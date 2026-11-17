La añoranza de la población por mantenerse joven se visualiza con el incremento del uso de Ozempic, que aunque es un medicamento para tratar la diabetes mellitus tipo 2 en adultos, muchos lo usan para bajar de peso, por lo que a nivel industria prevén cambios en el comportamiento del consumidor, esto en ropa, cosméticos y la industria del fitness.

También se prevé un abaratamiento de los lanzamientos espaciales de satélites, que abre la puerta a una primera estación espacial del sector privado y posibles centros de datos en la órbita.

Modern life can feel like being in a sci-fi story—all that is missing is the aliens. They probably won’t appear in 2027. Here are ten other things to watch out for https://t.co/xKBryc4hSW Illustration: Cleon Peterson https://t.co/bnV12C0ZOX — The Economist (@TheEconomist) November 17, 2026

El fenómeno del Súper Niño

Diversos organismos internacionales, el fenómeno del Súper Niño se prevé que sea más intenso y que 2027 “sea el más caluroso”, otra vez, por lo que también se encienden las alertas.

Este evento meteorológico natural aumenta las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, lo que tiene el poder de desencadenar cambios en los patrones de vientos, presión y lluvias de todo el planeta.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), El Niño alcanzará su punto máximo hacia finales de este año, aunque sus repercusiones en el clima continuarán hasta bien entrado el 2027.

"El Niño está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte en los próximos meses, con grandes impactos en los patrones de precipitación y temperatura, y los riesgos asociados a inundaciones, sequías y calor extremo", afirmó la agencia de la ONU.

Consecuencias del uso de la IA

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) se observa en la ilustración en colores negro con rojo a través de imágenes de circuitos, chips, robots, y representaciones de sistemas tecnológicos, lo que abre la puerta a su uso y las consecuencias de ello como en la reducción de empleos y las afectaciones al medio ambiente en un mayor consumo de agua, por ejemplo.

El avance de la derecha populista en Europa y su influencia política en diversos países, así como retomar historias ya exploradas por parte de la industria cinematográfica, también son parte del análisis de esta portada que retrata al 2027 y que está a menos de dos meses de que arranque.