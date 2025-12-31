Publicidad

Zebra Technologies impulsa una nueva era de productividad con IA y automatización

El nuevo estudio global de Zebra Technologies y Oxford Economics mostró que optimizar flujos de trabajo con soluciones inteligentes puede elevar los ingresos y la eficiencia en retail, manufactura y logística.
mié 31 diciembre 2025 10:19 AM
Presentado por: Zebra Technologies
Zebra Technologies
Herramientas como Inteligencia Artificial y lectores RFID transforman los flujos de trabajo en procesos más dinámicos, logrando inventarios precisos y una toma de decisiones con mayor agilidad. (Cortesía)

En un entorno empresarial donde la velocidad, la precisión y la capacidad de adaptación determinan la competitividad, las organizaciones están buscando nuevas formas de operar.

La pregunta ya no es si deben digitalizar procesos, sino cómo transformar el trabajo de la primera línea para generar valor inmediato y sostenible.

El estudio global elaborado por Zebra Technologies en conjunto con Oxford Economics reveló la evidencia contundente de que modernizar flujos de trabajo mediante la Inteligencia Artificial (IA), la automatización y el uso inteligente de datos puede elevar los ingresos hasta 3.4% y aumentar la productividad hasta en 21%.

Estas mejoras demuestran que la innovación aplicada al día a día en industrias como retail, manufactura y transporte y logística, desde la gestión de inventarios hasta la entrega de última milla, tiene un impacto directo en el rendimiento financiero.

Como se explica en el análisis de Oxford Economics, las empresas que priorizan la modernización están viendo beneficios tangibles, desde una mayor eficiencia operativa hasta una mejora en la experiencia del cliente.

Del mismo modo, los datos muestran un patrón constante con inventarios más precisos, procesos más dinámicos y menor margen de error, elementos que se traducen en crecimiento, consistencia y rentabilidad para las compañías.

Asimismo, para Zebra Technologies, estos hallazgos son el respaldo de la visión detrás de su nueva plataforma de marcaBetter Every Day”. Se trata de una filosofía que coloca a los colaboradores —y no solo a la tecnología— en el centro de la transformación.

El objetivo para la tecnológica es claro: crear soluciones que permitan a los equipos desempeñarse con mayor agilidad, información en tiempo real y herramientas conectadas que elevan la calidad y el ritmo de la operación.

“Las industrias se están redefiniendo a nivel del flujo de trabajo, donde la velocidad, la visibilidad y la precisión impulsan el crecimiento. Las operaciones inteligentes simplifican la complejidad y empoderan a los equipos en la primera línea para adaptarse y prosperar”, afirmó Alfonso Caraveo, vicepresidente de Ingeniería de ventas, gestión de productos y soluciones de Zebra Latinoamérica.

Impactos tangibles por sector

En retail, la optimización del inventario genera incrementos de hasta 1.8% en ingresos y rentabilidad, gracias a una disminución de quiebres, mayor disponibilidad y mejores experiencias del cliente.

En la manufactura, el control de calidad impulsado por machine vision, IA y dispositivos inteligentes mejora la precisión, reduce los errores y eleva los ingresos hasta 2.4%.

En transporte y logística, el uso de datos, IA y escaneo inteligente acelera entregas, mejora la visibilidad de rutas y minimiza los tiempos operativos, con un impacto de hasta 3.4% en ingresos.

Asimismo, soluciones como los lectores RFID y dispositivos móviles, en conjunto con el análisis predictivo, se convierten en ecosistemas conectados que ofrecen visibilidad total de las operaciones.

La combinación de hardware, software y análisis avanzado permite automatizar tareas repetitivas, anticipar problemas y tomar decisiones más informadas en el momento crítico.

La IA es un habilitador para los trabajadores de la primera línea

La inteligencia artificial también está madurando como motor de productividad. Según el estudio, la mayoría de las organizaciones ya utiliza o está probándola para pronosticar demanda, gestionar inventarios, prevenir pérdidas o planificar rutas.

De esta manera, deja de ser un proyecto experimental y se posiciona como una herramienta práctica que libera tiempo, reduce errores y mejora la toma de decisiones, especialmente en los momentos en los que se necesita actuar con rapidez y precisión.

“Nuestra misión es ayudar a que el trabajo se haga mejor cada día. Esa es la promesa de ‘Better Every Day’ al combinar tecnología avanzada con la experiencia humana, para aumentar el desempeño de la primera línea”, aseguró Ernesto Hernández, gerente general de Zebra Technologies México.

Los datos lo confirman: la próxima ola de crecimiento empresarial no vendrá solo de la tecnología, sino de operaciones inteligentes que mejoran el trabajo humano de manera continua.

Por ello, Zebra propone un futuro donde cada proceso, cada decisión y cada colaborador cuente con las herramientas adecuadas para lograr mejores resultados todos los días, un enfoque que combina innovación, simplicidad y propósito para transformar la productividad en toda la cadena de valor.

