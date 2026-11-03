¿Necesitas una mochila de emergencia? El origen de la alerta que varios países han enviado

La iniciativa no significa que las autoridades estén anticipando una guerra o un desastre inminente. Se trata de una estrategia preventiva que considera amenazas de acuerdo a cada uno de los países.

La Unión Europea puso el tema en su estrategia de seguridad

En marzo de 2025, la Comisión Europea presentó la Estrategia de Preparación de la Unión Europea , un plan con 30 acciones para mejorar la capacidad de respuesta del bloque ante situaciones de crisis.

Desde hace años, distintos gobiernos recomiendan almacenar agua, alimentos y artículos básicos. (IStock)



Uno de sus principales planteamientos fue que la población pudiera mantenerse por sí misma durante un mínimo de 72 horas, sin depender inmediatamente de la asistencia externa.

También se contempla el fortalecimiento de las reservas de materiales críticos, los sistemas de alerta temprana y la coordinación entre gobiernos, empresas y servicios esenciales.

Entre los riesgos que motivaron este plan están las tensiones geopolíticas, posibles conflictos armados, ataques contra infraestructura crítica, desinformación y el cambio climático.

Con lo anunciado este 3 de noviembre, la Comisión busca llevar estas medidas a la vida cotidiana de los ciudadanos. También propuso establecer un Día Europeo de la Preparación cada 23 de octubre, a partir de 2027.

Alemania, Japón y Estados Unidos tienen sus propias recomendaciones

Por otro lado, Alemania actualizó su guía de preparación ante crisis el 13 de octubre de 2025. La Oficina Federal de Protección Civil (BBK, pos sus siglas en alemán) recomendó que los hogares tengan provisiones para diez días.

La institución también recomienda tener una reserva de medicamentos, artículos de higiene, iluminación y otros productos indispensables. Más allá de una mochila de emergencia, contempla provisiones para permanecer en casa durante una emergencia.

Los riesgos mencionados son apagones, inundaciones, interrupciones de servicios y el contexto de seguridad derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania.