Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Bespoke ad

Una guía para usar Amazon Ads durante la temporada alta de compras

Amazon Ads ofrece soluciones que ayudan a las empresas mexicanas de todos los tamaños a llegar a sus clientes durante los meses de mayor demanda.
lun 03 noviembre 2025 07:00 AM
Presentado por: Amazon
Guia-Amazon-temporada-alta-de-compras
En México, eventos como El Buen Fin representan una gran oportunidad para generar ventas y construir vínculos duraderos con los consumidores. (Cortesía)

Los eventos de compras de la temporada festiva, como El Buen Fin, Black Friday y Cyber Monday, son oportunidades valiosas para que los anunciantes conecten con los clientes cuando están dispuestos a comprar y descubrir marcas nuevas.

De este modo, la publicidad de esta estación puede ayudar a las marcas a atraer el interés de las audiencias en México.

Publicidad

Por ejemplo, en 2024, los anunciantes en el país registraron un aumento del 27% en las ventas cuando usaron los anuncios patrocinados para El Buen Fin1. Con ello, se demuestra que, durante este tipo de eventos, los clientes buscan productos como los tuyos mientras compran regalos y artículos de temporada.

Asimismo, el periodo festivo ofrece oportunidades únicas para que las empresas mejoren sus estrategias publicitarias. Las marcas pueden crear campañas relevantes que estén en sintonía con el espíritu de cada temporada para generar, potencialmente, vínculos más profundos con sus audiencias.

Cuando se trata de este periodo en particular, la preparación y organización anticipadas pueden contribuir a lograr los objetivos esperados durante los momentos clave de compra. Una muestra son los protagonistas de la serie Rising Stars y sus enfoques estratégicos.

Rising-Stars-Amazon-Ads
(Cortesía)

Además, para ayudar a optimizar la estrategia de las campañas, Amazon Ads creó una página de destino especial con recursos para los días festivos, que incluye una guía de estrategia de anuncios para estas fechas, con información, consejos y herramientas para prepararse para la temporada alta.

Para un distribuidor con alcance nacional, esta época puede representar una oportunidad que le ayude a aumentar la visibilidad y atraer a los clientes. La clave del éxito durante los periodos de mayor demanda, a menudo, se reduce a la excelencia operativa y a una estrategia inteligente.

Publicidad

También, muchos distribuidores optan por usar el servicio Logística de Amazon, que permite proveer entregas rápidas y confiables durante la intensa temporada festiva. Los enfoques estratégicos de fijación de precios, incluidas herramientas como Precios Automáticos, pueden contribuir a mantener la competitividad.

Por su parte, los revendedores pueden optar por centrar sus esfuerzos publicitarios en productos que obtienen regularmente la Oferta Destacada, utilizando herramientas de análisis para ayudar a informar su estrategia promocional y medir el rendimiento.

Organizarse con anticipación hace posible posicionarse estratégicamente antes de que comience la temporada festiva.

Los clientes están esperando descubrir lo que tienes para ofrecer. Visita advertising.amazon.com hoy mismo, para encontrar recursos útiles y comenzar tu camino en la publicidad del periodo festivo.

1Datos internos de Amazon, México, octubre y noviembre de 2024. Aumento calculado como crecimiento promedio observado durante el periodo de El Buen Fin en comparación con el crecimiento promedio de las categorías en las dos semanas anteriores al evento.

Publicidad

Tags

amazon Comercio electrónico Pequeña y mediana empresa

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad