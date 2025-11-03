Marquis Reforma fusionó arte y tradición en su celebración del Día de Muertos

Y por cuarto año consecutivo, el reconocido artista César Menchaca ha llevado sus creaciones a un nivel sin precedentes, con la exposición monumental titulada “Inspiración de vida”, un homenaje a la pasión y la perseverancia que caracteriza a los mexicanos mientras avanzan para cumplir sus sueños.

Con influencia del deporte y la cultura, la muestra refleja cómo el trabajo constante se convierte en símbolo de disciplina y fe en uno mismo. El protagonista es un auto de Fórmula 1 recubierto en chaquira, una clara referencia al arte huichol.

Para esta pieza, suspendida en la fachada del hotel, Menchaca tomó como referencia a los grandes deportistas que han dejado un gran legado al mundo, por lo que se convierte en un “museo vivo a cielo abierto”, donde lo ancestral y lo contemporáneo dialogan con majestuosidad.

Sin duda, la decoración del Marquis Reforma es una de las más esperadas año con año, consolidándolo como un referente en la Ciudad de México para celebrar el Día de Muertos. Sus visitantes, tanto nacionales como extranjeros, encuentran aquí una experiencia que entrelaza color, memoria, lujo e innovación, sus pilares.