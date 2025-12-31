¿Quién es Agustín Coppel Luken? El empresario detrás de Grupo Coppel

De tienda regional a grupo nacional

Cuando Agustín Coppel asumió la dirección general, Grupo Coppel contaba con 634 tiendas. En la actualidad, Agustín tiene el cargo de Presidente del Consejo de Administración y la empresa opera más de 1,800 sucursales en México, crecimiento que se dio a través de expansión orgánica y adquisiciones estratégicas.

Como resultado, dejó de ser únicamente un jugador del comercio minorista para consolidarse como un ecosistema omnicanal, en el que conviven tiendas físicas, plataformas digitales y una robusta división de servicios financieros.

El impulso al comercio electrónico y nuevos negocios

Uno de los ejes de la gestión de Agustín Coppel ha sido la transformación digital. Bajo su liderazgo, Grupo Coppel impulsó su plataforma de comercio electrónico y modernizó sus procesos operativos, logísticos y tecnológicos.

Así, atiende a más de 15 millones de clientes y tiene cobertura en 98% de los códigos postales de México, apoyado en una plataforma digital que recibe cerca de dos millones de visitas todos los días.

En paralelo al crecimiento digital, surgieron nuevas líneas de negocio, como Coppel Motos y Coppel Leasing, que ampliaron la oferta del grupo y reforzaron su presencia en segmentos clave del mercado mexicano.

El despliegue de los servicios financieros

La división de Servicios Financieros de Grupo Coppel también experimentó un auge acelerado. Tanto BanCoppel como Afore Coppel atravesaron un proceso de digitalización que los convirtió en actores relevantes dentro del sistema financiero mexicano, particularmente en el acceso al crédito y al ahorro para diversos sectores de la población.

Este enfoque permitió fortalecer el modelo de negocio y llevar su impacto más allá del retail tradicional, con un enfoque en la inclusión financiera de quienes normalmente no tienen acceso a servicios financieros formales.

Desde la apertura de BanCoppel en 2007, han incluido a 15 millones de personas al sistema financiero y en los próximos cinco años lo harán con tres millones más.

A la fecha, Grupo Coppel en un ecosistema omnicanal único, integrando retail, servicios financieros e inclusión digital para impulsar la movilidad social en el país. (Cortesía)

Fundación Coppel y su enfoque social

Con el objetivo de impulsar la movilidad social en México, en 2021 se creó la Fundación Coppel.

En pocos años, la institución se posicionó como una de las organizaciones más visibles del país, con programas enfocados en la educación, la cultura, el desarrollo comunitario y la sostenibilidad.

Asimismo, el establecimiento de la fundación forma parte de una visión que busca vincular el crecimiento empresarial con un impacto social de largo plazo.