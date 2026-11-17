Los conflictos internacionales, el cambio climático, el uso de la inteligencia artificial, los robots, la economía, entre otros temas seguirán marcando la tendencia en 2027, de acuerdo con la portada de The Economist, la revista británica que dio a conocer a través de diversas imágenes que se entrelazan los acontecimientos que prevé seguirán vigentes el próximo año.
De viajes al espacio a Ozempic: las predicciones en la portada de The Economist sobre lo que viene en 2027
La ilustración es un collage en donde interactúan diversos acontecimientos mundiales y las consecuencias de hechos actuales como son los resultados en las elecciones intermedias en Estados Unidos en donde los legisladores demócratas arrebataron la mayoría a los republicanos. Esto traería como consecuencia un Donald Trump más agresivo en sus decisiones bilaterales como más órdenes ejecutivas, disputas legales, cambios repentinos de nombres en territorios e incursiones militares mientras intenta mantener su influencia en occidente.
“El presidente no será un pato cojo, sino un destructivo Angry Bird”, declaró el medio de comunicación.
La editorial de la revista explica que entre las consecuencias de la guerra con Irán está que “los aliados de EU ya no confían en él y sus enemigos ya no le temen”, además de que se remodelará la política regional, los flujos de energía, la seguridad alimentaria y el abasto de fertilizantes.
En el ámbito económico, el mercado de los bonos podría enfrentar una situación tensa debido a que en varios países ricos viven por encima de sus posibilidades, y los rendimientos de sus bonos están en incremento; sin embargo, esta situación no puede ser para siempre, por lo que algunos especialistas aseguran que “en algún lugar, tiene que romperse”.
La añoranza de la población por mantenerse joven se visualiza con el incremento del uso de Ozempic, que aunque es un medicamento para tratar la diabetes mellitus tipo 2 en adultos, muchos lo usan para bajar de peso, por lo que a nivel industria prevén cambios en el comportamiento del consumidor, esto en ropa, cosméticos y la industria del fitness.
También se prevé un abaratamiento de los lanzamientos espaciales de satélites, que abre la puerta a una primera estación espacial del sector privado y posibles centros de datos en la órbita.
Modern life can feel like being in a sci-fi story—all that is missing is the aliens. They probably won’t appear in 2027. Here are ten other things to watch out for https://t.co/xKBryc4hSW Illustration: Cleon Peterson https://t.co/bnV12C0ZOX
— The Economist (@TheEconomist) November 17, 2026
El fenómeno del Súper Niño
Diversos organismos internacionales, el fenómeno del Súper Niño se prevé que sea más intenso y que 2027 “sea el más caluroso”, otra vez, por lo que también se encienden las alertas.
Este evento meteorológico natural aumenta las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, lo que tiene el poder de desencadenar cambios en los patrones de vientos, presión y lluvias de todo el planeta.
Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), El Niño alcanzará su punto máximo hacia finales de este año, aunque sus repercusiones en el clima continuarán hasta bien entrado el 2027.
"El Niño está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte en los próximos meses, con grandes impactos en los patrones de precipitación y temperatura, y los riesgos asociados a inundaciones, sequías y calor extremo", afirmó la agencia de la ONU.
Leer más:
Consecuencias del uso de la IA
El uso de la Inteligencia Artificial (IA) se observa en la ilustración en colores negro con rojo a través de imágenes de circuitos, chips, robots, y representaciones de sistemas tecnológicos, lo que abre la puerta a su uso y las consecuencias de ello como en la reducción de empleos y las afectaciones al medio ambiente en un mayor consumo de agua, por ejemplo.
El avance de la derecha populista en Europa y su influencia política en diversos países, así como retomar historias ya exploradas por parte de la industria cinematográfica, también son parte del análisis de esta portada que retrata al 2027 y que está a menos de dos meses de que arranque.
En conclusión: "la vida moderna puede parecer una historia de ciencia ficción: lo único que falta son los extraterrestres", compartió en su cuenta en X.