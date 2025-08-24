Starship de Elon Musk encara su décimo lanzamiento tras fallos consecutivos

El desarrollo del cohete de nueva generación de SpaceX, el centro del potente negocio de lanzamiento de la empresa en el futuro y de las ambiciones de Musk en Marte, se ha enfrentado a repetidos contratiempos este año, ya que la NASA aspira a utilizar el cohete tan pronto como en 2027 para su primer alunizaje tripulado desde el programa Apolo.

El futuro del negocio de Internet por satélite Starlink de SpaceX, una importante fuente de ingresos para la empresa que ha sido desplegada por el Falcon 9, también está ligado al éxito de Starship. Musk quiere usar la mayor fuerza de sustentación de Starship para poner en órbita satélites Starlink más grandes, diseñados para ampliar el ancho de banda de la constelación.

Este año, dos fallos en las pruebas de Starship al principio del vuelo, otro fallo en el espacio en su noveno vuelo y una explosión masiva en el banco de pruebas en junio que envió escombros volando a territorio mexicano han puesto a prueba el enfoque de desarrollo de SpaceX. Aun así, la empresa ha seguido produciendo con rapidez nuevas naves para vuelos de prueba en sus extensas instalaciones de producción Starbase.

Estos contratiempos ponen de relieve la complejidad técnica de la Starship, dotada de muchas más capacidades, como un mayor empuje, un escudo térmico potencialmente más resistente y aletas de dirección más fuertes, cruciales para clavar su reentrada atmosférica, características clave para la rápida reutilización de la Starship por la que Musk lleva tanto tiempo luchando.

Hacia el atardecer del domingo, el sistema despegará de Texas antes de que su etapa superior Starship se separe del propulsor Super Heavy a decenas de kilómetros de altitud. El Super Heavy, que en pruebas anteriores volvió a su plataforma de lanzamiento en brazos mecánicos gigantes, aterrizará en el Golfo de México para probar una configuración de motor de reserva.

Mientras tanto, la Starship encenderá brevemente sus propios motores para lanzarse al espacio, donde intentará liberar su primer lote de satélites Starlink simulados y volver a encender un motor en una trayectoria suborbital alrededor del planeta.

Cerca de una hora después de iniciada la misión, la nave se dirigirá a una reentrada atmosférica sobre el océano Índico, una fase de vuelo crucial que pondrá a prueba diversos prototipos de placas de blindaje térmico y alerones de motor diseñados para soportar un aluvión de calor abrasador que ha destrozado en gran medida el exterior del cohete durante pruebas anteriores.

"El perfil de reentrada de Starship está diseñado para forzar de forma intencionada los límites estructurales de las aletas traseras de la etapa superior en el punto de máxima presión dinámica de entrada", explicó SpaceX en su página web.