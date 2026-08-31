Efemérides de septiembre en México: estas son las fechas históricas que se conmemoran este mes

Efemérides de septiembre

- 4 de septiembre de 1969: Fue inaugurada la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México.

Esta línea fue reinuagurada el 16 de noviembre de 2025 tras más de tres años de obras de modernización, en la línea rosa que corre d e Pantitlán a Observatorio .

- 8 de septiembre: Día Internacional del Periodista.

- 13 de septiembre de 1847: Se recuerda cómo Francisco Márquez, Vicente Suárez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Juan de la Barrera y Juan Escutia, mejor conocidos como los Niños Héroes defendieron el Castillo de Chapultepec y junto a otros soldados y civiles pertenecientes a diferentes batallones de la Guardia Nacional, resistieron por dos días los ataques de más de siete mil soldados invasores de Estados Unidos.

- 15 de septiembre de 1810: Conmemoración del Grito de Independencia.

- 15 de septiembre de 1854: Se interpretó por primera vez el “Himno Nacional Mexicano”, escrito por Francisco González Bocanegra y musicalizado por Jaime Nunó.

La fiesta del 15 de septiembre es una de las más emblemáticas para los mexicanos, en la que lasa familias suelen reunirse para disfrutar de comida típica como el pozole, además de que en las plazas públicas se acostumbra el grito de la Independencia por parte de las autoridades municipales y estatales.

Este 2026, será el segundo grito que entonará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.