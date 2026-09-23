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¿Parking o freno de mano primero? El error al estacionar un carro automático que sí puede dañar la caja

Estacionar un auto automático parece sencillo, pero una duda sigue dividiendo a muchos conductores: qué hacer primero antes de apagarlo.
mié 23 septiembre 2026 02:43 PM
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Persona levanta el freno de mano de un auto deportivo para después poner el Parking y evitar que se dañe la caja de velocidades.
Los autos automáticos utilizan mecanismos distintos para mantener el vehículo inmóvil, aunque para el conductor todo ocurra en apenas unos segundos. (Expansión|Gemini)

Estacionas, mantienes el pie en el freno y llega ese momento que haces casi en automático: mover la palanca y asegurar el coche antes de apagarlo. Aunque parece una maniobra sencilla, no todos los conductores siguen el mismo orden y la diferencia suele pasar inadvertida hasta que surge la duda.

Entonces, ¿qué va primero al estacionar un carro automático: Parking o el freno de mano?

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¿Qué va primero: Parking o el freno de mano?

Conviene hacer que el freno de mano sostenga el peso del vehículo antes de dejarlo definitivamente en P. Esto cobra especial importancia cuando estacionas en una subida o bajada, pues ahí el coche tiende a desplazarse en cuanto dejas de presionar el pedal.

Al seleccionar P (Parking) entra en funcionamiento una pequeña pieza metálica dentro de la transmisión conocida como parking pawl o trinquete de estacionamiento. Su trabajo es bloquear el eje de salida para impedir que las ruedas hagan avanzar o retroceder el vehículo.

Sobre una superficie plana, probablemente no notes diferencia entre una secuencia y otra. Todo cambia en una pendiente: si colocas la palanca en P, sueltas el pedal y apenas después activas el freno de mano, el coche puede moverse ligeramente hasta que su peso quede retenido por ese seguro interno.

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¿Qué pasa si estacionas mal un auto automático?

Quizá alguna vez dejaste el coche en una pendiente y, al volver, sentiste que costaba sacar la palanca de P o escuchaste un fuerte ruido. Ese sonido aparece cuando existe presión sobre el mecanismo que mantiene bloqueada la transmisión.

Sentirlo una vez no significa que la caja automática ya esté dañada. Repetir el hábito constantemente, sin embargo, puede hacer que el trinquete soporte una carga que debería recaer principalmente sobre el freno de estacionamiento.

Aunque esa pequeña pieza está diseñada para mantener inmóvil el vehículo, puede llegar a romperse. Un fragmento dañado dentro de la transmisión puede interferir con otros componentes y convertir una pieza relativamente pequeña en una reparación más complicada.

También conviene evitar pasar a P mientras el coche todavía avanza o retrocede. Parking debe utilizarse cuando el automóvil ya está completamente detenido, porque su mecanismo no está pensado para frenar un vehículo en movimiento.

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Otro hábito poco recomendable consiste en seleccionar P durante una parada momentánea, como mientras esperas un semáforo. Para esos casos basta con mantener el auto detenido con el pedal del freno; Parking está pensado para cuando realmente vas a dejar estacionado el vehículo.

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¿Cómo estacionar correctamente un auto automático?

Cuando dejes el vehículo, especialmente en una pendiente, puedes seguir esta secuencia para que el peso termine apoyado sobre el freno de estacionamiento:

1. Detén por completo el automóvil y mantén pisado el pedal del freno.

2. Coloca la transmisión en N (Neutral).

3. Activa el freno de mano o freno de estacionamiento.

4. Suelta suavemente el pedal para que el peso del coche quede sostenido por ese freno.

5. Pisa nuevamente el pedal del freno.

6. Cambia la transmisión a P (Parking).

7. Suelta el pedal y apaga el vehículo.

Con esta secuencia, Parking queda como un respaldo en caso de que el freno de mano falle, en lugar de convertirse en el mecanismo que carga por sí solo con el peso del automóvil.

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Tags

Automóviles automóviles, movilidad

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