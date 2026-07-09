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Por qué algunas camionetas tienen dos palancas y qué función cumple cada una

Algunas camionetas conservan este elemento que puede resultar extraño; sin embargo, su presencia está relacionada con capacidades que pocos conductores utilizan correctamente.
jue 09 julio 2026 12:52 PM
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Su origen, los sistemas con los que trabaja y las situaciones para las que fue creada ayudan a entender por qué sigue presente incluso en modelos modernos. (Expansión|ChatGPT)

Al subir por primera vez a ciertas pickups y camionetas todoterreno, hay un detalle que suele llamar la atención de inmediato: junto a la palanca principal aparece una segunda palanca que no está presente en la mayoría de los automóviles actuales.

Aunque para muchos conductores pasa desapercibida, su existencia responde a necesidades muy específicas relacionadas con el diseño de estos vehículos. Su origen, los sistemas con los que trabaja y las situaciones para las que fue creada ayudan a entender por qué sigue presente incluso en modelos modernos.

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La primera palanca mueve la transmisión; la segunda controla la tracción

Cuando una camioneta incorpora dos palancas en la consola central, cada una cumple una tarea completamente distinta.

La primera es la conocida por cualquier conductor: la palanca de transmisión, ya sea manual o automática. Su trabajo consiste en seleccionar las marchas que utiliza el vehículo para desplazarse.

Junto a ella puede aparecer una segunda palanca más pequeña. Esa pieza controla la caja de transferencia o transfer case, un componente presente en muchos vehículos con tracción en las cuatro ruedas (4WD).

A diferencia de la transmisión, la caja de transferencia no cambia velocidades para acelerar o frenar el vehículo. Su función consiste en distribuir la fuerza del motor hacia uno o ambos ejes para activar distintos modos de tracción.

Dicho de otra forma, mientras la transmisión decide cómo se entrega la potencia, la caja de transferencia decide a cuántas ruedas llegará esa potencia.

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¿Qué pasa si desactivas el control de tracción de tu carro?

Qué es la caja de transferencia y por qué es tan importante

La caja de transferencia está conectada a la parte posterior de la transmisión. Dentro de ella existe un conjunto de engranes encargado de repartir la energía que sale del motor hacia los ejes del vehículo.

Gracias a este sistema, una camioneta puede pasar de funcionar con tracción en dos ruedas a utilizar las cuatro cuando las condiciones del terreno así lo requieren. Además, permite modificar la relación de engranes para priorizar velocidad o fuerza según la situación.

Su importancia radica en que actúa como el centro de distribución de potencia del sistema 4x4. Sin este componente, la fuerza del motor no podría enviarse de manera controlada a ambos ejes.

Varios fabricantes mantienen una palanca física para operarla, mientras que otros utilizan perillas giratorias, botones o interruptores electrónicos. Aunque cambia la forma de activarla, la función sigue siendo exactamente la misma.

Algunas camionetas modernas incluso incorporan un modo automático que monitorea constantemente la adherencia disponible y conecta las cuatro ruedas únicamente cuando detecta pérdida de tracción.

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Qué significan las posiciones 2H, 4H, 4L y N en la caja de transferencia

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(Expansión|ChatGPT)

Cada modo existe para una situación específica y utilizarlo correctamente puede marcar una gran diferencia tanto en el desempeño como en la durabilidad del vehículo.

2H

- Utiliza únicamente dos ruedas motrices
- Reduce el desgaste mecánico
- Favorece el consumo de combustible
- Es el modo habitual para carretera y ciudad

4H o 4Hi

- Envía potencia a las cuatro ruedas
- Mejora la tracción sobre superficies resbaladizas
- Resulta útil en caminos de terracería, grava, nieve o lluvia intensa
- Permite circular a velocidades más elevadas que el modo 4L

4L o 4Lo

- Multiplica el torque disponible
- Reduce considerablemente la velocidad
- Proporciona un control mucho mayor sobre el vehículo
- Está pensado para situaciones donde la fuerza y la precisión son más importantes que la velocidad

N

- Desconecta la caja de transferencia
- Se utiliza principalmente en determinados procedimientos de remolque
- Debe emplearse únicamente cuando el manual del fabricante lo permita

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Cuándo conviene usar el modo 4L y por qué es el más especial

Gran parte del valor de tener una segunda palanca está en la posibilidad de seleccionar el modo 4L, considerado por muchos conductores todoterreno como la herramienta más útil fuera del asfalto.

Su principal ventaja consiste en aumentar el torque disponible en las ruedas mientras reduce la velocidad del vehículo. Gracias a ello se obtiene un control mucho más preciso en situaciones complejas.

Algunas circunstancias donde suele recomendarse incluyen:

- Subidas muy inclinadas.
- Descensos pronunciados.
- Cruces de lodo profundo.
- Conducción sobre arena blanda.
- Nieve espesa.
- Zonas rocosas donde se requiere avanzar lentamente

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Durante los ascensos ayuda a disminuir el riesgo de que las ruedas patinen y también reduce el esfuerzo que soporta la transmisión automática.

En bajadas pronunciadas aporta un mayor freno motor, reduciendo la carga de trabajo sobre los frenos y facilitando mantener una velocidad controlada.

Terrenos arenosos también se benefician de esta configuración porque disminuye el estrés general sobre el tren motriz y mejora la capacidad para avanzar sin perder impulso.

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Qué ventajas ofrece una camioneta con dos palancas

La existencia de una segunda palanca aporta beneficios que van mucho más allá de la simple tracción en las cuatro ruedas.

Entre las principales ventajas destacan:

- Mayor capacidad todoterreno

- Mejor distribución de potencia en superficies difíciles

- Más control a baja velocidad

- Incremento del torque disponible cuando se necesita

- Menor esfuerzo para la transmisión en condiciones extremas

- Mejor capacidad para superar pendientes pronunciadas

- Mayor control durante descensos complicados

- Posibilidad de adaptarse a distintos tipos de terreno mediante varios modos de conducción

Gracias a estas características, este sistema continúa siendo una de las herramientas más valoradas por quienes utilizan pickups, vehículos utilitarios y todoterrenos en condiciones exigentes.

Tags

Automóviles automóviles, movilidad

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