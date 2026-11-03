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Pueden robar tu auto sin tocar tus llaves: la amenaza electrónica que ya preocupa a conductores en México

Una prueba sobre cientos de vehículos muestra qué sistemas resisten este tipo de robo y cuáles todavía pueden ser engañados.
mar 03 noviembre 2026 01:17 PM
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Primer plano de una llave electrónica de auto sobre una superficie, mientras una persona abre un vehículo moderno estacionado en una calle.
En las pruebas de ADAC, 685 de 802 vehículos con acceso keyless pudieron abrirse mediante retransmisión de señal. (Expansión|Gemini)

El robo de autos con llave de presencia mediante señales electrónicas ya aparece en expedientes de la Ciudad de México y llegó también al Senado, donde se presentó una iniciativa para castigar el uso y comercio de dispositivos capaces de vulnerar sistemas de seguridad vehicular.

Uno de estos métodos afecta a vehículos que permiten abrir las puertas y encender el motor sin sacar el control del bolsillo. Una prueba realizada sobre cientos de modelos muestra que la protección cambia considerablemente según la tecnología utilizada.

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¿Qué autos son vulnerables al robo con llave de presencia?

El club automovilístico alemán ADAC probó 802 vehículos con acceso keyless desde 2016, con datos actualizados al 11 de noviembre de 2025. 685, equivalentes al 85.4%, pudieron abrirse mediante retransmisión de señal y 661 también lograron ponerse en marcha.

Los resultados corresponden a versiones y generaciones específicas. Por eso, que un modelo conserve el mismo nombre actualmente no significa que todas sus versiones sean vulnerables.

Entre los vehículos señalados por ADAC cuyos modelos se comercializan actualmente en México están:

- Alfa Romeo: Giulia, Stelvio y Tonale
- BYD: Seal
- Ford: Mustang y Ranger
- Honda: Civic, CR-V y HR-V
- Hyundai: Santa Fe y Tucson
- Kia: EV6, Niro y Sportage
- Lexus: ES, NX y RX
- Mazda: Mazda2, Mazda3, CX-3, CX-30, CX-5 y MX-5
- Mercedes-Benz: Clase A, Clase C, Clase E, CLA, GLA, GLC y GLE
- Nissan: X-Trail
- Peugeot: 2008 y 3008
- Subaru: Forester y Outback
- Toyota: Camry, Corolla, Prius, RAV4 y Yaris

ADAC también encontró vulnerabilidades en vehículos que ya no se venden nuevos en México o cuya versión probada no coincide exactamente con la disponible aquí, como Chevrolet Camaro; Ford Fiesta, Focus y Kuga; Honda Jazz; Nissan Juke, Leaf, Micra y Qashqai; Peugeot 208, 308 y 508; Renault Clio, Captur, Megane, Scenic y Zoe; Toyota C-HR; Volkswagen Golf 7, Passat B8 y Tiguan AD1, entre otros.

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Hyundai requiere una precisión: ADAC probó el i10, mientras que en México se comercializa actualmente el Grand i10. Sin confirmar que compartan generación y sistema de acceso, no es correcto atribuirle automáticamente el mismo resultado.

Del otro lado, 66 modelos con tecnología UWB resistieron el ataque. Entre los que tienen presencia en México aparecen versiones de Audi A3, BMW X1, Cupra Formentor y León, Land Rover Defender y Range Rover, Porsche Macan, Seat León, Volkswagen Tiguan y Volvo EX30 y EX90.

La generación sigue siendo clave: ADAC reporta resistencia en el Audi A3 desde julio de 2020, Seat León desde febrero de 2020 y Volkswagen Tiguan desde enero de 2024.

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Así funciona el ataque por retransmisión

Una llave de presencia se comunica de forma inalámbrica con el automóvil para comprobar que está cerca. Gracias a esa conexión, el conductor puede abrirlo y encenderlo sin introducir una llave física.

El llamado relay attack o ataque por retransmisión engaña esa comprobación de distancia. La señal original se capta y se retransmite hasta el vehículo, que puede interpretarla como si la llave estuviera a pocos centímetros aunque realmente se encuentre más lejos.

De esta forma pueden desbloquearse los seguros e incluso autorizarse el encendido sin romper cristales ni forzar cerraduras.

Algunas marcas incorporan sensores que dejan de transmitir cuando la llave permanece inmóvil durante varios minutos. ADAC encontró este sistema en 112 modelos, aunque su protección es parcial porque el control vuelve a emitir cuando se mueve.

La tecnología UWB funciona de otra manera: mide cuánto tarda en viajar la señal entre la llave y el automóvil. Si detecta un retraso provocado por una retransmisión, puede impedir la apertura.

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Qué puedes hacer para reducir el riesgo

La protección depende del sistema que tenga cada vehículo, pero el propietario puede reducir la exposición con medidas sencillas:

- Guardar la llave en una funda o caja Faraday: bloquea la radiofrecuencia mientras el control está almacenado.

- Alejarla de puertas y ventanas: dificulta que la señal pueda captarse desde el exterior de la vivienda.

- Desactivar el acceso sin llave: algunos vehículos permiten apagar la función keyless desde sus ajustes.

- Revisar si existe modo de reposo: ciertos controles dejan de transmitir después de permanecer inmóviles.

- Comprobar manualmente que el auto cerró: también ayuda frente a inhibidores que bloquean la orden de cierre.

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- Consultar actualizaciones en agencia: algunos fabricantes ofrecen controles, software o sistemas más recientes para vehículos compatibles.

- Buscar tecnología UWB al cambiar de auto: fue la solución que resistió la retransmisión en las pruebas citadas.

CDMX registra 68 expedientes con indicios y el Senado plantea nuevas penas

Los registros citados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan 436 robos de vehículos sin violencia en la Ciudad de México entre enero y marzo de 2026.

Dentro de ese universo, el material identifica 68 expedientes con indicios de clonación de llaves, retransmisión de señal o vulneración electrónica. La cifra no significa que todos hayan sido confirmados exclusivamente como relay attacks, ya que agrupa distintas formas de intervención electrónica.

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También se documentó un caso en Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, relacionado con la interceptación de la señal de una llave mediante radiofrecuencia.

La discusión llegó al Senado el 6 de septiembre de 2026, cuando la senadora Gina Campuzano González presentó una iniciativa para regular dispositivos empleados en la vulneración de sistemas de seguridad vehicular.

La propuesta contempla:

- Código Penal Federal: penas de 3 a 8 años de prisión y de 500 a 1,500 días multa por fabricar, modificar, comercializar, distribuir, importar o poseer dispositivos destinados a vulnerar estos sistemas.

- Legislación de telecomunicaciones: medidas contra equipos que produzcan interferencias perjudiciales en señales electromagnéticas.

- Ley Federal de Protección al Consumidor: restricciones a su venta, publicidad o intermediación mediante plataformas digitales.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis.

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Automóviles automóviles, movilidad Robo

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