El peso avanza por esperanzas de la reapertura del gobierno de EU

La moneda MXN= cotizaba en 18.39 por dólar, con una ganancia de 0.25%, aunque más temprano llegó a fortalecerse hasta 18.37 unidades, su mejor nivel desde finales de octubre.

El Senado de Estados Unidos avanzó el domingo en una moción destinada a poner fin a un cierre parcial de 40 días de la Administración federal que ha retrasado la publicación de datos económicos oficiales.

En una votación de procedimiento, los senadores avalaron un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que se someterá a enmiendas para financiar la Administración hasta el 30 de enero e incluye un paquete de tres proyectos de ley sobre asignaciones presupuestarias para todo el año.

Bolsa sube

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC .MXX subía 0.17% a 63,481.08 puntos, muy cerca de su récord máximo de 63,682.80 unidades que alcanzó la semana pasada.

Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaban las alzas, con un 3.40% más a 751.34 pesos, seguidos por los del conglomerado Orbia, que ascendían un 2.17% a 17.46 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años MX10YT=RR se negociaba en un 8.68%, sin cambios frente a su cierre previo, igual que la tasa a 20 años MX20YT=RR que se ubicaba en un 9.42%.

Con información de Reuters