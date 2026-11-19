Advierten riesgos en productividad ante alzas de salario mínimo

La construcción y el comercio al por mayor muestran la brecha que enfrentan las empresas en México ante nuevos aumentos en el salario mínimo. En ambas actividades cayeron los ingresos por trabajador durante la última década, mientras los sueldos ganaron poder adquisitivo. Si esa distancia se amplía, las empresas con poco margen para absorber el costo de la nómina podrían subir precios o contratar menos personal, advirtió el área de Estudios Económicos de Coppel.

En la construcción, los ingresos por persona ocupada cayeron 4.8% real en promedio anual, mientras el salario promedio de los trabajadores del sector afiliados al IMSS creció 4.2% real. En el comercio al por mayor, los ingresos por trabajador disminuyeron 1.5% anual, mientras el salario registrado ante el IMSS para el comercio en su conjunto aumentó 3.1%. El análisis compara los periodos de enero a julio entre 2016 y 2026 y utiliza el ingreso por trabajador como indicador de productividad.

Para Arturo Vieyra, Margarito Reyes y Eduardo Valle, autores del informe, el margen para sostener aumentos como los de los últimos años se ha reducido.

“Cuando el costo laboral por hora aumenta persistentemente más que el producto generado por hora, se eleva el costo laboral por unidad producida”, explican.

Los negocios pequeños enfrentan mayores dificultades para absorber ese incremento, en particular cuando sus ventas crecen poco y tienen acceso limitado al crédito para invertir en equipo o tecnología.

La mayor concentración de trabajadores con ingresos de hasta un salario mínimo se observa en el empleo informal. Entre julio de 2025 y junio de 2026, 57% de los ocupados en la informalidad percibió hasta un mínimo y otro 21.6% recibió más de uno y hasta dos, según cálculos de los autores con datos del INEGI. En el empleo formal, 25.3% ganó hasta un salario mínimo y el grupo más numeroso, con 43.8%, se ubicó entre más de uno y hasta dos salarios mínimos.

En 2018, solo 3.2% de los trabajadores formales y 25.9% de los informales ganaba hasta un salario mínimo. Los analistas explican que el salario mínimo subió más rápido que otros sueldos, de modo que un trabajador pudo ganar poder adquisitivo y, aun así, quedar en un rango salarial más bajo al medir su ingreso en múltiplos del mínimo. Para las empresas, esa menor distancia entre sueldos genera presión para ajustar también la paga de puestos que requieren más experiencia o responsabilidad.