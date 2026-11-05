EU aprueba inyección genérica contra el VIH por 40 dólares al año y México podría comercializarla pronto

Así es la vacuna genérica contra el VIH

De acuerdo con un artículo publicado por la revista Science, las inyecciones fueron desarrolladas por el laboratorio indio Dr. Reddy's Laboratories, utilizando como base el medicamento lenacapavir, aprobado por la FDA apenas en 2025, el cual fue desarrollado por la empresa estadounidense Gilead Sciences.

El medicamento ofrece una protección contra el virus del VIH de seis meses, por lo que el objetivo es que se puedan administrar dos inyecciones al año a personas que no han sido contagiadas.

La vacuna se venderá por 40 dólares al año

De acuerdos la información compartida, Dr. Reddy's es el primero de seis fabricantes genéricos a los que se les otorgó la licencia de fabricación en recibir la aprobación de la FDA, con lo cual, el siguiente paso es comercializarlo en algunos de los países de bajos recursos con altas tasas de contagios.

Además, el compromiso de Dr. Reddy's es vender el medicamento por tan solo 40 dólares por las dos dosis, abriendo una ventana accesible para que más personas puedan obtenerlo.

Cabe destacar que en Estados Unidos, la inyección de lenacapavir, comercializada popularmente bajo el nombre de LEN, se vende en aproximadamente 28 mil dólares por persona a cambio de dos dosis (una cada seis meses). Además, la misma empresa Gilead acordó vender el medicamento al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria a un precio “sin fines de lucro” para su comercialización en más de 100 países a un precio aproximado de 120 dólares por dos dosis anuales.

De esta forma, la nueva vacuna genérica de Dr. Reddy's se convertiría con diferencia en la alternativa más barata dentro del mercado mundial.