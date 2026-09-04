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¿Cómo será Olinia el auto eléctrico mexicano si sus piezas clave aún no se fabrican en el país?

El proyecto impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, tiene el objetivo de que 75% de sus componentes sean de origen nacional hacia 2030. Sin embargo, todas las piezas que se necesitan aún no se producen en México.
vie 04 septiembre 2026 02:47 PM
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El lanzamiento de Olinia en su segmento de carga acapara la atención de los medios de comunicación al término de la conferencia matutina presidencial en Palacio Nacional.
Los minivehículos Olinia tendrán una estructura y componentes distintos a los de los vehículos que tradicionalmente han salido de las plantas instaladas en el país. (Camila Ayala Benabib )

El proyecto de Olinia contempla que 75% de los componentes de sus vehículos sean de origen nacional hacia 2030. El desafío ahora es convertir ese objetivo en una cadena de proveeduría capaz de fabricar las piezas que necesitará un proyecto de movilidad distinto al de los vehículos que tradicionalmente se producen en México.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum todavía no ha precisado con qué porcentaje de integración nacional arrancará Olinia. Mientras tanto, los fabricantes de autopartes ya esperan el llamado de las autoridades para conocer qué papel podrán desempeñar en la fabricación de los minivehículos para pasajeros y carga.

La industria mexicana de autopartes parte de una estructura que se ha construido durante décadas alrededor de la fabricación de vehículos destinados principalmente a la exportación. Alrededor de ocho de cada 10 vehículos que México destina a otros mercados tienen como destino Estados Unidos.

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Olinia plantea, sin embargo, una dinámica diferente. Sus minivehículos tendrán una estructura y componentes distintos a los de los vehículos que tradicionalmente han salido de las plantas instaladas en el país, por lo que la experiencia acumulada por los proveedores no necesariamente se traducirá de forma automática en una oportunidad de negocio.

Para Gabriel Padilla, director de la Industria Nacional de Autopartes (INA), una de las principales dificultades estará en los proveedores Tier 1 y Tier 2, que ocupan buena parte de la estructura de la cadena automotriz.

Los Tier 1 son empresas que venden sistemas o módulos directamente a las armadoras, mientras que los Tier 2 producen componentes y piezas más pequeñas y especializadas para los primeros.

“La cadena de suministro, es un diamante donde existen una gran cantidad de Tier 1 y Tier 2, donde es un negocio de volumen. Si hoy Olinia no está pensando en producir grandes volúmenes difícilmente los Tier 1 y Tier 2 serán proveedores”, comenta Padilla.

La escala de producción, por tanto, será un factor para determinar qué empresas encuentran una oportunidad comercial en Olinia. Para la INA, los proveedores que se encuentran en niveles más profundos de la cadena podrían tener mayores posibilidades de incorporarse al proyecto.

Ahí aparecen los Tier 3 y Tier N. Los primeros abastecen materias primas o insumos básicos a los Tier 2, mientras que los segundos comprenden cualquier nivel posterior dentro de una cadena de suministro.

En este grupo pueden encontrarse, por ejemplo, subcontratistas dedicados a la extracción de hierro que posteriormente será fundido por proveedores Tier 3.

Incentivos y financiamiento para desarrollar proveedores

Pero la existencia de capacidades productivas no será suficiente. Para Padilla, desarrollar una cadena nacional para Olinia también requerirá que las autoridades acompañen a las empresas que puedan convertirse en proveedores.

“Hay posibilidades de desarrollarlos, pero acompañándolos siempre de incentivos, de financiamiento para incrementar sus capacidades. Si no hay un acompañamiento difícilmente se podría pensar de forma exitosa en desarrollar una cadena de proveeduría para un proyecto como Olinia”, agrega.

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La oportunidad está en una industria que ya cuenta con una base productiva amplia. De acuerdo con Padilla, el sector mexicano de autopartes reúne a más de 2,000 empresas con conocimientos en ingeniería y desarrollo.

El siguiente paso, según la INA, será identificar cuáles de esas compañías pueden incorporarse al proyecto. Después de la presentación de los prototipos para carga y pasajeros , Olinia se encuentra precisamente en esa etapa.

“Ya se han anunciado los prototipos. Hasta donde tenemos conocimiento, a lo que se comprometió el Gobierno Federal es a dar a conocer los prototipos y la vinculación que ha tenido el sector académico para lograr exitosamente un diseño. Yo creo que Olinia está en la fase de buscar la proveeduría para iniciar su producción con contenido nacional”, expone Padilla en entrevista con Expansión.

La INA asegura que ha mantenido conversaciones constantes con los coordinadores del proyecto. Sin embargo, la industria todavía espera que el gobierno determine cómo continuará el proceso.

“Estamos sujetos a que ellos nos marquen los pasos a seguir”, señala Padilla.

Para los fabricantes de autopartes, esa definición será relevante porque la incorporación a la cadena de Olinia no dependerá únicamente de contar con una capacidad productiva existente. También será necesario adaptar procesos, desarrollar tecnología y atender las especificaciones particulares de los minivehículos.

“Se requiere que la invitación que haga Olinia a estos eventuales potenciales proveedores vaya acompañada también de los incentivos que requieren las empresas para su desarrollo, que va desde el diseño hasta la evolución de la tecnología”, expone Padilla.

Autopartes eléctricas, una de las capacidades existentes

La estructura actual de la industria ofrece algunos puntos de partida. Los datos de la INA muestran que las partes eléctricas representan 19.6% de la producción total de autopartes en México, lo que significa que prácticamente una de cada cinco piezas producidas en el país pertenece a este grupo.

Después aparecen las transmisiones y embragues, con 9.5% de participación, mientras que las telas, alfombras y asientos representan 9.2%.

Estas capacidades podrían convertirse en parte de la base sobre la que se construya la proveeduría de Olinia, aunque la incorporación de las empresas dependerá de las características concretas que requiera el proyecto.

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Sector automotriz Industria automotriz Autos eléctricos

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