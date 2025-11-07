Aeroméxico amplía su flota tras exitosa oferta pública global en la Bolsa Mexicana

La oferta en México estuvo conformada por una parte primaria en la que se suscribieron 7,000,000 de acciones, por un monto de 247 mdp y una secundaria en la que se colocaron 20,463,590 acciones, por un monto de 723 mdp.

Con los recursos obtenidos, Aeromexico informó que ampliará su flota, lo que representa un paso estratégico que refuerza la capacidad operativa y de servicio de la empresa, al tiempo que responde a las necesidades de crecimiento y modernización del sector.

Además realizará inversiones en la infraestructura del cliente, orientadas a optimizar la eficiencia logística, la seguridad y atención personalizada, así como atender las obligaciones de mantenimiento a su flota.

"En la oferta participaron inversionistas institucionales locales y extranjeros, lo que refleja la confianza del mercado en el fortalecimiento y la proyección de Aeroméxico", dijo la empresa en un comunicado.

Grupo Aeroméxico abandonó el mercado bursátil en 2022 como parte de un proceso de reestructura en el marco del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Actualmente, la empresa cuenta con una amplia presencia tanto en el mercado nacional como internacional, conectando a México con los principales centros económicos, turísticos y de negocios del mundo. Opera en todas las ciudades más importantes del país y en 43 destinos internacionales distribuidos en 22 países de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia.