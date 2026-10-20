Las diversas actividades por el Día de Muertos en México son una de las tradiciones con mayor visualización a nivel mundial ya que en la mayor parte del país, las familias acuden a los panteones con el objetivo de limpiar y adornar las tumbas, además de que hay colocación de coloridas ofrendas y desfiles. Ante esta panorama, surge la duda sobre si se trabaja o no el 1 y 2 de noviembre, y si ambas fechas están estipuladas en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
¿El 2 de noviembre se paga doble? Esto dice la Ley Federal del Trabajo sobre el Día de Muertos en 2026
¿Se trabaja el 2 de Noviembre?
El artículo 74 de la LFT establece de manera general cuáles son los días de descanso obligatorio en México. Para 2026, corresponden las siguientes fechas en lo que resta del año:
- Lunes 16 de noviembre, por la conmemoración del inicio de la Revolución (20 de noviembre).
- Viernes 25 de diciembre, por Navidad
A pesar de que esta festividad está dentro del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y es reconocido a nivel internacional, tanto el domingo 1 y lunes 2 de noviembre no están establecidos como días oficiales de descanso.
La fecha que sí establece la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo es el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. Este 2026, corresponde al lunes 16 de noviembre.
¿Cuánto pagan si trabajo en día de descanso oficial?
La dependencia federal recuerda que las personas trabajadoras que deban presentarse a laborar de manera habitual tendrán derecho a recibir independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, es decir, el salario será triple.
Además, si un día de descanso obligatorio cae en domingo, la persona empleadora deberá cubrir a la persona trabajadora el pago de la prima dominical señalado en el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo.
¿Hay clases en escuelas de la SEP?
El lunes 2 de noviembre está marcado como día sin clases en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para los estudiantes de educación básica. Además, tienen otros dos días sin clases y son los siguientes:
- Lunes 2 de noviembre de 2026
- Lunes 16 de noviembre de 2026
- Viernes 27 de noviembre porque se celebra el Consejo Técnico Escolar correspondiente a ese mes.
¿Cómo se celebra el Día de Muertos en México?
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal recuerda que la celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre; de acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los “muertos chiquitos” o niños, y el día 2 de noviembre a los Fieles Difuntos, es decir, a los adultos.
Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda, y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar.
Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las tumbas que hay en la mayoría del país, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte.
Leer más:
El Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo la región o el estado. Algunos ejemplos de ello son los siguientes: Oaxaca, Janitzio en Michoacán, Tláhuac y Xochimilco en la CDMX, Cuetzalán en Puebla, entre otros.
Debido a su importancia y significado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró en 2008 a esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.