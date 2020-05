¿Cómo generar más efectivo en tu negocio?

La última estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) apunta a una caída de 3% en la economía global para el final del año, lo que representa 30 veces la caída que se reportó durante la crisis financiera internacional del 2008, de la cual muchas industrias y países se continúan recuperando.

Como asesor de negocios he platicado con muchos emprendedores que piensan que podrán recuperar sus ventas a partir de que se levanten las medidas de confinamiento, pero no será así. Debemos estar preparados para lo peor, si salimos antes de esto será una gran noticia, mientras tanto debemos tener disciplina y centrarnos en conservar y aumentar nuestras fuentes de efectivo: el oxígeno de todas las empresas. Aquí te dejo una serie de lecciones que te ayudarán para lograrlo:

Comunícate con tus clientes. No eres el único en situación de crisis, por lo que es un buen momento para estar en constante comunicación con tus clientes y pedir su apoyo. En mi caso, cada semana contacto personalmente a mis clientes con deudas por cobrar para explicarles mi situación. Eso me ha ayudado a reducir mis cuentas por cobrar en un 50%.

Diversifica tu mercado. Si la situación global no es favorecedora, el panorama para Latinoamérica es todavía más sombrío: la ONU consideró que esta región vivirá la mayor recesión económica de su historia, con un retroceso del 5.4% para el primer año. Las fluctuaciones de la moneda y su hundimiento del 25% en los últimos meses han provocado caídas en los ingresos de las empresas, por lo que no puedes estar a las expectativas del mercado, debes poner tu mira en mercados extranjeros para generar ingresos en dólares y con ello conseguir estabilidad. Si lo que ofreces tiene un mercado, entrar a nuevos no será complicado.

Policía del flujo de efectivo. Debes involucrarte como nunca antes con tu flujo de efectivo, no se lo dejes únicamente a tu departamento de finanzas. Cuenta con reportes a diario para saber cómo se mueve tu efectivo, qué ha cambiado y con cuánto cuentas. Entender en este nivel tus finanzas te ayudará a asegurar un flujo de caja de por lo menos 6 meses, pues quienes no tengan esto en caja, tendrán dificultades para enfrentar la crisis.