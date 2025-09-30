El sueño de tu casa, más cerca: preaprobación hipotecaria Banamex en 15 minutos

El procedimiento se ha simplificado a siete sencillos pasos a través de un formulario en el portal de Banamex. El objetivo es proporcionar una opción de autoservicio que elimine la necesidad de acudir a una sucursal en las fases iniciales, reduciendo el periodo de espera y optimizando la interacción del usuario con la institución.

“Sabemos que hoy es más común que las personas inicien la búsqueda de un crédito en los diversos portales y en un entorno cada vez más digital. En Banamex lo entendemos y ponemos en práctica innovaciones que nos permiten estar a la vanguardia en el mercado”, destacó Gonzalo Palafox, director de Crédito Hipotecario de Banamex.

Las condiciones de preaprobación se apegan significativamente a lo que el interesado recibiría en una aprobación final, proporcionando una perspectiva realista de sus alternativas crediticias desde el inicio.

Ecosistema digital en crecimiento

La preaprobación en línea no es un esfuerzo aislado; forma parte de una estrategia amplia de Banamex para construir un ecosistema digital robusto en el sector hipotecario y se suma a herramientas existentes como Mi crédito hipotecario paso a paso , donde los usuarios que tienen trámites activos monitorean el avance de su solicitud en tiempo real.

En conjunto, estas soluciones buscan brindar certidumbre y control en cada etapa del proceso hipotecario. La evolución del negocio de créditos inmobiliarios del banco es un claro indicador de esta estrategia, evidenciada por el aumento del 24% en las solicitudes durante 2024.