezas enteras, como una manzana o mandarina, resisten el viaje sin hacerse puré.
Para optimizar el trayecto, conviene incluir en tu mochila una toalla pequeña de microfibra, bloqueador solar, desodorante o una playera limpia de repuesto.
Revisión rápida
Antes de subirte a la bici, verifica que esté en óptimas condiciones: el funcionamiento de los frenos y la campanilla es fundamental para tu seguridad. Cuentas con dos minutos para hacer esta revisión y, si detectas alguna falla, devuélvela y repórtala mediante el botón rojo de la cicloestación.