Una guía para usar Amazon Ads durante la temporada alta de compras

Los eventos de compras de la temporada festiva, como El Buen Fin, Black Friday y Cyber Monday, son oportunidades valiosas para que los anunciantes conecten con los clientes cuando están dispuestos a comprar y descubrir marcas nuevas.
De este modo, la publicidad de esta estación puede ayudar a las marcas a atraer el interés de las audiencias en México.
Por ejemplo, en 2024, los anunciantes en el país registraron un aumento del 27% en las ventas cuando usaron los anuncios patrocinados para El Buen Fin1. Con ello, se demuestra que, durante este tipo de eventos, los clientes buscan productos como los tuyos mientras compran regalos y artículos de temporada.
Asimismo, el periodo festivo ofrece oportunidades únicas para que las empresas mejoren sus estrategias publicitarias. Las marcas pueden crear campañas relevantes que estén en sintonía con el espíritu de cada temporada para generar, potencialmente, vínculos más profundos con sus audiencias.
Para un distribuidor con alcance nacional, esta época puede representar una oportunidad que le ayude a aumentar la visibilidad y atraer a los clientes. La clave del éxito durante los periodos de mayor demanda, a menudo, se reduce a la excelencia operativa y a una estrategia inteligente.
También, muchos distribuidores optan por usar el servicio Logística de Amazon, que permite proveer entregas rápidas y confiables durante la intensa temporada festiva. Los enfoques estratégicos de fijación de precios, incluidas herramientas como Precios Automáticos, pueden contribuir a mantener la competitividad.
Por su parte, los revendedores pueden optar por centrar sus esfuerzos publicitarios en productos que obtienen regularmente la Oferta Destacada, utilizando herramientas de análisis para ayudar a informar su estrategia promocional y medir el rendimiento.
Organizarse con anticipación hace posible posicionarse estratégicamente antes de que comience la temporada festiva.
