¿En dónde puedo ver los partidos del Mundial?

Todos los partidos de la tercera jornada de la Copa Mundial podrás verlos a través de Sky México. Sin embargo, los partidos de Ecuador vs. Senegal, Países Bajos vs. Qatar e Irán vs. Estados Unidos también estarán disponibles en Vix. El partido de Qatar y el de Estados Unidos serán tranmitidos por TV abierta en TV Azteca y Canal 5.