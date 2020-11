Los factores determinantes para la reactivación económica de México

“Independientemente de cuál (de los pronósticos) resulte más acertado, todos anticipan una recuperación parcial. Nuestro estimado es que la economía no volverá a tener el mismo nivel que tenía en el año 2018 sino hasta 2023”, opinó Carlos Serrano Herrera, economista en jefe de BBVA.

Explicó que entre los drivers para alcanzar una recuperación menos lenta están revertir la caída en la inversión registrada antes de que la pandemia del coronavirus golpeara a la economía nacional, por lo que consideró: “Necesario mandar señales de mayor certidumbre a los inversionistas e implementar una política fiscal contracíclica bien dirigida”.

Un reciente análisis de BBVA informó que la inversión aún se encuentra 21% por debajo del nivel pre-COVID-19 y el Indicador de Inversión BBVA continuó reflejando caídas interanuales significativas, como fue en el tercer trimestre de este año, con un -28.4%. El segmento de maquinaria y equipo ha mostrado mayor dinamismo que el de construcción, tras la reapertura de actividades en el trimestre.

Por su parte, John Soldevilla, economista en jefe de la firma financiera Engen Capital, indicó: "Si la inversión no repunta, la economía no crecerá". Y aunque el gobierno federal instrumentó un plan de inversión con la iniciativa privada por alrededor de 300,000 millones de pesos, equivalente a 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB), buscando como objetivo sexenal lograr que se eleve a un 25% del PIB, "hace falta mucho más que un programa de 39 proyectos y 300,000 millones de pesos (mdp) en inversión", y más cuando "las condiciones actuales entre la relación gobierno-sector privado no son las más apropiadas como para ver un repunte sistemático".