Sam´s Club abre sus puertas a El Fin Irresistible

¿Cómo hacerte Socio de Sam´s Club?

Si aún no eres Socio, aprovecha este evento para adquirir tu Membresía o Renovarla, así no te lo perderás. Si no sabes cuál elegir, opta por la Membresía Benefits o PLUS, ya que te dan beneficios adicionales fuera del Club y la Membresía PLUS, además, te brinda una Recompensa del 2% en tus compras. Si deseas ahorrar en alimentos y despensa, elige productos Member´s Mark, marca exclusiva del Club con presentaciones que rinden más.

Al comprar en línea o desde la app, disfruta las Horas Extraordinarias que estarán diariamente de las 9:00 a.m. a las 9:00 p.m. Podrás solicitar el servicio de Sam´s a Domicilio y tus artículos llegarán a la puerta de tu hogar con Envío Gratis!

Tienes hasta el 21 de noviembre de 2021 para disfrutar El Fin Irresistible.