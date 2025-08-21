KidZania tiene una nueva apuesta: ahora da clases de emprendimiento e innovación en Academi

Otro de los objetivos de Academi es atender un segmento hasta ahora no explorado por la empresa: las actividades extraescolares. Según López Ancona, este mercado registra un crecimiento relevante impulsado por la demanda de padres que trabajan y buscan espacios de aprendizaje para sus hijos.

“Tenemos estas siete especialidades que están muy inspiradas en el movimiento STEM, que promueve la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y sus grandes tendencias en educación”, señala López Ancona.

Las disciplinas de Academi están reflejadas en su propio nombre: A de animación, C de culinary, A de artes, D de desarrollo con robótica, E de emprendimiento, M de makerspace e I de innovación tecnológica.

Los cursos tendrán una duración de ocho meses y estarán dirigidos a niños, padres de familia y maestros. El modelo contempla actividades extraescolares, con clases por las tardes y los fines de semana, lo que permitirá atender a unas 80,000 personas al año.

“Durante el ciclo escolar, cuando los niños estén en el colegio, en la mañana nos van a visitar escuelas y en las tardes será una academia extraescolar. Los niños asistirán dos veces a la semana, de lunes a jueves, a nuestros siete talleres. Los fines de semana, vacaciones y días festivos invitamos a las familias a participar en estas actividades”, detalla el empresario.

Esta no es la primera vez que el grupo expande su portafolio más allá de los centros de entretenimiento. En septiembre de 2022 inauguró Kinezis, un club deportivo ubicado en el centro comercial Mundo E, en el Estado de México.

López Ancona anticipa que operarán Academi durante un año antes de iniciar un plan acelerado de crecimiento, tanto con unidades propias como franquiciadas. Ya tienen en la mira ciudades como Querétaro, León, Mérida y Tijuana, entre otras.

“Puebla tiene tres millones de habitantes y Academi necesita una demografía mínima de 500,000, lo que nos da espacio para instalar tres o cuatro unidades en el estado”, explica el creador de KidZania a Expansión.

KidZania, con atrasos en China

KidZania celebra 25 años de operación con cinco unidades propias y 24 franquicias en países como Qatar, Japón, Indonesia, Portugal, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur. Su fundador proyecta que la marca llegue a China a inicios del próximo año.

La apertura en ese mercado estaba planeada para 2025, dentro del complejo comercial SkyCity, adyacente al Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Sin embargo, López Ancona no detalló las causas del retraso.

El empresario reconoce que la entrada a China no será sencilla, pues en la región existen al menos 50 marcas que han replicado el modelo de KidZania. “Hong Kong es nuestra forma de entrar a China”, afirma.

Entre las próximas aperturas de la compañía figuran Taiwán (en la ciudad de Taipéi) y São Paulo, Brasil, programadas para diciembre de 2026. Para 2027, está prevista la inauguración de una unidad en Atenas, Grecia.

En paralelo, el grupo prepara la apertura de un nuevo centro Kinezis en Guadalajara, además de su primera franquicia de este concepto en Sudamérica.

