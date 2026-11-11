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Fox Sports desaparece de la TV de paga y Nación Deportes toma sus canales: esto cambia para los suscriptores

La nueva señal hará su debut este 11 de noviembre, ofreciendo una programación que combina deportes en vivo, eventos exclusivos y programas originales.
mié 11 noviembre 2026 01:34 PM
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Logotipos de Fox Sports y Nación Deportes
La nueva cadena debutará con su programación este 11 de noviembre a través de diversos canales de televisión de paga. (Foto: Especial / Fox Sports y Nación Deportes )

Este miércoles 11 de noviembre, Grupo Lauman oficializó la llegada de Nación Deportes, una nueva señal de contenido deportivo para servicios de televisión de paga que sustituirá a la cadena Fox Sports, la cual ha desaparecido de manera oficial tras tres décadas de operaciones en México.

La nueva señal contará con cuatro canales y una oferta deportiva que combinará básquetbol, deportes de contacto y automovilismo, manteniendo su presencia en los principales servicios de televisión de paga.

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¿Qué cambios habrá tras la desaparición de Fox Sports?

A través de un comunicado compartido en redes sociales , Grupo Lauman, empresa mexicana de telecomunicaciones y radiodifusión, dio a conocer que su nueva señal deportiva, bautizada como Nación Deportes, debutará oficialmente este 11 de noviembre, finalizando la historia de Fox Sports México.

El cambio de nombre llega acompañado de una nueva identidad y presencia en redes sociales, donde ya se visualizan los nombres de usuarios de Nación Deportes y sus colores representativos (negro, azul y rojo).

Además, el portal web oficial ya ha sido habilitado, aunque por ahora no muestra la programación de la cadena y solo contiene las noticias más recientes del mundo deportivo.

La oferta deportiva de Nación Deportes

De acuerdo a la información compartida, la programación se dividirá en tres secciones principales, manteniendo prácticamente todos los programas y transmisiones que Fox Sports sostuvo durante sus últimos días de operación.

Basquetbol:

-Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP)

-Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) Femenil.

-Encuentros de la Liga Endesa.

-Copa del Mundo FIBA Qatar 2027 y sus clasificatorios de América y Europa.

Lucha libre y deportes de contacto:

-Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

-AEW Dynamite y AEW Collision.

-Funciones de Lux Fight League y Legacy Fight League.

Automovilismo y deportes de acción:

-Carrera Panamericana.

-Súper Copa.

-Kumho FIA TCR World Tour.

-Monster Jam.

-Extreme Barcelona.

Además, la cadena también contará con eventos exclusivos sin cortes publicitarios, incluyendo funciones de pago por evento de AEW y del CMLL así como producciones de Steelers Insider y Cardenales: Destino CDMX 2026.

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¿Dónde se podrá ver Nación Deportes?

La nueva cadena estará compuesta por cuatro canales principales: Nación Deportes, Nación Deportes 2, Nación Deportes 3 y Nación Deportes Premium. Y éstos se transmitirán por las señales que utilizaban los canales de Fox Sports.

Así queda la distribución en los servicios de televisión de paga:

-Totalplay: canal 522 en HD y 563 para la señal principal; 527 en HD y 564 para la segunda señal; 569 en HD para la tercera señal; y 505 y 508 para la señal Premium.

-Star TV: canal 505 para la señal principal; 506 para la segunda señal; 507 para la tercera; y 508 para la señal Premium.

-Izzi: canal 505 en SD y 892 en HD para la señal principal; 506 en SD y 893 en HD para la segunda señal; 521 en SD y 894 en HD para la tercera señal; y 895 en HD y app izzi go para la señal Premium.

-SKY: canal 553 en SD y 1553 en HD para la señal principal; 554 en SD y 1554 en HD para la segunda señal; 555 en SD y 1555 en HD para la tercera señal; y 557 en SD y 1557 en HD para la señal Premium.

¿Por qué desapareció Fox Sports?

Con la llegada de Nación Deportes, termina una época de 30 años de transmisiones en México de la cadena Fox Sports, la cual llegó a nuestro país en 1996 bajo el nombre de Prime Deportiva.

La cadena, fundada en 1994 en Estados Unidos por la Fox Broadcasting Company, se mantuvo por muchos años como una de las señales deportivas más completas en México, transmitiendo eventos deportivos de las principales competencias mundiales y nacionales, tales como la Liga MX, Champions League, NFL, NBA, Formula 1 y WWE.

Sin embargo, tras la compra de 21st Century Fox por parte de The Walt Disney Company en 2019, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ordenó la venta de Fox Sports México para evitar una acción monopólica, pues Disney ya contaba con la señal de ESPN.

La empresa que adquirió los derechos de transmisión fue Grupo Lauman, en una transacción que nunca reveló la cantidad de dinero que la firma mexicana pagó.

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Con el cambio de propietario comenzó una etapa de declive marcada por la creación de Fox Sports Premium, que condicionó a los usuarios a tener que pagar más dinero por transmisiones que antes no tenían costo adicional, la pérdida de derechos de transmisión de competencias como la NFL, la F1 y equipos de la liga MX como León y Pachuca, y la salida de la programación de servicios líderes en la televisión de paga como Sky y Dish.

Finalmente, el 10 de noviembre de 2026 finalizó el contrato que permitía a Grupo Lauman utilizar la imagen y el nombre de Fox Sports México, dando paso a una nueva etapa en la televisión deportiva con Nación Deportes.

¿Qué pasará con FOX y FOX One?

Una de las controversias más importantes en los últimos años es la confusión generada entre los usuarios con la llegada de los canales FOX y FOX One, los cuales, a diferencia de Fox Sports, pertenecen a la matriz original de los Estados Unidos, Fox Corporation, empresa independiente formada tras la compra de Disney

En 2024, la empresa norteamericana solicitó al IFT adquirir los derechos de transmisión de Fox Sports México, argumentando que la compra de Grupo Lauman se realizó en condiciones irregulares.

Sin embargo, la empresa mexicana logró conservar los derechos hasta el fin de su contrato (noviembre de 2026), por lo que Fox Corporation decidió crear su propio canal deportivo en México, adquiriendo Caliente TV y creando FOX, el cual ofrece diversas competencias deportivas a través de sus canales de televisión de paga y el servicio de streaming de Tubi y Fox One , plataforma oficial de Fox Corporation.

Por ello, con el fin Fox Sports y la llegada de Nación Deportes, la señales de FOX Y FOX One no se verán afectadas, manteniendo su oferta actual que incluye transmisiones de la Liga Mx, NFL y Champions League.

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