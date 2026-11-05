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EU aprueba inyección genérica contra el VIH por 40 dólares al año y México podría comercializarla pronto

En septiembre de 2026, la Cofepris aprobó el uso en México de lenacapavir, el medicamento usado en las inyecciones para prevenir el contagio de VIH.
jue 05 noviembre 2026 02:48 PM
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Personal de salud preparando una vacuna antes de aplicarla.
La vacuna será comercializada en más de 100 países de bajos recursos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) ha aprobado una versión genérica inyectable del medicamento lenacapavir, utilizado para prevenir el contagio del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) , la cual pretende venderse por 40 dólares al año.

El objetivo es que el medicamento pueda distribuirse en los próximos meses en países de bajos recursos y con altas tasas de personas infectadas, brindando una alternativa accesible para la protección de millones de personas.

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Así es la vacuna genérica contra el VIH

De acuerdo con un artículo publicado por la revista Science, las inyecciones fueron desarrolladas por el laboratorio indio Dr. Reddy's Laboratories, utilizando como base el medicamento lenacapavir, aprobado por la FDA apenas en 2025, el cual fue desarrollado por la empresa estadounidense Gilead Sciences.

El medicamento ofrece una protección contra el virus del VIH de seis meses, por lo que el objetivo es que se puedan administrar dos inyecciones al año a personas que no han sido contagiadas.

La vacuna se venderá por 40 dólares al año

De acuerdos la información compartida, Dr. Reddy's es el primero de seis fabricantes genéricos a los que se les otorgó la licencia de fabricación en recibir la aprobación de la FDA, con lo cual, el siguiente paso es comercializarlo en algunos de los países de bajos recursos con altas tasas de contagios.

Además, el compromiso de Dr. Reddy's es vender el medicamento por tan solo 40 dólares por las dos dosis, abriendo una ventana accesible para que más personas puedan obtenerlo.

Cabe destacar que en Estados Unidos, la inyección de lenacapavir, comercializada popularmente bajo el nombre de LEN, se vende en aproximadamente 28 mil dólares por persona a cambio de dos dosis (una cada seis meses). Además, la misma empresa Gilead acordó vender el medicamento al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria a un precio “sin fines de lucro” para su comercialización en más de 100 países a un precio aproximado de 120 dólares por dos dosis anuales.

De esta forma, la nueva vacuna genérica de Dr. Reddy's se convertiría con diferencia en la alternativa más barata dentro del mercado mundial.

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México ya puede vender lenacapavir

El pasado mes de septiembre del 2026, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó el registro sanitario al medicamento lenacapavir desarrollado por Gilead, permitiendo que el medicamento se pueda comercializar en el territorio.

Su aprobación llegó luego de obtener resultados positivos en el análisis de la evidencia de calidad, seguridad y eficacia del producto, a partir de un estudio aprobado en 2023 por la misma Cofepris.

Con las recientes aprobaciones, tanto de la FDA al medicamento genérico como de la Cofepris a la comercialización de lenacapavir en México, las posibilidades de que el fármaco genérico de 40 dólares se venda en el territorio se vuelven muy altas, pues actualmente Dr. Reddy's tiene presencia en México con una planta de manufactura e investigación ubicada en Jiutepec, Morelos.

En la imagen se oberva una pared pintada con la leyenda: "VIH indetectable. VIH intransmisible".
La vacuna dará una protección de 6 meses a las personas que se la apliquen. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Por ahora, no se cuenta con una fecha estimada para que el medicamento pueda ser lanzado al mercado, aunque de acuerdo con Carolyn Amole, vicepresidenta de la Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud (CHAI), la cual ayudó a negociar los precios con Dr. Reddy's, el objetivo es que el producto pueda estar disponible en varios país antes de que termine el año.

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Vacunas Secretaría de Salud dispositivos médicos

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