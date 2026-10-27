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¿Cuándo llegan los difuntos a la ofrenda? Todas las fechas para mascotas, niños y adultos en el Día de Muertos 2026

De acuerdo a la tradición mexicana, la ofrenda de muertos se pone entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, aunque no todas las fechas son para las mismas almas.
mar 27 octubre 2026 12:36 PM
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¿Qué significa el camino de pétalos de cempasúchil en el Día de Muertos?
Aunque el 1 y 2 de noviembre son los días más populares, la ofrenda se puede poner desde cinco días antes. (Expansión / Google AI Studio)

En México, la tradición de Día de Muertos se festeja el 1 y 2 de noviembre , siendo la ofrenda el elemento central de la celebración. Sin embargo, en muchas regiones del país esta celebración es aún más extensa, ocupando hasta siete días seguidos para recordar a los seres queridos que se han adelantado en el camino, y haciendo que las familias comiencen a montar su ofrenda varios días antes.

Además, cada uno de estos días tiene un propósito diferente, por lo que las fotos y platillos que se ponen en el altar pueden cambiar de acuerdo a la fecha.

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Calendario de Día de Muertos para poner la ofrenda

Tradicionalmente la ofrenda se coloca a partir del 27 de octubre , fecha en la que se reciben las almas de las mascotas que han fallecido.

Además, los días posteriores tienen diversos significados:

  • 28 de octubre: para personas que fallecieron de manera trágica en accidentes o hechos violentos.
  • 29 de octubre: personas que fallecieron ahogadas.
  • 30 de octubre: dedicado a las almas olvidadas que fallecieron sin familia o en soledad.
  • 31 de octubre: niñas y niños que fallecieron sin ser bautizados y bebés que no pudieron nacer.

Cuatro jóvenes estudiantes con mochila al hombro saliendo de un salón de clases adornado con papel picado y catrinas.jpg
México

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1 y 2 de noviembre los días principales

Si bien las fechas anteriores poco a poco han adquirido más popularidad en el país, tradicionalmente son el 1 y 2 de noviembre los días de mayor celebración, teniendo cada uno su propio significado.

  • 1 de noviembre: Día de Todos los Santos, dedicado especialmente a las niñas y niños fallecidos que sí fueron bautizados.
  • 2 de noviembre: Día de los Fieles Difuntos, dedicado a los adultos fallecidos.
¿Cuándo se quita la ofrenda de Día de Muertos y qué hacer con la comida del altar?
La ofrenda puede durar hasta 7 días puesta para que todas las almas la visiten. (Expansión|Gemini)

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¿Qué se pone en la ofrenda de Día de Muertos?

Así como cada fecha tiene un significado diferente, los elementos que se colocan en la ofrenda también cuentan con un propósito, y aunque pueden variar de acuerdo a cada familia, de manera general deben ser los siguientes:

  • Fotografía de la persona (o mascota) fallecida: Se suele colocar en la parte superior para honrar su memoria.
  • Agua: Para saciar la sed de las almas que llegan a visitarnos.
  • Velas: Que iluminan el camino de las almas de regreso a casa.
  • Copal e incienso: Para limpiar el espacio de las malas energías.
  • Flor de cempasúchil: Que ayuda a marcar el camino hacia la ofrenda.
  • Papel picado de colores: Que anuncia la llegada de las almas.
  • La comida y bebida favoritas de los seres queridos que vamos a recordar.
Una mujer compra una maceta de cempasúchil a una comerciante en un mercado de flores, donde varias plantas naranjas llenan el puesto.
CDMX

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Generalmente, la ofrenda se quita el 3 de noviembre, cuando todas las almas han concluido sus visitas al mundo de los vivos, y los alimentos deben ser desechados de manera adecuada.

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altar día de muertos Cultura pop Leyendas

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