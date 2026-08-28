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10 años de la muerte de Juan Gabriel: los negocios y la fortuna que dejó el Divo de Juárez

A pesar de que tuvo una infancia precaria, el "Divo de Juárez" acumuló una fortuna de la cual dejó estipulada en su testamento la forma en la que sería distribuida.
vie 28 agosto 2026 01:22 PM
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El Divo de Juárez se presentó en palenques, en el famoso bar Noa Noa, en Ciudad Juárez, y hasta en Bellas Artes, con lo que se convirtió en un artista que conquistó a diversos públicos. (Foto: Ethan Miller/Getty Images)

Juan Gabriel no ha muerto. A pesar de que este 28 de agosto se cumplen 10 años de qué Alberto Aguilera Valadez murió, el “Divo de Juárez” continúa con su legado que dejó en cientos de canciones, composiciones, y participaciones en películas. A pesar de que de acuerdo con su biografía, el cantautor tuvo una infancia y adolescencia difícil, tras su éxito, logró acumular un cuantioso patrimonio por derechos de autor, regalías, propiedades y obras de arte.

El gusto por la música del originario de Parácuaro, Michoacán, comenzó a temprana edad.

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La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) recuerda que Juan Gabriel compuso a los 13 años La muerte del palomo, a la que siguió Ases y Tercia de Reyes.

Fue el menor de 10 hermanos, y de acuerdo con su biografía y varias entrevistas, tuvo una infancia y adolescencia complicada, pues su madre decidió internarlo.

“Mi infancia fue bonita y triste, paradójicamente una mezcla extraña de sentimientos, igual que sentimos todos los niños que nos criamos con muchas privaciones. Mi madre tenía que trabajar de sirvienta y no podía atenderme, por eso tuvo que internarme en la Escuela de Mejoramiento Social, en donde permanecí de los cinco a los 13 años”, recuerda el texto de la SACM .

Entre los años 1966 a 1968 se presentó en el Cabaret Noa-Noa, interpretando Adoro de Armando Manzanero, Cenizas, Yo te amo, Yo sé que no es feliz y Harlem en español, entre otros, con el acompañamiento de Los Prisioneros del Ritmo. Simultáneamente se presenta como intérprete en Cucaracha Bar, Palacio Chino, Cucamonga, Boom-Boom, Charlie’s Bar y Hawaiian.

Después, viaja a la Ciudad de México, recorre todas las compañías de discos sin suerte alguna, por lo que decide regresar a Ciudad Juárez y obtiene su primer contrato para actuar en el Malibú, recibiendo un salario de diez dólares diarios.

Tras la muerte de su madre en diciembre de 1974, compone una de sus canciones más famosas: Amor Eterno, que le dedica en su memoria. Además, las vivencias de su hermana Virginia lo inspiraron para componer Se me olvidó otra vez, La diferencia, Veinte años, No lastimes más y Tú sigues siendo el mismo. El recuerdo de su padre lo inspira para crear De sol a sol. De su vida al lado de don Juan, quien lo enseñó a trabajar, nace la canción Eternamente agradecido.

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En 2016, la revista Pollstar lo ubicó entre los 20 artistas que más dinero produjeron por concierto, ya que generaba 934 mil 935 dólares por presentación, solo. Artistas como Madonna o el grupo Muse.

Durante su carrera artística no estuvo lejos de los problemas legales, en donde se dio cuenta de la fortuna que poseía. En 2013, tras 12 años de litigio con algunos de sus ex músicos que interpusieron una demanda en su contra, se ordenó el embargo de sus bienes, aunque su defensa logró rescatar 16 de sus propiedades cuyo valor superó en ese entonces los 100 millones de pesos.

También tenía un rancho en la zona de Santa Fe, Nuevo México y que estaba valuado en 2 millones 950 mil dólares.

En total, el cantautor habría dejado aproximadamente 30 propiedades ubicadas entre México y Estados Unidos.

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CDMX

Más de 170,000 personas corean las canciones de Juan Gabriel en el Zócalo

Herencia que dejó Juan Gabriel

La SACM recuerda que Juan Gabriel es de los artistas que más canciones tiene registradas y más ingresos por concepto de regalías ha generado a la sociedad. Logró el récord de vender más de 30 millones de copias.

El cantautor murió el 28 de agosto de 2016 a los 66 años en Santa Mónica, California, Estados Unidos, en donde un día había ofrecido un concierto apenas dos días antes.

Fue encontrado inconsciente en su departamento por personas de su equipo, quienes llamaron a los servicios de emergencia. Posteriormente, su acta de defunción indicó que falleció por un infarto agudo de miocardio, además de que también tenía antecedentes de arterioesclerosis.

Juan Gabriel devela su estrella de la fama en Hollywood en mayo de 2002
El cantante mexicano Juan Gabriel exhibe su nueva estrella durante la ceremonia de inauguración en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 10 de mayo de 2002, en la zona de Hollywood de Los Ángeles. (Foto: AFP)

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Al momento de su muerte, su riqueza se valuó en aproximadamente 30 millones de dólares. En su testamento se detalló que su hijo adoptivo, Iván Aguilera, fue designado legalmente como el albacea y heredero universal del patrimonio, encargado de administrar la imagen, las licencias comerciales y las producciones póstumas del artista.

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