México fue el primero: así nació la alerta sísmica que se adelantó a Japón y otros gigantes mundiales

Además de las fiestas patrias, el mes de septiembre también nos recuerda la importancia de la prevensión de desastres, ya que dos de los sismos más letales que han azotado a México ocurrieron en este mes.
Ambos ocurrieron en 19 de septiembre y causaron severos daños no solo en la Ciudad de México, sino también en estados como Guerrero, Michoacán, Estado de México, Puebla y Morelos.
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Si bien los sismos no son fenómenos predecibles, sí se pueden emitir alertas que ayuden a evacuar edificios y zonas de riesgo segundos antes de su impacto. México cuenta con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), que busca evitar que los estragos por sismos cobren la vida de personas.
Este sistema no es único en el mundo, pues otros países con alta actividad sísmica también han desarrollado sus propios sistemas con la finalidad de alertar a su población y evitar que se pierdan vidas humanas.
Japón y el desarrollo de su red de alertamiento sísmico
Después del sismo que devastó la CDMX en 1985, México comenzó a desarrollar un sistema de alerta sísmica y en 1991 entró en funciones, aunque la red se expandió paulatinamente. Para 2003, este sistema ya abarcaba estados de la costa del Pacífico como Oaxaca, Michoacán y Guerrero, y con el paso de los años ha ido creciendo hacia otros estados.
El siguiente país en comenzar a desarrollar un sistema de alerta sísmica (Earthquake Eartly Warning, EEW, en inglés) fue Japón, que comenzó a operar en 2007 y a la fecha se le considera como uno de los más avanzados del mundo.
Japón sufrió devastadores terremotos a lo largo de su historia, como el de 1923, que dejó como saldo más de 100,000 personas sin vida.
A diferencia del sistema mexicano, que consiste principalmente en un audio de alertamiento a través de altavoces públicos, el japonés trabaja directamente con compañías celulares para enviar las señales de alerta.
También se emiten sonidos e imágenes de alerta a través de radio y televisión, y adicionalmente contempla alertamiento directo para centrales nucleares y trenes, con el objetivo de evitar que el impacto del sismo desencadene una tragedia mayor.
Al igual que el sistema mexicano, la anticipación del aviso depende de la lejanía del epicentro, pues entre más lejos ocurra, más tiempo tiene la población de desalojar.
Otros países que cuentan con sistema de alerta sísmica
- Taiwán: otro país que se encuentra en las inmediaciones del Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que también desarrolló un sistema de alertamiento temprano. Originalmente, se instaló e escuelas y poco a poco comenzó a expandirse a otros puntos del país, en 2013 contaba con 700 estaciones de monitoreo enfocadas en sismos fuertes y otras 100 de monitoreo en tiempo real.
- China: cuenta con un sistema de alertamiento regional a través de mensajes de texto y red celular.
- Corea del Sur: en 2016, se comenzó a desarrollar un sistema de alertamiento sísmico a través de red celular y mensajes de texto.
- Turquía: su sistema comenzó a desarrollarse para alertar principalmente a plantas nucleares y redes de transporte, como es el caso del Metro Subterráneo de Marmaray.
- Rumania: su sistema se enfoca principalmente al monitoreo de la Falla de Vrancea, que se encuentra cerca de Bucarest.
- Estados Unidos: su sistema se enfoca principalmente en California, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país, derivado de la Falla de San Andrés.
- Italia: su implementación se enfoca principalmente para el frenado automáitico de trenes de alta velocidad.
- Chile: su sistema viene preinstalado de fábrica en todos los teléfonos que se venden en el país. También sirve para alertar sobre tsunamis, incendios forestales o erupciones volcánicas.
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México tendrá simulacro el próximo 19 de septiembre
Con la finalidad de fortalecer la cultura de prevención en el país, este próximo 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026 . La fecha coincide con los sismos de 1985 y 2017.
El simulacro se llevará a cabo a las 12:00 horas del sábado, tiempo del centro de México, por lo que se activará el sonido de alerta sísmica en los postes del C5, además que se activará el sistema de alertamiento en teléfonos móviles con una notificación y el sonido distintivo.