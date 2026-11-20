Las etiquetas de los productos para el bienestar del sueño están compitiendo en una era de promesas ambientales, donde abundan términos como “ecológico”, “natural”, “verde” o “libre de tóxicos”. Sin embargo, la realidad es que pocas empresas pueden respaldar estas afirmaciones.
No obstante, el consumidor actual está más informado y atento. Aprendió a leer las letras pequeñas en los alimentos, la ropa y, más recientemente, en sectores como belleza y tecnología, buscando que lo que compran provenga de procesos dignos y responsables.
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Es aquí donde surge la oportunidad para que la industria del descanso avance hacia la transparencia, con el fin de evitar el greenwashing, la práctica de presentar un producto como más sustentable de lo que realmente es.
Aunque hoy en día un colchón no suele abrirse en la tienda y, tanto sus capas como la composición del mismo no son visibles, cada vez más marcas están asumiendo el compromiso de certificar y comunicar con claridad su calidad.
De esta manera, es posible ganarse la confianza de quienes buscan un verdadero descanso, además de que un colchón representa una inversión a mediano plazo para el hogar.
El vacío de las palabras
Ante esto, si la etiqueta dice “natural”, el comprador asume que es verdad; sin embargo, es un término ambiguo. Del mismo modo, calificar un producto como “eco”, “verde” o “amigable para con el planeta” no equivale a un sello auténtico.
Existen etiquetados legítimos, pero evalúan aspectos distintos: por ejemplo, que un material no sobrepase los límites de emisión de ciertas sustancias o que esté libre de químicos nocivos, pero no indican el origen orgánico de los componentes ni su impacto ambiental.
“Muchos clientes llegan a la tienda convencidos de que ya tenían un colchón natural. Cuando les preguntamos con qué distintivo contaba, casi nadie lo sabe. No es culpa del consumidor, lo que sucede es que la industria no le ha dado herramientas para comprobarlo", asegura Gustavo Velázquez, gerente de fábrica de Savanna.
El directivo agregó que en México no existe una normativa específica para las afirmaciones ecológicas en este sector. Aunque la Ley Federal de Protección al Consumidor sanciona la publicidad engañosa, en la práctica, el comprador queda desprotegido frente a lo que declara cada etiqueta.
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En este contexto, explicó que hay dos estándares internacionales que verifican que un material con el que está elaborado un colchón es orgánico, desde su origen hasta su presentación final.
● Global Organic Textile Standard (GOTS): Exige al menos un 95% de fibras orgánicas en telas como algodón y lana, químicos no tóxicos, cuidado del agua y trabajo justo.
● Global Organic Latex Standard (GOLS): Demanda que más del 95% del látex sea de origen orgánico certificado y limita las sustancias que se pueden agregar durante su manufactura.
Ambos distintivos operan mediante auditorías de organismos independientes, exigen trazabilidad completa y requieren una renovación cada año.
Al respecto, Velázquez aclaró que, para que un producto final se considere validado, la planta de fabricación también debe estar acreditada, no solo los insumos que utiliza. Así, pueden plantearse cinco preguntas antes de comprar un colchón promovido como “natural”:
Bajo esta exigencia opera Savanna, firma mexicana radicada en Baja California que elabora sus colchones, bases y línea de blancos con látex, algodón y lana orgánicos certificados por GOTS y GOLS. Los sellos son avalados por el International Down and Feather Testing Laboratory (IDFL) y Control Union.
Asimismo, sus materiales provienen de orígenes supervisados: el látex se importa de Vietnam, mientras que el algodón y la lana proceden de proveedores validados en Países Bajos.
Como detalló su gerente de fábrica, el proceso exigió el manejo adecuado y cuidadoso de los materiales ‘orgánicos’ y no ‘ecológicos’. En el almacén y en la línea de montaje, registrar cada lote y superar inspecciones anuales.
Este nivel de rigurosidad responde a un compromiso de Savanna con la trazabilidad real de cada producto y la honestidad hacia el consumidor.
"La transparencia no debería ser un diferenciador, debería ser lo mínimo. Ojalá en unos años cualquier persona pueda saber exactamente qué hay dentro de su colchón, sin importar la marca", concluyó Velázquez.