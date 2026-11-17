¿Qué significa la G en la palanca de velocidades?

La letra G proviene de la palabra alemana Gelände, que significa "terreno", y señala una marcha especialmente corta. A diferencia de las relaciones convencionales, permite que las ruedas giren lentamente mientras aumenta la fuerza de tracción disponible para mover el vehículo a velocidades muy bajas.

No es una función presente en todos los automóviles manuales. Se encuentra en modelos específicos, entre ellos algunas versiones del Mercedes-Benz Clase G y el Porsche 959, cuya palanca presenta la secuencia G, 1, 2, 3, 4 y 5.

En camionetas de trabajo y vehículos utilitarios también existen relaciones equivalentes identificadas con otras letras, como C (Crawl) o L (Low). Aunque cumplen una función similar, esto no significa que todas las transmisiones con esas letras sean idénticas.

El Porsche 959 ofrece un caso particular. Este deportivo de tracción total incorporó la marcha G en una transmisión manual de seis relaciones, aunque su conductor podía arrancar normalmente desde la posición marcada con el número 1.

Su diseño también estuvo relacionado con las exigencias de homologación acústica de la época. Al identificar la relación más corta como G, Porsche podía utilizar la siguiente como primera marcha oficial durante las pruebas de ruido, sin modificar la configuración básica de la transmisión.



El error al utilizar la marcha G y qué puede pasar

La equivocación consiste en tratar la G como una velocidad convencional, especialmente al intentar seleccionarla cuando el automóvil ya circula a una velocidad elevada.

Debido a su relación extremadamente corta, engranarla a una velocidad inadecuada puede provocar una desaceleración brusca y un aumento excesivo de las revoluciones del motor, con riesgo de comprometer la estabilidad del vehículo o exigir demasiado a sus componentes mecánicos.