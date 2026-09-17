México fue el primero: así nació la alerta sísmica que se adelantó a Japón y otros gigantes mundiales

Si bien los sismos no son fenómenos predecibles, sí se pueden emitir alertas que ayuden a evacuar edificios y zonas de riesgo segundos antes de su impacto. México cuenta con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) , que busca evitar que los estragos por sismos cobren la vida de personas.

Este sistema no es único en el mundo, pues otros países con alta actividad sísmica también han desarrollado sus propios sistemas con la finalidad de alertar a su población y evitar que se pierdan vidas humanas.

El sistema comenzó a implementarse desde 1991. (Diego Simón Sánchez)





Japón y el desarrollo de su red de alertamiento sísmico

Después del sismo que devastó la CDMX en 1985, México comenzó a desarrollar un sistema de alerta sísmica y en 1991 entró en funciones, aunque la red se expandió paulatinamente. Para 2003, este sistema ya abarcaba estados de la costa del Pacífico como Oaxaca, Michoacán y Guerrero, y con el paso de los años ha ido creciendo hacia otros estados.

El siguiente país en comenzar a desarrollar un sistema de alerta sísmica (Earthquake Eartly Warning, EEW, en inglés) fue Japón, que comenzó a operar en 2007 y a la fecha se le considera como uno de los más avanzados del mundo.

Japón sufrió devastadores terremotos a lo largo de su historia, como el de 1923, que dejó como saldo más de 100,000 personas sin vida.

A diferencia del sistema mexicano, que consiste principalmente en un audio de alertamiento a través de altavoces públicos, el japonés trabaja directamente con compañías celulares para enviar las señales de alerta.

También se emiten sonidos e imágenes de alerta a través de radio y televisión, y adicionalmente contempla alertamiento directo para centrales nucleares y trenes, con el objetivo de evitar que el impacto del sismo desencadene una tragedia mayor.

Al igual que el sistema mexicano, la anticipación del aviso depende de la lejanía del epicentro, pues entre más lejos ocurra, más tiempo tiene la población de desalojar.

De acuerdo con información del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) , el gobierno japonés destinó 1,000 millones de dólares solo a la construcción de este sistema.

En la actualidad, Japón y México se mantienen como líderes en el desarrollo e implementación de sistemas de alertamiento sísmico, pero no son los únicos países que cuentan con ellos.