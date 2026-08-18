¿Quién dirigía Era en sus últimos años?

La historia de Ediciones Era tampoco puede reducirse a la figura de un propietario individual. El sello mantuvo durante décadas su carácter de editorial independiente y colectiva, mientras distintas generaciones de editores participaron en la construcción y dirección de su catálogo.

Durante sus últimas décadas, una de las figuras centrales fue Marcelo Uribe, poeta y editor que estuvo al frente de la labor editorial de la casa.

La estructura de propiedad de Era, por tanto, es distinta a la de una editorial perteneciente a un gran conglomerado. Su identidad estuvo ligada desde el comienzo a un grupo de fundadores y a un proyecto editorial independiente que sobrevivió durante más de seis décadas.

La historia de Ediciones Era: publicó a García Márquez, Pacheco y Poniatowska

El valor de Era no estuvo solamente en su permanencia, sino en los autores que incorporó a su catálogo.

La editorial publicó a escritores como Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, Juan Rulfo, Carlos Monsiváis y José Revueltas, además de numerosos autores de literatura, historia, arte y ciencias sociales; muchos de ellos ligados con la izquierda mexicana.

Uno de sus rasgos fue apostar por escritores cuando todavía no tenían el reconocimiento que alcanzarían posteriormente.

Por ejemplo, Era publicó en 1963 Los elementos de la noche, de José Emilio Pacheco, cuando el poeta tenía apenas 23 años.

También publicó una primera edición de "El coronel no tiene quien le escriba", de Gabriel García Márquez, antes de que el escritor colombiano se convirtiera en uno de los autores más reconocidos de la literatura mundial.

El catálogo se extendió mucho más allá de la narrativa y la poesía. La editorial construyó un fondo que llegó a reunir cientos de títulos de literatura, pensamiento, arte y ciencias sociales.