Toto Wolff develó el nuevo Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé en México

“En la víspera de lo que promete ser una carrera muy emocionante, estamos muy entusiasmados por develar el nuevo Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé EV, dándonos un primer vistazo a una nueva era de performance para la marca”, expresó Halvorsen.

Tecnología y ADN de carreras

La noche cobró aún más fuerza con la participación especial de Torger Christian Wolff, más conocido como Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes-AMG Petronas F1 Team. El expiloto compartió su experiencia al conducir el nuevo Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé EV, donde resaltó la capacidad de aceleración y la innovación.

"Cuando te subes a este auto, la aceleración es tan vertiginosa y potente que sientes la emoción de estar en un vehículo de carreras. Para mí, fue una experiencia sorprendente que supera las expectativas desde los primeros segundos", señaló Wolff.



Derrick Halvorsen, CEO de Mercedes-Benz México, cuenta con más de dos décadas de trayectoria dentro del grupo automotriz alemán, donde previamente se desempeñó como Managing Director de Mercedes-Benz Mobility México. (María Fernanda López / Expansión Studios)

La apuesta de Mercedes-Benz combina la versatilidad de un modelo de cuatro puertas con una ingeniería avanzada, probada en las pistas de automovilismo.

También, su diseño dinámico, su poderosa aceleración y su equipamiento lo convierten en un referente en el segmento de automóviles deportivos de lujo.

Con esa misma energía, la celebración de la AMG Night culminó con los DJs Rubén Corral​, Diplo y Escuby tomando el control del escenario para hacer vibrar a los asistentes.