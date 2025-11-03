Una guía para usar Amazon Ads durante la temporada alta de compras

Por ejemplo, en 2024, los anunciantes en el país registraron un aumento del 27% en las ventas cuando usaron los anuncios patrocinados para El Buen Fin1. Con ello, se demuestra que, durante este tipo de eventos, los clientes buscan productos como los tuyos mientras compran regalos y artículos de temporada.

Asimismo, el periodo festivo ofrece oportunidades únicas para que las empresas mejoren sus estrategias publicitarias. Las marcas pueden crear campañas relevantes que estén en sintonía con el espíritu de cada temporada para generar, potencialmente, vínculos más profundos con sus audiencias.

Cuando se trata de este periodo en particular, la preparación y organización anticipadas pueden contribuir a lograr los objetivos esperados durante los momentos clave de compra. Una muestra son los protagonistas de la serie Rising Stars y sus enfoques estratégicos.

(Cortesía)

Además, para ayudar a optimizar la estrategia de las campañas, Amazon Ads creó una página de destino especial con recursos para los días festivos, que incluye una guía de estrategia de anuncios para estas fechas, con información, consejos y herramientas para prepararse para la temporada alta.

Para un distribuidor con alcance nacional, esta época puede representar una oportunidad que le ayude a aumentar la visibilidad y atraer a los clientes. La clave del éxito durante los periodos de mayor demanda, a menudo, se reduce a la excelencia operativa y a una estrategia inteligente.