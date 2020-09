El crédito, una herramienta para la reactivación económica

En momentos difíciles, el deseo de los mexicanos por salir adelante no se detiene, como no se detienen tampoco su talento, su ímpetu y su corazón. Los mexicanos están listos para ser parte activa en la reactivación económica del país al cierre de este año complejo. Banco Azteca lo sabe, por eso no ha parado un minuto, por eso no ha cerrado sucursales y sigue ofreciendo sus servicios de 9 a 9 los 365 días del año. Porque sabe que en momentos adversos hay que seguir confiando y apoyando a los mexicanos. Es la responsabilidad del banco y es también su convicción.

Banco Azteca surgió como el banco que confía en quienes nadie había confiado. Por ello, Banco Azteca busca otorgar créditos a la medida de cada cliente, eliminando cualquier barrera para que todos tengan la oportunidad, con diversas facilidades y en función de sus necesidades y objetivos. En ese sentido, Banco Azteca sigue siendo el banco más accesible para la mayoría de los mexicanos, porque está en todos lados, porque llega a todo México pero sobre todo porque entiende el mercado y conoce las necesidades reales de la gente.

Por eso exige pocos requisitos, sin historial crediticio o comprobantes de ingresos, pues sabe que muchos mexicanos que trabajan y tienen capacidad crediticia simplemente no los tienen. Ofrece además una respuesta rápida, abonos a la medida y la posibilidad de hacer pagos anticipados, con diversos canales de pago y un crédito siempre disponible desde la App.