El sueño de tu casa, más cerca: preaprobación hipotecaria Banamex en 15 minutos

La institución bancaria evoluciona a través de la preaprobación en línea de los créditos hipotecarios. Cualquier persona puede obtener una evaluación preliminar en 15 minutos.
mar 30 septiembre 2025 11:56 AM
Presentado por: Banamex
La tecnología de Banamex redefine los procesos, haciendo más sencillos los trámites para adquirir una vivienda desde el primer paso. (Shutterstock)

En un panorama donde la inmediatez y la eficiencia definen cada vez más las interacciones de los usuarios, el sector bancario se transforma para ofrecer soluciones que se alineen con las expectativas actuales.

Al reconocer este cambio, Banamex presenta un avance en el área de créditos hipotecarios: la preaprobación en línea, un desarrollo que optimiza por completo el proceso de adquisición de una propiedad.

Sin importar si se trata de un cliente del banco o no, la herramienta digital facilita obtener una evaluación preliminar para un crédito hipotecario en tan solo 15 minutos; más allá de la velocidad, el valor reside en la claridad que ofrece.

El procedimiento se ha simplificado a siete sencillos pasos a través de un formulario en el portal de Banamex. El objetivo es proporcionar una opción de autoservicio que elimine la necesidad de acudir a una sucursal en las fases iniciales, reduciendo el periodo de espera y optimizando la interacción del usuario con la institución.

“Sabemos que hoy es más común que las personas inicien la búsqueda de un crédito en los diversos portales y en un entorno cada vez más digital. En Banamex lo entendemos y ponemos en práctica innovaciones que nos permiten estar a la vanguardia en el mercado”, destacó Gonzalo Palafox, director de Crédito Hipotecario de Banamex.

Las condiciones de preaprobación se apegan significativamente a lo que el interesado recibiría en una aprobación final, proporcionando una perspectiva realista de sus alternativas crediticias desde el inicio.

Ecosistema digital en crecimiento

La preaprobación en línea no es un esfuerzo aislado; forma parte de una estrategia amplia de Banamex para construir un ecosistema digital robusto en el sector hipotecario y se suma a herramientas existentes como Mi crédito hipotecario paso a paso , donde los usuarios que tienen trámites activos monitorean el avance de su solicitud en tiempo real.

En conjunto, estas soluciones buscan brindar certidumbre y control en cada etapa del proceso hipotecario. La evolución del negocio de créditos inmobiliarios del banco es un claro indicador de esta estrategia, evidenciada por el aumento del 24% en las solicitudes durante 2024.

Dicho incremento se debe a una oferta competitiva y a la mejora constante de sus mecanismos, así como a programas innovadores como Amarra tu casa , que permite a los interesados en adquirir una vivienda asegurar tasas autorizadas hasta por 12 meses.

Además, en este proceso de digitalización, la protección de datos es una prioridad. De este modo, Banamex se dirige hacia un modelo de banca que prioriza la solidez tecnológica y la experiencia omnicanal, atendiendo las necesidades de sus clientes con soluciones cada vez más integrales. Conoce más en: Obtén la Preaprobación de tu Crédito Hipotecario | Banamex .

La modernización bancaria simplifica una experiencia hipotecaria digital, con herramientas al alcance de la mano.
CAT PROMEDIO: 12.2% Sin IVA. Calculado el 01 de agosto de 2025 y Vigente al 31 de enero de 2026. Crédito sujeto a autorización.

