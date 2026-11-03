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Ni el América ni la FIFA: el negocio 'secreto' que sostiene a Ollamani de Azcárraga tras el Mundial 2026

Con 17 casinos en 12 estados, la división de juegos y sorteos se ha convertido en uno de los principales motores financieros de la empresa.
mar 03 noviembre 2026 12:17 PM
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Emilio Azcárraga
El negocio de casinos de Ollamani generó una utilidad operativa de 145.8 millones de pesos durante el tercer trimestre de 2026. (Héctor Vivas/Getty Images)

Mientras el Mundial 2026 representó un fuerte golpe financiero para Ollamani , el negocio de casinos de Emilio Azcárraga Jean mantuvo su rentabilidad. PlayCity, la división de juegos y sorteos de la compañía, reportó ingresos por 822 millones de pesos y una utilidad operativa de 145.8 millones durante el tercer trimestre del año.

Ollamani agrupa los negocios que se escindieron de Grupo Televisa y cotiza de manera independiente en la Bolsa Mexicana de Valores. La empresa es presidida por Azcárraga Jean, quien se apartó de la dirección de Grupo Televisa en octubre de 2024.

El resultado contrasta con el del segmento de fútbol, que registró pérdidas operativas por 337.5 millones de pesos en el mismo periodo, principalmente por los gastos relacionados con la Copa Mundial en el Estadio Banorte.

Pero los casinos no son un negocio secundario para Ollamani. Desde 2025 generan más ingresos que el fútbol y representan casi la mitad de la facturación de la compañía.

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¿Cuánto dinero genera PlayCity para Ollamani?

Entre julio y septiembre de 2026, PlayCity obtuvo ingresos por 822 millones de pesos, un crecimiento de 4.1% frente al mismo trimestre de 2025. Su utilidad operativa alcanzó 145.8 millones de pesos, con un margen de 17.7%, de acuerdo con el reporte del tercer trimestre de la compañía .

La división mantuvo así resultados positivos mientras Ollamani reportó una pérdida neta de 383.4 millones de pesos, afectada por los costos extraordinarios del Mundial.

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La división de juegos y sorteos de Ollamani también ofrece apuestas deportivas y juegos de casino en línea. (Istock)

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¿Cómo funciona el negocio de casinos de Azcárraga?

PlayCity opera 17 casinos en 12 estados del país, con más de 5,800 máquinas electrónicas de juego. También ofrece apuestas deportivas y juegos de casino en línea mediante su plataforma playcity.com.

Los establecimientos físicos concentran entre 95% y 96% de los ingresos de la división. El negocio recibe entre 3.5 y 4 millones de visitas al año, con un gasto promedio cercano a 775 pesos por visita.

¿PlayCity genera más ingresos que el América?

En 2025 , PlayCity facturó 3,103.2 millones de pesos, equivalentes a 49.1% de los ingresos consolidados de Ollamani. El segmento de fútbol aportó 2,795.6 millones, 44.3% del total.

La diferencia también se reflejó en las ganancias. Los casinos generaron una utilidad operativa de 632.3 millones de pesos, frente a apenas 43.8 millones del negocio de fútbol, afectado por la remodelación del Estadio Banorte.

La tendencia ya se observaba en 2024, cuando PlayCity obtuvo 674.6 millones de pesos de utilidad operativa, por encima de los 584.1 millones del fútbol.

Emilio Azcárraga Jean no solo dejó el mando de Televisa, también cedió el control: ¿quién la dirige actualmente?
Emilio Azcárraga Jean preside Ollamani, la compañía que agrupa negocios como el Club América y PlayCity. (Cuartoscuro)

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¿Qué riesgos enfrenta PlayCity?

El negocio depende de un permiso de la Secretaría de Gobernación (Segob), otorgado a su subsidiaria Apuestas Internacionales y cuya vigencia termina el 24 de mayo de 2030.

También enfrenta riesgos por posibles cambios regulatorios, una menor disposición de los consumidores a gastar en entretenimiento y fallas tecnológicas que afecten sus operaciones.

Para Ollamani, los resultados muestran que, más allá del América y el Estadio Banorte, los casinos se han convertido en uno de sus principales generadores de ingresos y utilidades.

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Emilio Azcárraga Jean Casinos y juegos de azar

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