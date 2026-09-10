¿Cuánto te costará preparar pozole para el 15 de septiembre? Profeco revela los precios

¿Cuánto te costará tu pozole este 2026?

Estos son los precios que halló Profeco tomando como base los ingredientes básicos y los precios mínimos y máximos que halló en su monitoreo que realiza en distintos establecimientos a nivel nacional.

Un kilo de maíz pozolero: el precio más bajo se detectó en la tienda La Comer de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, de la marca OvarB, en presentación de bolsa de 1 kilo, a un precio de 47.90 pesos.

El costo más alto alcanzó los 61.50 pesos en el Hipermercado Soriana de Reynosa, Tamaulipas.

Un kilo de espinazo de puerco: el precio más accesible del kilo de esta carne en el Hipermercado Soriana de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, en 38 pesos; mientras que en el Walmart ubicado en Mérida, Yucatán, alcanzó los 149 pesos, lo que representa más del triple del mínimo mencionado.

Un kilo de pollo entero de la marca Bachoco: se comercializó en un mínimo de 32.00 pesos en la Bodega Aurrera de Querétaro, Querétaro. Por el contrario, la tienda Chedraui de Durango, Durango, lo ofreció en 59.00 pesos.

Un kilo de cebolla: se halló a 18 pesos en el mercado público Emilio Sánchez Piedras, en Tlaxcala, Tlaxcala. Mientras que la tienda Walmart en Coacalco, Estado de México, ofertó el kilo en 63 pesos.

Un kilo de ajo: la tienda Chedraui en Veracruz, Veracruz, ofreció el kilo en 70 pesos y la tienda S-Mart en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 286 pesos.