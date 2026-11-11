Fox Sports desaparece de la TV de paga y Nación Deportes toma sus canales: esto cambia para los suscriptores

¿Dónde se podrá ver Nación Deportes?

La nueva cadena estará compuesta por cuatro canales principales: Nación Deportes, Nación Deportes 2, Nación Deportes 3 y Nación Deportes Premium. Y éstos se transmitirán por las señales que utilizaban los canales de Fox Sports.

Así queda la distribución en los servicios de televisión de paga:

-Totalplay: canal 522 en HD y 563 para la señal principal; 527 en HD y 564 para la segunda señal; 569 en HD para la tercera señal; y 505 y 508 para la señal Premium.

-Star TV: canal 505 para la señal principal; 506 para la segunda señal; 507 para la tercera; y 508 para la señal Premium.

-Izzi: canal 505 en SD y 892 en HD para la señal principal; 506 en SD y 893 en HD para la segunda señal; 521 en SD y 894 en HD para la tercera señal; y 895 en HD y app izzi go para la señal Premium.

-SKY: canal 553 en SD y 1553 en HD para la señal principal; 554 en SD y 1554 en HD para la segunda señal; 555 en SD y 1555 en HD para la tercera señal; y 557 en SD y 1557 en HD para la señal Premium.

¿Por qué desapareció Fox Sports?

Con la llegada de Nación Deportes, termina una época de 30 años de transmisiones en México de la cadena Fox Sports, la cual llegó a nuestro país en 1996 bajo el nombre de Prime Deportiva.

La cadena, fundada en 1994 en Estados Unidos por la Fox Broadcasting Company, se mantuvo por muchos años como una de las señales deportivas más completas en México, transmitiendo eventos deportivos de las principales competencias mundiales y nacionales, tales como la Liga MX, Champions League, NFL, NBA, Formula 1 y WWE.

Sin embargo, tras la compra de 21st Century Fox por parte de The Walt Disney Company en 2019, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ordenó la venta de Fox Sports México para evitar una acción monopólica, pues Disney ya contaba con la señal de ESPN.

La empresa que adquirió los derechos de transmisión fue Grupo Lauman, en una transacción que nunca reveló la cantidad de dinero que la firma mexicana pagó.