Huevo San Juan inició con apenas 50 pollitas en Jalisco

Antes de fundar PROAN, Manuel Romo Muñoz tuvo su primer acercamiento al negocio avícola a través de su padre, quien también se dedicaba a la crianza de aves. Cuando era joven, le compró algunas y comenzó a desarrollar su propia actividad .

Años después, en 1954, estableció en San Juan de los Lagos, Jalisco, la empresa que daría origen a uno de los mayores grupos productores de huevo del mundo. Sus primeras operaciones comenzaron con apenas 50 pollitas, según se lee en la historia oficial de la empresa .

Conforme creció el negocio, PROAN buscó tener mayor control sobre las distintas etapas de su producción. Para conseguirlo, adoptó un modelo de integración vertical que consistió en incorporar actividades y procesos necesarios para abastecer sus propias operaciones, en lugar de depender completamente de proveedores externos. Esta estrategia también contribuyó a generar empleos en la región de Los Altos de Jalisco.

La expansión no se limitó al huevo . Con el paso del tiempo, la compañía diversificó sus actividades e incorporó la producción de ovoproductos, carne de cerdo, leche, productos de panadería y alimento para mascotas. Así, amplió su presencia en la industria agroalimentaria y construyó un portafolio de negocios que va más allá de Huevo San Juan.

También desarrolló infraestructura para llevar sus productos a los consumidores. PROAN cuenta con un sistema de logística integrada que, según información de la empresa, permite entregar alimentos frescos en menos de 36 horas a cualquier parte de México. A esto se suma una planta de reciclaje de PET y cartón, donde fabrica los conos y blísteres utilizados para empacar el huevo.

En materia ambiental, la compañía reporta que recicla una de cada ocho botellas de PET en México, trata el 100% de sus aguas residuales y reutiliza 40% de ellas. También utiliza energía solar y convierte los residuos de sus aves en composta para actividades agrícolas.

La operación que comenzó con 50 pollitas terminó por extenderse a distintas actividades de la cadena agroalimentaria. Ese crecimiento convirtió el proyecto de Manuel Romo en PROAN, un grupo que hoy produce mucho más que huevo y que tiene en Huevo San Juan una de sus marcas más reconocidas.