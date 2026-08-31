Contalink libera el tiempo del contador para hacer crecer su negocio

En este contexto, surgió Contalink que emplea algoritmos, inteligencia artificial y lógicas operativas más directas para relacionar información. Con el sello de “hecho en México”, Eduardo Williams, su CEO, explicó que cuenta con un diseño de producto eficaz e intuitivo que deja atrás los procesos obsoletos.

Gracias a una firme apuesta por la tecnología, proporciona la infraestructura para hacer la práctica contable más simple y moderna. Esto lo hace posible bajo la premisa de usar toda la información electrónica ya generada en México para que los especialistas fiscales puedan enfocarse en labores más avanzadas.

A esta solidez se suman 10 años de experiencia en el mercado, un equipo basado en Monterrey, Nuevo León y más de 24,000 mil contadores en todo México usando el sistema.

El software que libera tiempo para asesorar y atraer clientes

Williams destacó que Contalink permite ahorrar el 80% del tiempo en tareas contables. Asimismo, al tratarse de un sistema basado en la nube, es posible trabajar desde cualquier computadora o al instalar su app en un dispositivo móvil.

Sobre su automatización, su CEO hizo hincapié en la descarga masiva de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la presentación automática de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT), y el tablero de descarga de documentos fiscales de contribuyentes.

A su oferta, que incluye auditoría, tesorería, declaraciones y cálculo automático de impuestos, se integran herramientas como el convertidor de estados de cuenta bancarios de PDF a Excel editable, la emisión de facturas y complementos, y el tablero para descargar y ordenar documentos fiscales como constancias y declaraciones.