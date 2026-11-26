La alerta sanitaria es por el análisis de información presentada por Novo Nordisk México, empresa que identificó productos falsificados de Ozempic (semaglutida) y Saxenda (liraglutida), así como un medicamento con semaglutida que carece de registro sanitario autorizado en el país.

Entre los productos identificados se encuentra Ozempic de 2 mg que presenta el logotipo de Helix LABS que no cuenta con registro sanitario.

Además, el producto contiene textos en un idioma distinto al español, no especifica su forma farmacéutica y declara un fabricante que no tiene relación con Novo Nordisk.

Cofepris identifica lotes falsificados de Ozempic y Saxenda

La autoridad sanitaria también identificó presentaciones falsificadas de Ozempic de 0.25 mg y 0.5 mg con los números de lote PP5K617 y PP7K381, los cuales no corresponden a lotes legítimos de Novo Nordisk.

En el caso de Saxenda, la alerta señala la falsificación del producto de 6 mg/mL con el lote MZF3L04.

Cofepris detectó que la pluma de este medicamento corresponde a un producto de otro laboratorio y presenta características distintas.