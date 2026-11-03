Pueden robar tu auto sin tocar tus llaves: la amenaza electrónica que ya preocupa a conductores en México

¿Qué autos son vulnerables al robo con llave de presencia?

El club automovilístico alemán ADAC probó 802 vehículos con acceso keyless desde 2016, con datos actualizados al 11 de noviembre de 2025. 685, equivalentes al 85.4%, pudieron abrirse mediante retransmisión de señal y 661 también lograron ponerse en marcha.

Los resultados corresponden a versiones y generaciones específicas. Por eso, que un modelo conserve el mismo nombre actualmente no significa que todas sus versiones sean vulnerables.

Entre los vehículos señalados por ADAC cuyos modelos se comercializan actualmente en México están:

- Alfa Romeo: Giulia, Stelvio y Tonale

- BYD: Seal

- Ford: Mustang y Ranger

- Honda: Civic, CR-V y HR-V

- Hyundai: Santa Fe y Tucson

- Kia: EV6, Niro y Sportage

- Lexus: ES, NX y RX

- Mazda: Mazda2, Mazda3, CX-3, CX-30, CX-5 y MX-5

- Mercedes-Benz: Clase A, Clase C, Clase E, CLA, GLA, GLC y GLE

- Nissan: X-Trail

- Peugeot: 2008 y 3008

- Subaru: Forester y Outback

- Toyota: Camry, Corolla, Prius, RAV4 y Yaris

ADAC también encontró vulnerabilidades en vehículos que ya no se venden nuevos en México o cuya versión probada no coincide exactamente con la disponible aquí, como Chevrolet Camaro; Ford Fiesta, Focus y Kuga; Honda Jazz; Nissan Juke, Leaf, Micra y Qashqai; Peugeot 208, 308 y 508; Renault Clio, Captur, Megane, Scenic y Zoe; Toyota C-HR; Volkswagen Golf 7, Passat B8 y Tiguan AD1, entre otros.



Hyundai requiere una precisión: ADAC probó el i10, mientras que en México se comercializa actualmente el Grand i10. Sin confirmar que compartan generación y sistema de acceso, no es correcto atribuirle automáticamente el mismo resultado.

Del otro lado, 66 modelos con tecnología UWB resistieron el ataque. Entre los que tienen presencia en México aparecen versiones de Audi A3, BMW X1, Cupra Formentor y León, Land Rover Defender y Range Rover, Porsche Macan, Seat León, Volkswagen Tiguan y Volvo EX30 y EX90.

La generación sigue siendo clave: ADAC reporta resistencia en el Audi A3 desde julio de 2020, Seat León desde febrero de 2020 y Volkswagen Tiguan desde enero de 2024.