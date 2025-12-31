Zebra Technologies impulsa una nueva era de productividad con IA y automatización

Estas mejoras demuestran que la innovación aplicada al día a día en industrias como retail, manufactura y transporte y logística, desde la gestión de inventarios hasta la entrega de última milla, tiene un impacto directo en el rendimiento financiero.

Como se explica en el análisis de Oxford Economics, las empresas que priorizan la modernización están viendo beneficios tangibles, desde una mayor eficiencia operativa hasta una mejora en la experiencia del cliente.

Del mismo modo, los datos muestran un patrón constante con inventarios más precisos, procesos más dinámicos y menor margen de error, elementos que se traducen en crecimiento, consistencia y rentabilidad para las compañías.

Asimismo, para Zebra Technologies, estos hallazgos son el respaldo de la visión detrás de su nueva plataforma de marca “Better Every Day”. Se trata de una filosofía que coloca a los colaboradores —y no solo a la tecnología— en el centro de la transformación.

El objetivo para la tecnológica es claro: crear soluciones que permitan a los equipos desempeñarse con mayor agilidad, información en tiempo real y herramientas conectadas que elevan la calidad y el ritmo de la operación.

“Las industrias se están redefiniendo a nivel del flujo de trabajo, donde la velocidad, la visibilidad y la precisión impulsan el crecimiento. Las operaciones inteligentes simplifican la complejidad y empoderan a los equipos en la primera línea para adaptarse y prosperar”, afirmó Alfonso Caraveo, vicepresidente de Ingeniería de ventas, gestión de productos y soluciones de Zebra Latinoamérica.

Impactos tangibles por sector

En retail, la optimización del inventario genera incrementos de hasta 1.8% en ingresos y rentabilidad, gracias a una disminución de quiebres, mayor disponibilidad y mejores experiencias del cliente.

En la manufactura, el control de calidad impulsado por machine vision, IA y dispositivos inteligentes mejora la precisión, reduce los errores y eleva los ingresos hasta 2.4%.