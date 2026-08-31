El WSOP Circuit llega por primera vez a la Ciudad de México

México continúa ganando terreno para ser sede de eventos internacionales reconocidos. Después de consolidarse como escenario de competencias deportivas y espectáculos de gran alcance, la capital del país suma una nueva disciplina al calendario: el póker profesional.
Por primera vez en su historia, el World Series of Poker Circuit (WSOP-C) llegará a la capital con el WSOP Circuit México 2026, que se llevará a cabo del 31 de agosto al 11 de septiembre en el Hotel Barceló México Santa Fe, gracias a una colaboración entre el WSOP-C y Big Bola Casinos.
Durante 12 días se llevarán a cabo 12 eventos oficiales de anillo, además de satélites y torneos para distintos perfiles de jugadores.
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Una agenda de primer nivel
El Main Event será el principal atractivo de la competencia, con un buy-in de 27,000 pesos y una mesa final televisada el 11 de septiembre; además, se realizarán el High Roller y el Big Roller Mystery Bounty.
La participación estará abierta a cualquier persona mayor de edad, sin necesidad de ser jugador profesional o contar con una clasificación previa. Y para aquellos que busquen acceder a los torneos principales, habrá satélites desde 1,920 pesos.
La experiencia también llegará a quienes sigan el torneo desde fuera de las mesas. PokerGO en Español transmitirá en vivo todos los días la serie completa, incluida la mesa final del Main Event, acercando la competencia a la audiencia hispanohablante.
A esto se suma uno de los momentos más llamativos del festival: el Torneo de Celebridades, que reunirá a figuras como Jean Duverger, Faisy, Fastlich, Adrián Marcelo, Steve Enríquez y Eddy Vilard, además de otros invitados por confirmar.
Un nuevo escenario para los grandes eventos
La infraestructura, conectividad y capacidad de convocatoria del país vuelven a colocarlo como un punto de encuentro para experiencias de alcance global.
El WSOP Circuit México 2026 marca así la primera llegada del circuito a la capital y abre una nueva etapa para el póker en México y Latinoamérica.