ECOBICI invita a recorrer la CDMX entre recuerdos y leyendas urbanas

Un paseo nocturno con música

El próximo 24 de octubre, el Paseo Nocturno será el escenario de una de las actividades centrales de ECOBICI en torno al Día de Muertos: una rocola itinerante que llevará música y memorias a las calles de la CDMX.

La iniciativa invita a los usuarios a sumar canciones a una playlist colaborativa con temas que les recuerden a sus seres queridos o que quieran dedicarles. Durante el recorrido, la Rocola ECOBICI los reproducirá, interactuando con el público y entregando obsequios conmemorativos a quienes se sumen.

ECOBICI invita a compartir esas canciones que mantienen vivos los recuerdos durante el Paseo Nocturno. (ECOBICI)





Una cacería urbana entre nueve niveles

La leyenda mexica del Mictlán también dará forma a una dinámica de búsqueda en las calles de la capital. ECOBICI contará con nueve stickers especiales, alusivos a los distintos niveles del inframundo y reinterpretados a través de referencias al universo ciclista: el viento en la cara o la libertad de rodar.

Estarán distribuidos entre casi 100 bicicletas, por lo que la propuesta convierte un viaje cotidiano en una cacería citadina, con un llamado a descubrir, coleccionar y compartir en redes sociales la experiencia.

Cicloestaciones que conectan con leyendas

En esta época, las pantallas de los MUPIS de las cicloestaciones de ECOBICI se convertirán en ventanas a las leyendas urbanas de la capital, convocando a conocer lugares misteriosos pedaleando.

Entre ellos se encuentra la Casa de las Brujas, en la colonia Roma, vinculada con “Pachita”. Según los relatos populares, la chamana realizaba rituales y prácticas de sanación en este recinto.

Asimismo, en la colonia Doctores, el Hospital Juárez guarda el secreto de “La Planchada”. Se dice que la enfermera vestida de blanco impecable aparece por las noches para ayudar a los pacientes.