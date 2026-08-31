El WSOP Circuit llega por primera vez a la Ciudad de México

Una agenda de primer nivel

El Main Event será el principal atractivo de la competencia, con un buy-in de 27,000 pesos y una mesa final televisada el 11 de septiembre; además, se realizarán el High Roller y el Big Roller Mystery Bounty.

La participación estará abierta a cualquier persona mayor de edad, sin necesidad de ser jugador profesional o contar con una clasificación previa. Y para aquellos que busquen acceder a los torneos principales, habrá satélites desde 1,920 pesos.

La experiencia también llegará a quienes sigan el torneo desde fuera de las mesas. PokerGO en Español transmitirá en vivo todos los días la serie completa, incluida la mesa final del Main Event, acercando la competencia a la audiencia hispanohablante.

A esto se suma uno de los momentos más llamativos del festival: el Torneo de Celebridades, que reunirá a figuras como Jean Duverger, Faisy, Fastlich, Adrián Marcelo, Steve Enríquez y Eddy Vilard, además de otros invitados por confirmar.

Un nuevo escenario para los grandes eventos

La infraestructura, conectividad y capacidad de convocatoria del país vuelven a colocarlo como un punto de encuentro para experiencias de alcance global.

México baraja una nueva carta en el calendario de grandes eventos internacionales. (Cortesía)

El WSOP Circuit México 2026 marca así la primera llegada del circuito a la capital y abre una nueva etapa para el póker en México y Latinoamérica.