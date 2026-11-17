Tampoco tiene sentido utilizarla de manera habitual para arrancar sobre pavimento plano. El automóvil avanzaría muy pocos metros antes de necesitar un cambio a primera, lo que haría la conducción innecesariamente brusca e incómoda.
Cuándo conviene utilizar la G y cómo se activa
Esta marcha puede ser útil cuando el vehículo necesita avanzar lentamente y con suficiente fuerza para vencer una resistencia mayor a la habitual. Sus principales aplicaciones son:
- Pendientes muy pronunciadas: facilita el arranque en subida y reduce la necesidad de hacer patinar el embrague para mantener el movimiento.
- Barro, nieve profunda o caminos con rocas: permite desplazarse lentamente y controlar mejor el avance sobre superficies difíciles.
- Remolque o cargas pesadas: proporciona mayor fuerza de tracción al iniciar el movimiento, siempre que el vehículo esté autorizado para transportar o arrastrar ese peso.
La G se selecciona directamente desde la palanca, como cualquier otra marcha manual. No necesita botones, pantallas ni una activación electrónica.
Para utilizarla, el procedimiento general es el siguiente:
1. Detén completamente el vehículo antes de seleccionar la marcha. En algunos modelos puede admitirse a una velocidad extremadamente baja, según sus indicaciones de uso.
2. Presiona el embrague hasta el fondo para desacoplar el motor de la transmisión.
3. Mueve la palanca hacia la posición G siguiendo el patrón señalado en el pomo, sin forzar el mecanismo.
4. Suelta el embrague de manera gradual y acelera suavemente para comenzar a desplazarte a baja velocidad.
Cuando las condiciones permitan circular normalmente, debes volver a las relaciones convencionales de la transmisión.