¿Dónde y a qué hora ver la NFL 2026? Estos partidos van por TV abierta

El calendario incluye la revancha del Super Bowl LX entre los New England Patriots y Seattle Seahawks, además de un partido entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams en Australia, el primer encuentro de temporada regular de la NFL en ese país.

Para los aficionados en México, además del horario hay otro dato que conviene revisar antes de cada partido: la transmisión cambia dependiendo del encuentro, con opciones que incluyen Canal 5, ESPN, FOX, Netflix, ViX y otras plataformas.

La Semana 1 de la NFL tendrá 16 partidos entre el 9 y el 14 de septiembre.





Patriots vs. Seahawks abre la temporada

La NFL comenzará el miércoles 9 de septiembre con la revancha del Super Bowl LX. Los New England Patriots visitarán a los Seattle Seahawks. El partido comenzará a las 18:20 horas, tiempo del centro de México.

Dónde verlo: Canal 5, ViX+ y ESPN/Disney+ Premium.

El encuentro pondrá frente a frente nuevamente a los dos equipos que disputaron el campeonato de la NFL en febrero pasado.

La NFL llega a Australia

El jueves 10 de septiembre llegará uno de los partidos más particulares de la jornada. Los San Francisco 49ers enfrentarán a Los Angeles Rams en el Melbourne Cricket Ground, en Australia.

El partido dará comienzo a las 18:35 horas, tiempo del centro de México, este podrá disfrutarse en Netflix.

El partido forma parte del calendario internacional de la NFL y será el primer encuentro de temporada regular de la liga disputado en Australia.

Los partidos del domingo 13 de septiembre

El domingo concentra la mayor parte de la actividad de la Semana 1, con 13 partidos. El día iniciaran con encuentros a partir de las 11:00 horas del centro de México, estos son los partidos que darán comienzo a esa hora:

Tampa Bay Buccaneers vs. Cincinnati Bengals

New Orleans Saints vs. Detroit Lions