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¿Cuánto te costará preparar pozole para el 15 de septiembre? Profeco revela los precios

La Procuraduría Federal del Consumidor presentó una litsa con los ingredientes básicos de este platillo tradicional de los festejos patrios.
jue 10 septiembre 2026 03:55 PM
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Un plato con maíz, rábano, limón, cebolla, chiles verdes y lechuga. Está sobre una mesa con mantel de color verde, blanco y rojo.
El pozole es uno de los platillos más consumidos durante las fiestas patrias en septiembre. (Foto: IA/ Meta AI)

El pozole es uno de los alimentos más representativos de la gastronomía mexicana y al que recurren muchas familias para los festejos del 15 de septiembre; sin embargo, se debe considerar que algunos ingredientes han subido de precio, por lo que se recomienda tener en cuenta las porciones y elegir el que más convenga a los bolsillos.

Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuerda a la ciudadanía que puede consultar los precios de los alimentos a través de la herramienta de Quién es Quién en los precios.

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¿Cuánto te costará tu pozole este 2026?

Estos son los precios que halló Profeco tomando como base los ingredientes básicos y los precios mínimos y máximos que halló en su monitoreo que realiza en distintos establecimientos a nivel nacional.

Un kilo de maíz pozolero: el precio más bajo se detectó en la tienda La Comer de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, de la marca OvarB, en presentación de bolsa de 1 kilo, a un precio de 47.90 pesos.

El costo más alto alcanzó los 61.50 pesos en el Hipermercado Soriana de Reynosa, Tamaulipas.

Un kilo de espinazo de puerco: el precio más accesible del kilo de esta carne en el Hipermercado Soriana de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, en 38 pesos; mientras que en el Walmart ubicado en Mérida, Yucatán, alcanzó los 149 pesos, lo que representa más del triple del mínimo mencionado.

Un kilo de pollo entero de la marca Bachoco: se comercializó en un mínimo de 32.00 pesos en la Bodega Aurrera de Querétaro, Querétaro. Por el contrario, la tienda Chedraui de Durango, Durango, lo ofreció en 59.00 pesos.

Un kilo de cebolla: se halló a 18 pesos en el mercado público Emilio Sánchez Piedras, en Tlaxcala, Tlaxcala. Mientras que la tienda Walmart en Coacalco, Estado de México, ofertó el kilo en 63 pesos.

Un kilo de ajo: la tienda Chedraui en Veracruz, Veracruz, ofreció el kilo en 70 pesos y la tienda S-Mart en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 286 pesos.

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Pieza de lechuga romana: Se halló a 12 pesos en la Central de Abasto de Aguascalientes, Aguascalientes, hasta 42 pesos en Súper Kompras de Toluca, Estado de México.

Una bolsa de rábanos: El precio más bajo de 13 pesos en Chedraui de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y el máximo de 55 pesos en el Minisúper Superette de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Un kilo de limón agrio sin semilla: El más accesible para el bolsillo de las familias mexicanas se halló en la Central de Abasto de Villahermosa, Tabasco, a 8 pesos, y el precio más elevado se encontró en el mercado público Nicolás Bravo en La Paz, Baja California Sur, a 70 pesos.

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Tomando en cuenta los precios mínimos de estos ingredientes, el precio mínimo para preparar este platillo es de 238 pesos, mientras que el máximo es de 785 pesos.

Sin embargo, es importante aclarar que este es solo una referencia, no significa que en realidad te cueste eso preparar ese platillo. Hay que tomar en cuenta diversos factores como las porciones, el lugar donde se vayan a comprar los ingredientes, y si se decide prepararlo con chile guajillo o el verde, para el que se utiliza pepita verde, tomatillos, etcétera, por lo que el precio puede aumentar.

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La información detallada por producto y por entidad a nivel nacional está disponible para su consulta en la página oficial de Quién es Quién en los Precios disponible en la siguiente liga: https://qqp.profeco.gob.mx/

Se debe colocar el nombre de la ciudad y el producto del que se desea consultar su precio.

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Fiestas Patrias Alimentos

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