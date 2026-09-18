¿Cuándo será el equinoccio de otoño en México? Los días serán más cortos a partir de esta fecha

¿Cuándo empieza oficialmente el otoño en México?

Tradicionalmente, 21 de septiembre es la noche que marca el cambio de estación, pasando de verano a otoño. Sin embargo, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) señala que la nueva estación llegará el 22 de septiembre, y en el caso particular de México, ocurrirá a las 18:06 horas, tiempo del centro.

El equinoccio de otoño puede ocurrir entre el 21 y 23 de septiembre y puede variar dependiendo del movimiento de la Tierra, que no es exacto. Este 2026, a partir del 22 de septiembre los días tendrán paulatinamente menos horas de luz y las noches serán más largas hasta finalmente llegar al invierno.

Es importante precisar que el equinoccio ocurrirá a la misma hora en todo el planeta, y lo único que cambiar´será la hora. Este fenómeno se produce cuando el Sol se sitúa exactamente sobre el ecuador terrestre.

En ese momento, el día y la noche tienen exactamente la misma duración en todo el planeta, pero poco a poco, la inclinación provocará que el hemisferio norte reciba menor luz solar, lo que se traduce en días más cortos, y el hemisferio sur reciba más luz, lo que deriva en días más largos.