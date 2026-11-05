Elegir universidad es elegir cómo tus hijas e hijos aprenderán a ver el mundo

El ingreso a la educación superior marca el inicio de la carrera laboral de los jóvenes. En este panorama, explorar las alternativas de las instituciones privadas se convierte en un ejercicio esencial.
Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha determinado que la orientación vocacional se debe basar en la evidencia, marcada por la conexión estrecha entre la formación que proporcionan las universidades y las habilidades que las empresas e industrias están demandando.
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Coincidiendo con este planteamiento, las autoridades académicas de la Universidad Iberoamericana (IBERO) comparten cinco aspectos indispensables para evaluar una universidad y los diferenciadores que la posicionan al combinar la teoría aplicada a la práctica con el desarrollo del pensamiento crítico y el compromiso social.
1. ¿Indecisión de carrera?
La elección se facilita cuando existe el acompañamiento. Para apoyar esa etapa, existen talleres de orientación vocacional, cuestionarios de perfil y sesiones informativas diseñadas para familias y personas tutoras.
Frente a los tests convencionales, Horizonte IBERO es un programa inmersivo donde los aspirantes pueden conocer distintas disciplinas y cursar asignaturas afines a sus intereses antes de inscribirse.
Asimismo, recorrer el campus e interactuar con las coordinaciones académicas permite revisar los planes de estudio y resolver sus dudas.
2. La calidad académica va más allá del prestigio
La solidez de una institución de educación superior radica en el nivel de su profesorado, la actualización de sus programas y su capacidad para formar profesionistas que respondan a los desafíos actuales.
En este sentido, con más de 80 años de liderazgo educativo bajo el modelo de formación humanista e integral, la oferta de la IBERO abarca las licenciaturas en Finanzas, Mercadotecnia, Negocios Globales, Psicología, Comunicación y diversas ingenierías, entre otras.
3. Experiencia internacional
Estudiar en otro país es la puerta a nuevas culturas que amplían la perspectiva y favorecen el fortalecimiento de las habilidades.
A través de convenios de intercambio y programas de movilidad, la IBERO ofrece a su comunidad estudiantil la posibilidad de cursar periodos académicos en una red universitaria en América, Europa y Asia, complementando sus años universitarios con una visión global.
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4. Inserción profesional desde las aulas
La pregunta importante es: ¿Qué posibilidades tendrán tus hijas o hijos de incorporarse al mundo laboral? Por ello, el personal especializado de la IBERO asegura que el acceso a prácticas e intercambios con el sector productivo durante la carrera marca la diferencia al graduarse.
De este modo, mediante sus servicios de Desarrollo Profesional, mantiene alianzas estratégicas con empresas y brinda herramientas al estudiantado para que empiece a construir su trayectoria antes de recibir su título.
5. El valor de aplicar lo aprendido
Para garantizar una preparación integral, el modelo educativo de la IBERO debe permitir llevar el conocimiento a la práctica desde los primeros semestres.
Así, su gama de talleres de prototipado, estudios de producción audiovisual, laboratorios de alta tecnología y espacios especializados facilita la ejecución de los proyectos, de manera precisa, como en los entornos operativos reales.
Planificar el ingreso universitario para enero 2027
Iniciar el proceso de admisión con anticipación permite evaluar con rigor cada una de las opciones académicas. Para el ciclo de ingreso en enero 2027, la IBERO mantiene abierta su convocatoria en diversas áreas del conocimiento.
El proceso de admisión a la licenciatura se gestiona de forma digital mediante la prueba EXANI-II del Ceneval, evaluando de manera equitativa el desempeño académico previo mediante el promedio de preparatoria y el resultado del examen.