Es aquí donde surge la oportunidad para que la industria del descanso avance hacia la transparencia, con el fin de evitar el greenwashing, la práctica de presentar un producto como más sustentable de lo que realmente es.

Aunque hoy en día un colchón no suele abrirse en la tienda y, tanto sus capas como la composición del mismo no son visibles, cada vez más marcas están asumiendo el compromiso de certificar y comunicar con claridad su calidad.

De esta manera, es posible ganarse la confianza de quienes buscan un verdadero descanso, además de que un colchón representa una inversión a mediano plazo para el hogar.

El vacío de las palabras

Ante esto, si la etiqueta dice “natural”, el comprador asume que es verdad; sin embargo, es un término ambiguo. Del mismo modo, calificar un producto como “eco”, “verde” o “amigable para con el planeta” no equivale a un sello auténtico.

Existen etiquetados legítimos, pero evalúan aspectos distintos: por ejemplo, que un material no sobrepase los límites de emisión de ciertas sustancias o que esté libre de químicos nocivos, pero no indican el origen orgánico de los componentes ni su impacto ambiental.

“Muchos clientes llegan a la tienda convencidos de que ya tenían un colchón natural. Cuando les preguntamos con qué distintivo contaba, casi nadie lo sabe. No es culpa del consumidor, lo que sucede es que la industria no le ha dado herramientas para comprobarlo", asegura Gustavo Velázquez, gerente de fábrica de Savanna.

El directivo agregó que en México no existe una normativa específica para las afirmaciones ecológicas en este sector. Aunque la Ley Federal de Protección al Consumidor sanciona la publicidad engañosa, en la práctica, el comprador queda desprotegido frente a lo que declara cada etiqueta.