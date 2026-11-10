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HBO Max y Paramount+ se venderán juntos en 2027 y prometen rebaja de precio

La unión reunirá grandes franquicias, deportes y estrenos de cine, pero todavía hay preguntas sobre las aplicaciones y su llegada a México.
mar 10 noviembre 2026 01:00 PM
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Logotipos de HBO Max y Paramount+ sobre un fondo dividido en tonos morados y azules, con líneas luminosas que separan ambas plataformas de streaming.
Skydance prevé integrar los sistemas tecnológicos de HBO Max y Paramount+ hacia finales de 2027, como parte de su plan para convertir ambas plataformas en un producto digital unificado. (Expansión|ChatGPT)

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Skydance abrió paso a una nueva estrategia para sus plataformas de streaming. En su carta a los accionistas del tercer trimestre de 2026 , la compañía adelantó cómo planea reunir HBO Max y Paramount+, qué contenidos ofrecerá y cuáles serán los primeros cambios para los suscriptores.

La posibilidad de pagar menos por ambos servicios es uno de los principales atractivos del anuncio.

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¿Cuándo se podrán contratar HBO Max y Paramount+ juntos y cuánto costarán?

HBO Max y Paramount+ comenzarán a ofrecerse en un solo paquete a principios de 2027, con la promesa de que contratar ambos servicios resulte más conveniente que pagarlos por separado.

Skydance, propietaria de las dos plataformas, presentó esta oferta como el primer paso para reunir sus negocios de streaming.

“A partir de principios de 2027, los consumidores podrán suscribirse a ambos servicios de streaming de clase mundial a un valor aún mayor”, señaló la empresa.

Sin embargo, todavía no se conoce el precio del paquete ni cuánto dinero podrán ahorrar los suscriptores. Tampoco se han anunciado las tarifas mensuales o anuales, el porcentaje de descuento ni si existirán modalidades con y sin publicidad.

La compañía adelantó que compartirá más detalles sobre la oferta comercial y sus próximos cambios en los siguientes meses.

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¿Qué series y películas estarán disponibles en el paquete?

Uno de los mayores atractivos será la posibilidad de acceder a contenidos de ambas plataformas mediante una misma oferta comercial, que reunirá franquicias de Paramount, HBO y Warner Bros.

Entre las producciones destacadas se encuentran:

- Harry Potter y Game of Thrones, del universo de Warner Bros. y HBO

- The Big Bang Theory, Superman y Batman, también vinculadas a Warner

- Star Trek, Yellowstone, Top Gun: Maverick y Mission: Impossible, dentro de las franquicias de Paramount

- SpongeBob SquarePants y Teenage Mutant Ninja Turtles, dirigidas a públicos familiares y de distintas edades.

La oferta también contempla deportes y noticias en vivo en los mercados donde estén disponibles.

Además, Skydance proyecta una producción conjunta de al menos 30 películas para cines cada año entre Paramount Pictures y Warner Bros. Con ese volumen, calcula que sus servicios de streaming recibirán, en promedio, una nueva película cada dos semanas.

Esto no significa que todas las producciones llegarán simultáneamente a ambas aplicaciones. Su disponibilidad dependerá de los catálogos y las condiciones de distribución de cada mercado.

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¿HBO Max y Paramount+ desaparecerán para convertirse en una sola aplicación?

Contratar ambos servicios en un paquete no significa que sus aplicaciones se fusionarán inmediatamente. La venta conjunta será una primera etapa comercial, mientras que la integración tecnológica llegará después.

El cambio forma parte de la reorganización de Skydance, que completó la adquisición de Warner Bros. Discovery el 6 de octubre de 2026 y adoptó su nueva denominación corporativa.

Su objetivo es alinear los sistemas tecnológicos de HBO Max y Paramount+ durante el primer año posterior a esa operación, es decir, hacia finales de 2027, para avanzar hacia un producto digital unificado.

La empresa busca acelerar ese proceso mediante herramientas de inteligencia artificial y la experiencia obtenida al integrar anteriormente la infraestructura de Pluto TV y Paramount+, un trabajo que tomó 18 meses.

La nueva estrategia parte de una base de 203 millones de suscripciones agregadas entre Paramount+, HBO y HBO Max, además de unos 75 millones de usuarios activos mensuales de Pluto TV.

Detrás de la decisión también hay un objetivo de reducción de costos. Skydance pretende conseguir al menos 6,000 millones de dólares en ahorros operativos anuales en un plazo de tres años, incluidos 1,400 millones de dólares relacionados con la unificación tecnológica y de sus servicios de streaming.

Aunque existe una meta para integrar los sistemas, todavía no hay una fecha confirmada para que HBO Max y Paramount+ dejen de funcionar como aplicaciones independientes.

Una persona sostiene un control remoto frente a un televisor que muestra los logotipos de Netflix, Disney+ y Prime Video. Debajo aparece un anuncio publicitario ficticio de una taquería con una imagen de tacos. La escena representa cómo las pequeñas empresas pueden promocionarse en plataformas de streaming.
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¿Qué pasará con las suscripciones actuales y cuándo llegará el paquete a México?

Por ahora, no se han anunciado cancelaciones de las suscripciones existentes ni cambios automáticos inmediatos para quienes ya pagan HBO Max o Paramount+.

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Skydance indicó que introducirá las modificaciones gradualmente y tomará en cuenta las opiniones de sus usuarios. Esto significa que el lanzamiento del paquete y la posterior integración de las plataformas no deben confundirse con una cancelación general de los planes contratados.

Para México todavía quedan dos preguntas importantes: cuándo estará disponible la oferta conjunta y cuánto costará en pesos.

Aunque sus servicios operan en más de 130 mercados, el anuncio no establece una fecha específica para México ni confirma qué planes se ofrecerán en el país.

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Paramount+ HBO Max

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