¿Parking o freno de mano primero? El error al estacionar un carro automático que sí puede dañar la caja

¿Qué va primero: Parking o el freno de mano?

Conviene hacer que el freno de mano sostenga el peso del vehículo antes de dejarlo definitivamente en P. Esto cobra especial importancia cuando estacionas en una subida o bajada, pues ahí el coche tiende a desplazarse en cuanto dejas de presionar el pedal.

Al seleccionar P (Parking) entra en funcionamiento una pequeña pieza metálica dentro de la transmisión conocida como parking pawl o trinquete de estacionamiento. Su trabajo es bloquear el eje de salida para impedir que las ruedas hagan avanzar o retroceder el vehículo.

Sobre una superficie plana, probablemente no notes diferencia entre una secuencia y otra. Todo cambia en una pendiente: si colocas la palanca en P, sueltas el pedal y apenas después activas el freno de mano, el coche puede moverse ligeramente hasta que su peso quede retenido por ese seguro interno.



¿Qué pasa si estacionas mal un auto automático?

Quizá alguna vez dejaste el coche en una pendiente y, al volver, sentiste que costaba sacar la palanca de P o escuchaste un fuerte ruido. Ese sonido aparece cuando existe presión sobre el mecanismo que mantiene bloqueada la transmisión.

Sentirlo una vez no significa que la caja automática ya esté dañada. Repetir el hábito constantemente, sin embargo, puede hacer que el trinquete soporte una carga que debería recaer principalmente sobre el freno de estacionamiento.

Aunque esa pequeña pieza está diseñada para mantener inmóvil el vehículo, puede llegar a romperse. Un fragmento dañado dentro de la transmisión puede interferir con otros componentes y convertir una pieza relativamente pequeña en una reparación más complicada.

También conviene evitar pasar a P mientras el coche todavía avanza o retrocede. Parking debe utilizarse cuando el automóvil ya está completamente detenido, porque su mecanismo no está pensado para frenar un vehículo en movimiento.