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¿Cuándo será el equinoccio de otoño en México? Los días serán más cortos a partir de esta fecha

La temporada de verano está llegando a su fin y pronto comenzará el otoño, lo que significa que los días serán más cortos.
vie 18 septiembre 2026 02:45 PM
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Equinoccio de otoño en la zona arqueológica de Dzibilchaltún en Mérida, Yucatán.
El equinoccio de otoño ocurrirá el próximo 22 de septiembre. (Martín Zetina)

Septiembre no solo es el mes de las fiestas patrias en México, pues también trae consigo la llegada del otoño al hemisferio norte.

Esto se debe a que la inclinación del eje terrestre, por lo que los rayos solares llegan con menor intensidad en la zona norte del planeta, mientras que en el sur inciden con mayor fuerza, lo que marca el inicio de la primavera en dicha región.

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¿Cuándo empieza oficialmente el otoño en México?

Tradicionalmente, 21 de septiembre es la noche que marca el cambio de estación, pasando de verano a otoño. Sin embargo, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) señala que la nueva estación llegará el 22 de septiembre, y en el caso particular de México, ocurrirá a las 18:06 horas, tiempo del centro.

El equinoccio de otoño puede ocurrir entre el 21 y 23 de septiembre y puede variar dependiendo del movimiento de la Tierra, que no es exacto. Este 2026, a partir del 22 de septiembre los días tendrán paulatinamente menos horas de luz y las noches serán más largas hasta finalmente llegar al invierno.

Es importante precisar que el equinoccio ocurrirá a la misma hora en todo el planeta, y lo único que cambiar´será la hora. Este fenómeno se produce cuando el Sol se sitúa exactamente sobre el ecuador terrestre.

En ese momento, el día y la noche tienen exactamente la misma duración en todo el planeta, pero poco a poco, la inclinación provocará que el hemisferio norte reciba menor luz solar, lo que se traduce en días más cortos, y el hemisferio sur reciba más luz, lo que deriva en días más largos.

En la imagen se observa un poste de cemento en la CDMX con bocinas de la alerta sísmica.
CDMX

¿A qué hora será el simulacro nacional del 19 septiembre 2026? Hora de la alerta sísmica

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Disminución de luz influye en el clima

La disminución de luz solar también influye directamente en el clima, pues con la llegada del otoño, también hay una disminución gradual en las temperaturas del hemisferio norte, así como incremento de corrientes de viento. Esto forma parte del proceso natural rumbo a la temporada invernal.

Uno de los cambios más evidentes en la naturaleza se refleja en las hojas de los árboles, que poco a poco pierden su color verde, se pintan de amarillo y caen al suelo. Se trata de un proceso natural que les permite ahorrar energía y convervar agua ante las condiciones climáticas secas y frías que se aproximan durante los próximos meses.

Turistas durante el equinoccio de otoño en Chichén Itzá, Yucatán.
Turistas se reúnen para el equinoccio de otoño. (Martín Zetina)

Equinoccio, el fenómeno que ocurre dos veces al año

El fenómeno de equinoccio ocurre dos veces al año. Esta palabra proviene del latín “aequinoctium”, que se traduce literalmente como “noche igual”, haciendo referencia a la duración igual entre el día y la noche.

Este fenómeno ocurre dos veces al año: en marzo, con la llegada de la primavera, y en septiembre, con la llegada del otoño en el hemisferio norte del planeta.

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¿Cuánto durará el otoño en México en 2026?

A partir del próximo 22 de septiembre a las 18:06 horas, el otoño tendrá una duración de 89 días y 20 horas, llegando a su fin el próximo 21 de diciembre, cuando ocurrirá el solsticio de invierno.

Con la llegada del invierno, comenzará la temporada más fría en el hemisferio norte, pues también trae consigo una menor duración del día.

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