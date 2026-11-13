Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

Toto Wolff develó el nuevo Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé en México

En el marco de la máxima fiesta de velocidad en el país, la firma automotriz celebró la AMG Night para dar a conocer el Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé EV, marcando una nueva era de alto rendimiento.
vie 13 noviembre 2026 12:06 PM
Añadir Expansión en Google
Patrocinado por: Mercedes Benz
Mercedes_Benz_Toto_Wolff
Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes-AMG Petronas F1, encabezó el lanzamiento del Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé EV en México. (María Fernanda López / Expansión Studios)

En el contexto de la semana del deporte motor en la CDMX, Mercedes-Benz celebró la AMG Night. Este fue el foro en el que se reveló el Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé EV, el modelo que marca una etapa renovada de potencia y deportividad para la compañía.

Al respecto, Derrick Halvorsen, CEO de Mercedes-Benz México, destacó el privilegio de reunir a clientes y apasionados del automovilismo, además de que subrayó la energía y pasión con la que la ciudad recibe este tipo de lanzamientos.

Publicidad

“En la víspera de lo que promete ser una carrera muy emocionante, estamos muy entusiasmados por develar el nuevo Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé EV, dándonos un primer vistazo a una nueva era de performance para la marca”, expresó Halvorsen.

Tecnología y ADN de carreras

La noche cobró aún más fuerza con la participación especial de Torger Christian Wolff, más conocido como Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes-AMG Petronas F1 Team. El expiloto compartió su experiencia al conducir el nuevo Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé EV, donde resaltó la capacidad de aceleración y la innovación.

"Cuando te subes a este auto, la aceleración es tan vertiginosa y potente que sientes la emoción de estar en un vehículo de carreras. Para mí, fue una experiencia sorprendente que supera las expectativas desde los primeros segundos", señaló Wolff.

Mercedes Benz-16.jpg
Derrick Halvorsen, CEO de Mercedes-Benz México, cuenta con más de dos décadas de trayectoria dentro del grupo automotriz alemán, donde previamente se desempeñó como Managing Director de Mercedes-Benz Mobility México. (María Fernanda López / Expansión Studios)

La apuesta de Mercedes-Benz combina la versatilidad de un modelo de cuatro puertas con una ingeniería avanzada, probada en las pistas de automovilismo.

También, su diseño dinámico, su poderosa aceleración y su equipamiento lo convierten en un referente en el segmento de automóviles deportivos de lujo.

Con esa misma energía, la celebración de la AMG Night culminó con los DJs Rubén Corral​, Diplo y Escuby tomando el control del escenario para hacer vibrar a los asistentes.

Mercedes Benz-34.jpg
Con un ambiente festivo como marco, Mercedes-Benz México reafirmó su compromiso con la innovación, el alto rendimiento y la entrega de experiencias exclusivas para sus clientes. (María Fernanda López / Expansión Studios)

Publicidad

Tags

Mercedes Benz She's Mercedes Mercedes-Benz Fashion Week

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad