Ni el América ni la FIFA: el negocio 'secreto' que sostiene a Ollamani de Azcárraga tras el Mundial 2026

Mientras el Mundial 2026 representó un fuerte golpe financiero para Ollamani , el negocio de casinos de Emilio Azcárraga Jean mantuvo su rentabilidad. PlayCity, la división de juegos y sorteos de la compañía, reportó ingresos por 822 millones de pesos y una utilidad operativa de 145.8 millones durante el tercer trimestre del año.

Ollamani agrupa los negocios que se escindieron de Grupo Televisa y cotiza de manera independiente en la Bolsa Mexicana de Valores. La empresa es presidida por Azcárraga Jean, quien se apartó de la dirección de Grupo Televisa en octubre de 2024.

El resultado contrasta con el del segmento de fútbol, que registró pérdidas operativas por 337.5 millones de pesos en el mismo periodo, principalmente por los gastos relacionados con la Copa Mundial en el Estadio Banorte.

Pero los casinos no son un negocio secundario para Ollamani. Desde 2025 generan más ingresos que el fútbol y representan casi la mitad de la facturación de la compañía.