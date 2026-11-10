HBO Max y Paramount+ se venderán juntos en 2027 y prometen rebaja de precio

¿Cuándo se podrán contratar HBO Max y Paramount+ juntos y cuánto costarán?

HBO Max y Paramount+ comenzarán a ofrecerse en un solo paquete a principios de 2027, con la promesa de que contratar ambos servicios resulte más conveniente que pagarlos por separado.

Skydance, propietaria de las dos plataformas, presentó esta oferta como el primer paso para reunir sus negocios de streaming.

“A partir de principios de 2027, los consumidores podrán suscribirse a ambos servicios de streaming de clase mundial a un valor aún mayor”, señaló la empresa.

Sin embargo, todavía no se conoce el precio del paquete ni cuánto dinero podrán ahorrar los suscriptores. Tampoco se han anunciado las tarifas mensuales o anuales, el porcentaje de descuento ni si existirán modalidades con y sin publicidad.

La compañía adelantó que compartirá más detalles sobre la oferta comercial y sus próximos cambios en los siguientes meses.



¿Qué series y películas estarán disponibles en el paquete?

Uno de los mayores atractivos será la posibilidad de acceder a contenidos de ambas plataformas mediante una misma oferta comercial, que reunirá franquicias de Paramount, HBO y Warner Bros.

Entre las producciones destacadas se encuentran:

- Harry Potter y Game of Thrones, del universo de Warner Bros. y HBO

- The Big Bang Theory, Superman y Batman, también vinculadas a Warner

- Star Trek, Yellowstone, Top Gun: Maverick y Mission: Impossible, dentro de las franquicias de Paramount

- SpongeBob SquarePants y Teenage Mutant Ninja Turtles, dirigidas a públicos familiares y de distintas edades.

La oferta también contempla deportes y noticias en vivo en los mercados donde estén disponibles.

Además, Skydance proyecta una producción conjunta de al menos 30 películas para cines cada año entre Paramount Pictures y Warner Bros. Con ese volumen, calcula que sus servicios de streaming recibirán, en promedio, una nueva película cada dos semanas.

Esto no significa que todas las producciones llegarán simultáneamente a ambas aplicaciones. Su disponibilidad dependerá de los catálogos y las condiciones de distribución de cada mercado.