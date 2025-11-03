Publicidad

Marquis Reforma fusionó arte y tradición en su celebración del Día de Muertos

El hotel ubicado en una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad inauguró la exposición "Inspiración de vida" del artista César Menchaca, donde se fusionan el arte huichol y la innovación.
lun 03 noviembre 2025 12:08 PM
Presentado por: Hotel Marquis Reforma
HOTEL MARQUIS REFORMA DÍA DE MUERTOS.
Marquis Reforma deslumbra una vez más en la temporada de Día de Muertos, con un monumental auto de Fórmula 1 del Catrín de Ayrton Senna en su fachada. (Cortesía)

El Hotel Marquis Reforma, el ícono para el sector turístico en México. Erguido en el paisaje de Paseo de la Reforma desde hace ya casi 35 años, vuelve a sorprender en la temporada de Día de Muertos, una de las tradiciones más esperadas y entrañables para el país.

Hasta el 8 de noviembre de 2025 será el epicentro de celebración y orgullo nacional, un escenario único donde el arte, la gastronomía y la hospitalidad se funden para rendir tributo a sus raíces.

Y por cuarto año consecutivo, el reconocido artista César Menchaca ha llevado sus creaciones a un nivel sin precedentes, con la exposición monumental titulada “Inspiración de vida”, un homenaje a la pasión y la perseverancia que caracteriza a los mexicanos mientras avanzan para cumplir sus sueños.

Con influencia del deporte y la cultura, la muestra refleja cómo el trabajo constante se convierte en símbolo de disciplina y fe en uno mismo. El protagonista es un auto de Fórmula 1 recubierto en chaquira, una clara referencia al arte huichol.

Para esta pieza, suspendida en la fachada del hotel, Menchaca tomó como referencia a los grandes deportistas que han dejado un gran legado al mundo, por lo que se convierte en un “museo vivo a cielo abierto”, donde lo ancestral y lo contemporáneo dialogan con majestuosidad.

Sin duda, la decoración del Marquis Reforma es una de las más esperadas año con año, consolidándolo como un referente en la Ciudad de México para celebrar el Día de Muertos. Sus visitantes, tanto nacionales como extranjeros, encuentran aquí una experiencia que entrelaza color, memoria, lujo e innovación, sus pilares.

Calaverita: En el Marquis la Muerte chocó, ¡con Senna en su auto que no frenó! Menchaca lo hizo con tanto color, que hasta la flaca sintió escalofrío y amor. ‘¿Este catrín tan bien arreglado? ¡Ni en el panteón hay tanto cuidado!’ Y en vez de llevárselo al camposanto, se quedó en el Hotel Marquis ¡bailando!

Gastronomía y bienestar ancestral

Como parte de las festividades de noviembre, en el hotel destaca la oferta culinaria de Heritage, Los Canarios y Terraza Santino, con menús especiales que rinden tributo a la cocina mexicana y a su capacidad de reinventarse con elegancia frente al mundo.

Asimismo, el Spa Marquis, reconocido como uno de los más exclusivos de la ciudad, brinda tratamientos especiales inspirados en la esencia milenaria de México. Un espacio de renovación física y espiritual que acompaña esta temporada.

Sigue al Hotel Marquis Reforma en Instagram.

