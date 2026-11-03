¿Necesitas una mochila de emergencia? El origen de la alerta que varios países han enviado

La recomendación de preparar una mochila de emergencia para al menos tres días o 72 horas ha comenzado a generar dudas sobre por qué están surgiendo estos avisos por parte de varios países como Alemania, Japón, Estados Unidos y México.
Tan solo este 3 de noviembre , la Comisión Europea presentó nuevas medidas para orientar a la población sobre cómo actuar ante emergencias. Entre las recomendaciones se encuentra contar con insumos básicos para las primeras 72 horas, mejorar la educación preventiva y preparar a las comunidades para responder ante distintos riesgos.
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La iniciativa no significa que las autoridades estén anticipando una guerra o un desastre inminente. Se trata de una estrategia preventiva que considera amenazas de acuerdo a cada uno de los países.
La Unión Europea puso el tema en su estrategia de seguridad
Uno de sus principales planteamientos fue que la población pudiera mantenerse por sí misma durante un mínimo de 72 horas, sin depender inmediatamente de la asistencia externa.
También se contempla el fortalecimiento de las reservas de materiales críticos, los sistemas de alerta temprana y la coordinación entre gobiernos, empresas y servicios esenciales.
Entre los riesgos que motivaron este plan están las tensiones geopolíticas, posibles conflictos armados, ataques contra infraestructura crítica, desinformación y el cambio climático.
Con lo anunciado este 3 de noviembre, la Comisión busca llevar estas medidas a la vida cotidiana de los ciudadanos. También propuso establecer un Día Europeo de la Preparación cada 23 de octubre, a partir de 2027.
Alemania, Japón y Estados Unidos tienen sus propias recomendaciones
Por otro lado, Alemania actualizó su guía de preparación ante crisis el 13 de octubre de 2025. La Oficina Federal de Protección Civil (BBK, pos sus siglas en alemán) recomendó que los hogares tengan provisiones para diez días.
La institución también recomienda tener una reserva de medicamentos, artículos de higiene, iluminación y otros productos indispensables. Más allá de una mochila de emergencia, contempla provisiones para permanecer en casa durante una emergencia.
Los riesgos mencionados son apagones, inundaciones, interrupciones de servicios y el contexto de seguridad derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania.
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En Japón, el 2 de noviembre se fijó como la fecha de la creación de la nueva Agencia Nacional de Gestión de Desastres. A la par, reforzó el llamado a almacenar agua y alimentos para al menos tres días, de preferencia una semana.
La recomendación responde a la exposición del país a terremotos, tsunamis y la posibilidad de un gran sismo en la fosa de Nankai.
En Estados Unidos se lanzó la campaña Ready el 19 de febrero de 2003 , inicialmente para preparar a la población ante posibles ataques terroristas y otras emergencias. Actualmente, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) mantiene la recomendación de contar con suministros para al menos tres días.
La recomendación estadounidense está dirigida a hogares expuestos a huracanes, inundaciones, incendios, terremotos y otras situaciones que pueden interrumpir el suministro de electricidad, agua y comunicaciones.
México también recomienda tener una mochila para 72 horas
Este pasado 1 de noviembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a través de sus redes sociales, publicó una imagen en los objetos que se recomiendan tener en una mochila de emergencia.
¿Ya cuentas con tu #MochilaDeVida? Recuerda que debe contener suministros básicos para sobrevivir durante las primeras 72 horas posteriores a una emergencia o sismo. 👉 Aquí te decimos cómo prepararla. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/s7c3TD19K5
— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 2, 2026
Sin embargo, en el país, la preparación ante emergencias tampoco es una medida reciente. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) publicó recomendaciones para que las familias tengan una mochila con los artículos necesarios para afrontar las primeras 72 horas posteriores a un desastre.
La orientación está relacionada a sismos, huracanes, inundaciones y otros fenómenos naturales que pueden afectar viviendas y servicios.
Ante la confusión generada en redes sociales, tras la publicación de la mochila de emergencia, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) señaló que esta es una campaña que corresponde a acciones habituales de prevención y autoprotección.
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¿Qué debe llevar una mochila de emergencia?
Aunque los artículos pueden variar, las recomendaciones coinciden en varios elementos:
Agua y alimentos que puedan conservarse sin refrigeración.
Linterna, pilas y radio portátil.
Botiquín de primeros auxilios y medicamentos indispensables.
Copias de identificaciones, documentos importantes y directorio de contactos.
Dinero en efectivo.
Artículos de aseo personal y productos básicos de limpieza.
Ropa, impermeable y silbato.
La mochila debe mantenerse en un sitio accesible y ser lo suficientemente ligera para transportarla durante una evacuación. Es importante revisar periódicamente los alimentos, el agua, las baterías y los medicamentos para sustituir los productos caducados.