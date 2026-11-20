Huevo San Juan es una marca que millones de mexicanos encuentran todos los días en supermercados, tiendas y tianguis. Sin embargo, detrás de los empaques que llegan a sus mesas hay una historia empresarial que pocos conocen: la de una familia que comenzó con un negocio local en Jalisco y logró construir una de las compañías más reconocidas de la industria avícola del país.
La empresa tiene más de 70 años de trayectoria. En ese tiempo pasó de ser un emprendimiento familiar a convertirse en un negocio de gran escala, con presencia en el mercado nacional y una marca que forma parte de los hábitos de consumo de millones de hogares.
¿Quién está detrás de Huevo San Juan y cómo una familia convirtió un pequeño negocio avícola de Jalisco en uno de los mayores grupos productores de huevo del mundo? La respuesta está en la historia de Manuel Romo Muñoz y de PROAN, la empresa familiar que llevó la marca a millones de hogares mexicanos.
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¿Quién es el dueño de Huevo San Juan?
Huevo San Juan es la marca con la que millones de mexicanos identifican a la compañía, pero detrás de sus productos hay un grupo empresarial mucho más amplio. Se trata de Proteína Animal, S.A. de C.V. ( PROAN), la empresa fundada por Manuel Romo Muñoz, conocido como don Manuel Romo, y a la que pertenece esta popular marca de huevo.
La historia de PROAN comenzó en 1954, en San Juan de los Lagos, Jalisco. Desde entonces, la compañía creció hasta convertirse en uno de los principales grupos agroalimentarios de México y en uno de los mayores productores de huevo a escala mundial, de acuerdo con la información de su página oficial .
Ese desarrollo también colocó a su fundador entre los empresarios más destacados del país. Manuel Romo Muñoz apareció en el ranking de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por Expansión, de 2019 a 2023. En su última participación ocupó el puesto 39. En ese momento, PROAN contaba con alrededor de 40 millones de gallinas y era la segunda mayor productora de huevo del mundo y la primera de América Latina.
PROAN es una empresa privada y no cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto significa que no tiene accionistas que compren y vendan sus títulos en el mercado bursátil y que su propiedad permanece en manos privadas. Detrás del grupo y de marcas como Huevo San Juan está la familia Romo Muñoz.
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Huevo San Juan inició con apenas 50 pollitas en Jalisco
Conforme creció el negocio, PROAN buscó tener mayor control sobre las distintas etapas de su producción. Para conseguirlo, adoptó un modelo de integración vertical que consistió en incorporar actividades y procesos necesarios para abastecer sus propias operaciones, en lugar de depender completamente de proveedores externos. Esta estrategia también contribuyó a generar empleos en la región de Los Altos de Jalisco.
La expansión no se limitó al huevo . Con el paso del tiempo, la compañía diversificó sus actividades e incorporó la producción de ovoproductos, carne de cerdo, leche, productos de panadería y alimento para mascotas. Así, amplió su presencia en la industria agroalimentaria y construyó un portafolio de negocios que va más allá de Huevo San Juan.
También desarrolló infraestructura para llevar sus productos a los consumidores. PROAN cuenta con un sistema de logística integrada que, según información de la empresa, permite entregar alimentos frescos en menos de 36 horas a cualquier parte de México. A esto se suma una planta de reciclaje de PET y cartón, donde fabrica los conos y blísteres utilizados para empacar el huevo.
En materia ambiental, la compañía reporta que recicla una de cada ocho botellas de PET en México, trata el 100% de sus aguas residuales y reutiliza 40% de ellas. También utiliza energía solar y convierte los residuos de sus aves en composta para actividades agrícolas.
La operación que comenzó con 50 pollitas terminó por extenderse a distintas actividades de la cadena agroalimentaria. Ese crecimiento convirtió el proyecto de Manuel Romo en PROAN, un grupo que hoy produce mucho más que huevo y que tiene en Huevo San Juan una de sus marcas más reconocidas.
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Huevo San Juan y la maleta que se convirtió en un fenómeno de la cultura popular
La presencia de Huevo San Juan en la vida cotidiana de los mexicanos también encontró una expresión inesperada en la cultura popular: la famosa maleta hecha con una caja de cartón de sus huevos. Lo que comenzó como una forma improvisada de transportar pertenencias terminó convirtiéndose en una imagen reconocible, asociada con la creatividad y el ingenio de miles de personas.
La caja de cartón, diseñada originalmente para proteger y transportar huevos, encontró una segunda vida como equipaje. Su resistencia, tamaño y facilidad para conseguirla hicieron que algunas personas la utilizaran para guardar ropa y otros objetos, especialmente en viajes y traslados. La imagen se volvió tan popular que trascendió su función original y comenzó a circular en fotografías, memes y conversaciones en redes sociales .
Así, Huevo San Juan consiguió algo que pocas marcas pueden planear desde sus departamentos de marketing: formar parte del imaginario colectivo a través de un uso espontáneo de su empaque. La caja dejó de ser solamente un recipiente para transportar alimentos y se convirtió en un símbolo de ingenio popular que también contribuyó a mantener el nombre de la marca presente en la conversación pública.
Las otras marcas de PROAN más allá de Huevo San Juan
Aunque Huevo San Juan es la marca más reconocida del grupo, PROAN ha construido un portafolio que abarca distintas categorías de la industria alimentaria. Su expansión lo llevó a participar en los mercados de lácteos, carne de cerdo, panificación, helados y alimentos para mascotas, con marcas que llegan a los consumidores a través de diferentes productos.
Entre las marcas y líneas de negocio vinculadas con la compañía se encuentran:
- Leche San Juan: productos lácteos
- PROAN Carne de Cerdo: producción y comercialización de carne de cerdo
- Panovo: panificación y productos congelados
- Vualá: productos de panificación, como mini cuernitos
- Bolonia: helados
- Maka: alimentos para mascotas
- La Campiña y Los Portales: otras marcas de huevo
Este portafolio muestra que el negocio fundado por Manuel Romo Muñoz dejó de concentrarse exclusivamente en la producción avícola. Con el tiempo, PROAN amplió sus actividades a otros segmentos de consumo y construyó un grupo agroalimentario cuya operación va mucho más allá de los empaques de Huevo San Juan.