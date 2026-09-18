Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway: ¿quién tomará las riendas del imperio de 1 billón de dólares?

Warren Buffett deja la presidencia, pero seguirá ligado a Berkshire

Buffett pasará a ser presidente emérito y conservará su asiento como director en el consejo de administración. Su salida ocurre poco más de nueve meses después de que Greg Abel asumiera como CEO, cargo que Buffett había anunciado que dejaría durante la reunión anual de accionistas de mayo de 2025.

“Father Time always wins” —“El Padre Tiempo siempre gana”—, escribió Buffett en su carta a los accionistas . También señaló que llega a este momento con confianza en el futuro de Berkshire, después de haber permanecido activo durante la transición.

Esa participación continuó incluso después de dejar la dirección ejecutiva. Abel contó en marzo que Buffett seguía acudiendo a la oficina de Omaha todos los días y que mantenían consultas frecuentes sobre asuntos de la compañía.



Howard Buffett heredará la presidencia y Greg Abel mantendrá el control operativo

Howard Buffett, hijo de Warren, ocupará la presidencia del consejo conforme al plan de sucesión de Berkshire. Su papel estará enfocado en resguardar la cultura y los valores de la compañía, una función que su padre considera clave para preservar el modelo que construyó.

La conducción diaria seguirá en manos de Greg Abel. Como CEO, será responsable de las decisiones operativas y de asignación de capital, mientras Susan Decker continuará como directora independiente principal del consejo.

Warren Buffett resumió el reparto de responsabilidades en su carta: “Greg dirige la compañía; Howard protegerá su cultura y sus valores”. También comparó la función de su hijo con una póliza que pertenece a los accionistas y que esperan no tener que utilizar.

Abel, por su parte, aseguró que la cultura construida por Buffett permanecerá en el centro de Berkshire y señaló que continuará trabajando junto a Warren, Howard y Decker bajo la nueva estructura de gobierno corporativo.