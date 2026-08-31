Septiembre regularmente se asocia con el festejo patria del inicio de la Independencia que este 2026 se conmemoran 216 años. Sin embargo, hay otras fechas emblemáticas que igual marcaron la historia del país, así como otras efemérides tanto a nivel nacional e internacional. A continuación, te detallamos las más relevantes para que consideres algún festejo.
Efemérides de septiembre en México: estas son las fechas históricas que se conmemoran este mes
Efemérides de septiembre
- 4 de septiembre de 1969: Fue inaugurada la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México.
Esta línea fue reinuagurada el 16 de noviembre de 2025 tras más de tres años de obras de modernización, en la línea rosa que corre d e Pantitlán a Observatorio .
- 8 de septiembre: Día Internacional del Periodista.
- 13 de septiembre de 1847: Se recuerda cómo Francisco Márquez, Vicente Suárez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Juan de la Barrera y Juan Escutia, mejor conocidos como los Niños Héroes defendieron el Castillo de Chapultepec y junto a otros soldados y civiles pertenecientes a diferentes batallones de la Guardia Nacional, resistieron por dos días los ataques de más de siete mil soldados invasores de Estados Unidos.
- 15 de septiembre de 1810: Conmemoración del Grito de Independencia.
- 15 de septiembre de 1854: Se interpretó por primera vez el “Himno Nacional Mexicano”, escrito por Francisco González Bocanegra y musicalizado por Jaime Nunó.
La fiesta del 15 de septiembre es una de las más emblemáticas para los mexicanos, en la que lasa familias suelen reunirse para disfrutar de comida típica como el pozole, además de que en las plazas públicas se acostumbra el grito de la Independencia por parte de las autoridades municipales y estatales.
Este 2026, será el segundo grito que entonará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
- 16 de septiembre de 1810: Aniversario del inicio de la Independencia de México.
-17 de septiembre de 1964: Se inauguró el Museo Nacional de Antropología e Historia de México. Es uno de los recintos más importantes del país ya que se resguardan piezas de las culturas de diferentes periodos prehispánicos.
- 19 de septiembre de 1985: Se recuerda las víctimas mortales tras el sismo de 8.1 y con epicentro en los límites de Guerrero y Michoacán, que causó destrucción y muerte en numerosas colonias de la Ciudad de México.
- 21 de septiembre: Se conmemora el Día Internacional de la Paz
- 22 de septiembre de 1910: Se inauguró solemnemente la Universidad Nacional de México.
¿Cuándo inicia el equinoccio?
En el mes de septiembre inicia el otoño. Este 2026, se tiene previsto que ocurra el miércoles 23 de septiembre.
El término equinoccio viene del latín y significa noche igual, debido a que, en ese preciso momento, el sol se ubica justo sobre el ecuador, lo que hace que el día y la noche tengan la misma duración.
- El 29 de septiembre se celebra el Día Nacional del maíz. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México recuerda que Sinaloa es la entidad líder productora del grano. Este alimento es uno de los más consumidos por los mexicanos debido a que por sus características se puede disfrutar en diferentes alimentos.