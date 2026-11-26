La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ( Cofepris ) alertó sobre la falsificación de medicamentos Ozempic y Saxenda, así como la comercialización ilegal de una semaglutida genérica en solución inyectable, productos que se venden en México a través de plataformas de comercio electrónico y redes sociales.
Venden Ozempic falsificado en México, Cofepris identifica lotes irregulares
La alerta sanitaria es por el análisis de información presentada por Novo Nordisk México, empresa que identificó productos falsificados de Ozempic (semaglutida) y Saxenda (liraglutida), así como un medicamento con semaglutida que carece de registro sanitario autorizado en el país.
Entre los productos identificados se encuentra Ozempic de 2 mg que presenta el logotipo de Helix LABS que no cuenta con registro sanitario.
Además, el producto contiene textos en un idioma distinto al español, no especifica su forma farmacéutica y declara un fabricante que no tiene relación con Novo Nordisk.
Cofepris identifica lotes falsificados de Ozempic y Saxenda
La autoridad sanitaria también identificó presentaciones falsificadas de Ozempic de 0.25 mg y 0.5 mg con los números de lote PP5K617 y PP7K381, los cuales no corresponden a lotes legítimos de Novo Nordisk.
En el caso de Saxenda, la alerta señala la falsificación del producto de 6 mg/mL con el lote MZF3L04.
Cofepris detectó que la pluma de este medicamento corresponde a un producto de otro laboratorio y presenta características distintas.
Venden semaglutida genérica sin registro sanitario
Además, Cofepris identificó la comercialización ilegal de semaglutida genérica en solución inyectable en pluma precargada, con concentración de 1.34 mg/mL y dosificación de 0.25, 0.5 y 1 mg por dosis.
El producto presenta el número de lote 20250101AH-II y no cuenta con registro sanitario autorizado en México.
Los medicamentos falsificados representan riesgos para la salud
Cofepris advirtió que estos productos representan un riesgo para la salud, debido a que se desconoce su procedencia, las materias primas utilizadas en su elaboración y las condiciones en las que fueron fabricados, almacenados, distribuidos y transportados.
La autoridad señaló que no existe certeza de que los medicamentos hayan sido conservados bajo las condiciones de temperatura, humedad y luz requeridas, por lo que existe la posibilidad de que estén contaminados, adulterados o alterados, además de que no se garantiza su seguridad, eficacia ni calidad.
Asimismo, recordó que Ozempic y Saxenda requieren receta médica para su adquisición, conforme al artículo 226 de la Ley General de Salud, y que su uso sin supervisión médica puede representar riesgos para los consumidores.