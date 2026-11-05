Elegir universidad es elegir cómo tus hijas e hijos aprenderán a ver el mundo

Coincidiendo con este planteamiento, las autoridades académicas de la Universidad Iberoamericana (IBERO) comparten cinco aspectos indispensables para evaluar una universidad y los diferenciadores que la posicionan al combinar la teoría aplicada a la práctica con el desarrollo del pensamiento crítico y el compromiso social.





1. ¿Indecisión de carrera?

La elección se facilita cuando existe el acompañamiento. Para apoyar esa etapa, existen talleres de orientación vocacional, cuestionarios de perfil y sesiones informativas diseñadas para familias y personas tutoras.



Frente a los tests convencionales, Horizonte IBERO es un programa inmersivo donde los aspirantes pueden conocer distintas disciplinas y cursar asignaturas afines a sus intereses antes de inscribirse.

Asimismo, recorrer el campus e interactuar con las coordinaciones académicas permite revisar los planes de estudio y resolver sus dudas.

2. La calidad académica va más allá del prestigio

La solidez de una institución de educación superior radica en el nivel de su profesorado, la actualización de sus programas y su capacidad para formar profesionistas que respondan a los desafíos actuales.

En este sentido, con más de 80 años de liderazgo educativo bajo el modelo de formación humanista e integral, la oferta de la IBERO abarca las licenciaturas en Finanzas, Mercadotecnia, Negocios Globales, Psicología, Comunicación y diversas ingenierías, entre otras.

(Cortesía)





3. Experiencia internacional

Estudiar en otro país es la puerta a nuevas culturas que amplían la perspectiva y favorecen el fortalecimiento de las habilidades.

A través de convenios de intercambio y programas de movilidad, la IBERO ofrece a su comunidad estudiantil la posibilidad de cursar periodos académicos en una red universitaria en América, Europa y Asia, complementando sus años universitarios con una visión global.