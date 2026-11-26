¿Quién paga un tratamiento cuando el paciente cambia de aseguradora?

La Amasfac respaldó que la ley reconozca la antigüedad del asegurado cuando cambia de compañía. Ponce explicó que varias aseguradoras ya respetan los periodos de espera cumplidos en otra institución.

En ese sentido, resaltó que incorporar esa práctica a la ley daría al cliente mayor certeza para buscar otra opción cuando suba el precio de su póliza. La portabilidad con continuidad de beneficios es uno de los puntos de la iniciativa.

Sin embargo, la preocupación de los agentes surge cuando el paciente ya recibe un tratamiento de alto costo. Si la compañía que lo recibe debe hacerse cargo de los gastos de una enfermedad que comenzó bajo la póliza anterior, utilizaría para ello las primas que pagan sus propios asegurados.

Ponce pidió evaluar cómo se distribuiría ese costo y qué efecto tendría en las siguientes renovaciones. De esa definición depende que un paciente pueda cambiar de compañía sin interrumpir su atención y que el resto de los clientes pueda seguir pagando su seguro, explicó.

El representante de los agentes también sugirió medir el alcance de la propuesta de informar el monto y el porcentaje de la comisión que reciben al vender o renovar una póliza. Según Ponce, el cliente ya puede solicitar esa información a la aseguradora. La iniciativa obligaría a revelarla en cada operación.

La Amasfac está a favor de que el cliente conozca cuánto recibe el intermediario. Lo que cuestiona Ponce es el efecto que tendría esa medida sobre el precio de la renovación. Según el directivo, varias de las principales aseguradoras han reducido el porcentaje que pagan a sus agentes, mientras el costo de la atención hospitalaria y de los medicamentos sigue presionando las primas.

“Lo que no entiendo es por qué si decir cuánto es la comisión va a resolver el problema de los incrementos de las primas”, dijo.