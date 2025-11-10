Publicidad

El peso avanza por esperanzas de la reapertura del gobierno de EU

El Senado estadounidense avanzó el domingo en una moción destinada a poner fin a un cierre parcial de 40 días de la Administración federal que ha retrasado la publicación de datos económicos oficiales.
lun 10 noviembre 2025 08:12 AM
Peso mexicano hoy 29 de julio tipo de cambio precio del dolar
La moneda MXN= cotizaba en 18.39 por dólar, con una ganancia de 0.25%, aunque más temprano llegó a fortalecerse hasta 18.37 unidades, su mejor nivel desde finales de octubre. (Max Zolotukhin/Getty Images)
La moneda MXN= cotizaba en 18.39 por dólar, con una ganancia de 0.25%, aunque más temprano llegó a fortalecerse hasta 18.37 unidades, su mejor nivel desde finales de octubre.

El Senado de Estados Unidos avanzó el domingo en una moción destinada a poner fin a un cierre parcial de 40 días de la Administración federal que ha retrasado la publicación de datos económicos oficiales.

Una vista del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 5 de noviembre de 2025. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los demócratas "kamikaze" de estar preparados para destruir el país, ya que el cierre del gobierno se convirtió en el más largo de la historia el miércoles, eclipsando el récord de 35 días establecido durante el primer mandato del líder republicano.
Internacional

Senadores de EU alcanzan acuerdo para poner fin al cierre de gobierno

En una votación de procedimiento, los senadores avalaron un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que se someterá a enmiendas para financiar la Administración hasta el 30 de enero e incluye un paquete de tres proyectos de ley sobre asignaciones presupuestarias para todo el año.

Bolsa sube

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC .MXX subía 0.17% a 63,481.08 puntos, muy cerca de su récord máximo de 63,682.80 unidades que alcanzó la semana pasada.

Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaban las alzas, con un 3.40% más a 751.34 pesos, seguidos por los del conglomerado Orbia, que ascendían un 2.17% a 17.46 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años MX10YT=RR se negociaba en un 8.68%, sin cambios frente a su cierre previo, igual que la tasa a 20 años MX20YT=RR que se ubicaba en un 9.42%.

Con información de Reuters

Tipo de cambio Mercados cambiarios

