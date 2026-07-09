La primera palanca mueve la transmisión; la segunda controla la tracción

Cuando una camioneta incorpora dos palancas en la consola central, cada una cumple una tarea completamente distinta.

La primera es la conocida por cualquier conductor: la palanca de transmisión, ya sea manual o automática. Su trabajo consiste en seleccionar las marchas que utiliza el vehículo para desplazarse.

Junto a ella puede aparecer una segunda palanca más pequeña. Esa pieza controla la caja de transferencia o transfer case, un componente presente en muchos vehículos con tracción en las cuatro ruedas (4WD).

A diferencia de la transmisión, la caja de transferencia no cambia velocidades para acelerar o frenar el vehículo. Su función consiste en distribuir la fuerza del motor hacia uno o ambos ejes para activar distintos modos de tracción.

Dicho de otra forma, mientras la transmisión decide cómo se entrega la potencia, la caja de transferencia decide a cuántas ruedas llegará esa potencia.

Qué es la caja de transferencia y por qué es tan importante

La caja de transferencia está conectada a la parte posterior de la transmisión. Dentro de ella existe un conjunto de engranes encargado de repartir la energía que sale del motor hacia los ejes del vehículo.

Gracias a este sistema, una camioneta puede pasar de funcionar con tracción en dos ruedas a utilizar las cuatro cuando las condiciones del terreno así lo requieren. Además, permite modificar la relación de engranes para priorizar velocidad o fuerza según la situación.

Su importancia radica en que actúa como el centro de distribución de potencia del sistema 4x4. Sin este componente, la fuerza del motor no podría enviarse de manera controlada a ambos ejes.

Varios fabricantes mantienen una palanca física para operarla, mientras que otros utilizan perillas giratorias, botones o interruptores electrónicos. Aunque cambia la forma de activarla, la función sigue siendo exactamente la misma.

Algunas camionetas modernas incluso incorporan un modo automático que monitorea constantemente la adherencia disponible y conecta las cuatro ruedas únicamente cuando detecta pérdida de tracción.