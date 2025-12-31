¿Quién es Agustín Coppel Luken? El empresario detrás de Grupo Coppel

Fundado en Culiacán en 1941, como un negocio familiar llamado El Regalo,actualmente Grupo Coppel integra la omnicanalidad en retail, con servicios financieros y comercio electrónico, con presencia en todo el país.
A partir de 2008, la empresa estuvo liderada por Agustín Coppel Luken. En ese año asumió el cargo de presidente y director general del grupo que hoy en día se consolida como una de las empresas más grandes de México por su número de empleados, con una plantilla de 130,000.
Publicidad
De tienda regional a grupo nacional
Cuando Agustín Coppel asumió la dirección general, Grupo Coppel contaba con 634 tiendas. En la actualidad, Agustín tiene el cargo de Presidente del Consejo de Administración y la empresa opera más de 1,800 sucursales en México, crecimiento que se dio a través de expansión orgánica y adquisiciones estratégicas.
Como resultado, dejó de ser únicamente un jugador del comercio minorista para consolidarse como un ecosistema omnicanal, en el que conviven tiendas físicas, plataformas digitales y una robusta división de servicios financieros.
El impulso al comercio electrónico y nuevos negocios
Uno de los ejes de la gestión de Agustín Coppel ha sido la transformación digital. Bajo su liderazgo, Grupo Coppel impulsó su plataforma de comercio electrónico y modernizó sus procesos operativos, logísticos y tecnológicos.
Así, atiende a más de 15 millones de clientes y tiene cobertura en 98% de los códigos postales de México, apoyado en una plataforma digital que recibe cerca de dos millones de visitas todos los días.
En paralelo al crecimiento digital, surgieron nuevas líneas de negocio, como Coppel Motos y Coppel Leasing, que ampliaron la oferta del grupo y reforzaron su presencia en segmentos clave del mercado mexicano.
El despliegue de los servicios financieros
La división de Servicios Financieros de Grupo Coppel también experimentó un auge acelerado. Tanto BanCoppel como Afore Coppel atravesaron un proceso de digitalización que los convirtió en actores relevantes dentro del sistema financiero mexicano, particularmente en el acceso al crédito y al ahorro para diversos sectores de la población.
Este enfoque permitió fortalecer el modelo de negocio y llevar su impacto más allá del retail tradicional, con un enfoque en la inclusión financiera de quienes normalmente no tienen acceso a servicios financieros formales.
Desde la apertura de BanCoppel en 2007, han incluido a 15 millones de personas al sistema financiero y en los próximos cinco años lo harán con tres millones más.
Fundación Coppel y su enfoque social
Con el objetivo de impulsar la movilidad social en México, en 2021 se creó la Fundación Coppel.
En pocos años, la institución se posicionó como una de las organizaciones más visibles del país, con programas enfocados en la educación, la cultura, el desarrollo comunitario y la sostenibilidad.
Asimismo, el establecimiento de la fundación forma parte de una visión que busca vincular el crecimiento empresarial con un impacto social de largo plazo.
Publicidad
Experiencia empresarial, inversión y filantropía
Además de su rol al frente del grupo, Agustín Coppel forma parte de diversos consejos de administración y ha sido participante recurrente del Foro Económico Mundial en Davos desde 2008.
En el ámbito cultural, es promotor del arte contemporáneo en México. En 1990, junto con su esposa, fundó la Colección de Arte Contemporáneo Isabel & Agustín Coppel, que apoya a artistas y colabora con museos e instituciones culturales.
Paralelamente, es miembro de la Fundación Museo Rufino Tamayo y del Comité de Arte Contemporáneo del Museo de Arte de Filadelfia, lo que ha promovido la proyección internacional del arte mexicano.
Su labor empresarial y filantrópica ha sido reconocida con el Premio a la Promoción de las Artes, otorgado por la Compañía de Danza José Limón de Nueva York; el nombramiento como Filántropo del Año por la Asociación de Profesionales de Recaudación de Fondos, y el Premio Montblanc al Patrocinio de las Artes y la Cultura.
En 2017 obtuvo el Premio de Liderazgo en Educación de Worldfund; en 2018 fue denominado Mexicano Notable por Endeavor México y en 2024 recibió la Medalla de Oro de la Americas Society.
En diciembre de 2025 la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) le entregó el Reconocimiento al Mérito Empresarial 2025, por el impacto que ha tenido su trabajo en el entorno empresarial y en el desarrollo de México.
¿Cuál es el legado de Agustín Coppel Luken?
A lo largo de 18 años, el ejecutivo ha consolidado a Grupo Coppel como uno de los corporativos más relevantes del país, con un modelo que combina expansión comercial, digitalización y enfoque social.
En julio de 2025, se hizo el anuncio de una nueva estructura directiva, en la que Agustín permanecerá como presidente del Consejo y Diego Coppel, su sobrino, asumió la dirección general.
Como declaró Coppel Luken ante esta transición, el objetivo será reforzar la capacidad de ejecución en un momento clave para la evolución de Grupo Coppel.
“Seguiremos construyendo una empresa ágil, rentable y con una propuesta de valor relevante para nuestros clientes”, expresó el directivo y afirmó que estará enfocado en la visión estratégica, la rendición de cuentas y las buenas prácticas del gobierno corporativo.