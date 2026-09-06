¿Dónde y a qué hora ver la NFL 2026? Estos partidos van por TV abierta

La NFL está de regreso y la temporada 2026 arranca esta semana con una jornada que tendrá partidos desde el miércoles hasta el domingo, además muchos de ellos se podrán disfrutar por televisión abierta en México.
La primera semana de la temporada regular tendrá 16 partidos entre el 9 y el 14 de septiembre, aunque dentro del periodo del 7 al 13 de septiembre se disputarán 15 encuentros. El último partido será el lunes 14 de septiembre.
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El calendario incluye la revancha del Super Bowl LX entre los New England Patriots y Seattle Seahawks, además de un partido entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams en Australia, el primer encuentro de temporada regular de la NFL en ese país.
Para los aficionados en México, además del horario hay otro dato que conviene revisar antes de cada partido: la transmisión cambia dependiendo del encuentro, con opciones que incluyen Canal 5, ESPN, FOX, Netflix, ViX y otras plataformas.
Patriots vs. Seahawks abre la temporada
La NFL comenzará el miércoles 9 de septiembre con la revancha del Super Bowl LX. Los New England Patriots visitarán a los Seattle Seahawks. El partido comenzará a las 18:20 horas, tiempo del centro de México.
Dónde verlo: Canal 5, ViX+ y ESPN/Disney+ Premium.
El encuentro pondrá frente a frente nuevamente a los dos equipos que disputaron el campeonato de la NFL en febrero pasado.
La NFL llega a Australia
El jueves 10 de septiembre llegará uno de los partidos más particulares de la jornada. Los San Francisco 49ers enfrentarán a Los Angeles Rams en el Melbourne Cricket Ground, en Australia.
El partido dará comienzo a las 18:35 horas, tiempo del centro de México, este podrá disfrutarse en Netflix.
El partido forma parte del calendario internacional de la NFL y será el primer encuentro de temporada regular de la liga disputado en Australia.
Los partidos del domingo 13 de septiembre
El domingo concentra la mayor parte de la actividad de la Semana 1, con 13 partidos. El día iniciaran con encuentros a partir de las 11:00 horas del centro de México, estos son los partidos que darán comienzo a esa hora:
Tampa Bay Buccaneers vs. Cincinnati Bengals
New Orleans Saints vs. Detroit Lions
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New York Jets vs. Tennessee Titans
Baltimore Ravens vs. Indianapolis Colts
Atlanta Falcons vs. Pittsburgh Steelers
Chicago Bears vs. Carolina Panthers
Cleveland Browns vs. Jacksonville Jaguars
Buffalo Bills vs. Houston Texans
A las 14:25 horas del centro de México iniciarán los siguientes partidos:
Miami Dolphins vs. Las Vegas Raiders
Green Bay Packers vs. Minnesota Vikings
Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles
Arizona Cardinals vs. Los Angeles Chargers
Para terminar el día, a las 18:20 horas del centro de México jugarán:
Dallas Cowboys vs. New York Giants
Este es el calendario de la primer semana de la NFL
Los partidos de la NFL que se podrán ver en México
Día y Hora (Centro de México)
Partido / Bloque
Canales de Transmisión
Miércoles 9 Sep 18:20 h
Inaugural New England Patriots vs. Seattle Seahawks
Canal 5, ViX+ y ESPN / Disney+ Premium
Jueves 10 Sep 18:35 h
Australia San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams
Netflix
Domingo 13 Sep 11:00 h
Bloque Matutino: Buccaneers vs. Bengals | Saints vs. Lions | Jets vs. Titans | Ravens vs. Colts | Falcons vs. Steelers | Bears vs. Panthers | Browns vs. Jaguars | Bills vs. Texans
Sky / izzi, FOX One y Prime Video (RedZone en ESPN/Disney+ Premium, TUDN y ViX)
Domingo 13 Sep 14:25 h
Bloque Vespertino: Dolphins vs. Raiders | Packers vs. Vikings | Commanders vs. Eagles | Arizona Cardinals vs. Chargers
Sky / izzi, FOX One y Prime Video (RedZone en ESPN/Disney+ Premium, TUDN y ViX)
Domingo 13 Sep 18:20 h
Dallas Cowboys vs. New York Giants
ESPN y Disney+ Premium
Lunes 14 Sep 18:15 h
Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs
ESPN y Disney+ Premium
La NFL arranca la temporada de 2026 con partidos desde el 9 hasta el 14 de septiembre.
Fuente: NFL.
La Semana 1 termina el lunes
El lunes 14 de septiembre, los Denver Broncos visitarán a los KansasCity Chiefs a las 18:15 horas, tiempo del centro de México.
Este partido se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.
Para quienes quieran seguir la temporada completa, la NFL señala que NFL Game Pass está disponible a través de DAZN y permite acceder a todos los partidos de la temporada regular, además de playoffs y Super Bowl.
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¿Los partidos de la NFL se transmitirán por tv abierta?
En México también existe una combinación de señales de televisión abierta, televisión de paga y streaming. La NFL identifica a TUDN/ViX, ESPN, FOX y Sky entre sus opciones de transmisión, mientras que algunos partidos internacionales tienen acuerdos específicos, como el encuentro entre 49ers y Rams que podrá verse por Netflix.