¿Quién es el dueño de Smart Fit en México? La lección del empresario brasileño detrás de los gimnasios

¿Quién es el dueño de Smart Fit?

El dueño y fundador de Smart Fit es Edgard Corona, empresario brasileño también creador de la cadena de gimnasios Bio Ritmo. La idea de Smart Fit surgió a partir de una experiencia cotidiana que, con el tiempo, se convertiría en un modelo de negocio que transformó la industria del fitness en Brasil y en América Latina.

De acuerdo con su sitio web en Brasil , Corona suele contar que, al visitar una de sus unidades Bio Ritmo en São Paulo, conversó con una empleada de una cafetería cercana. Al preguntarle qué le parecía el gimnasio, ella respondió que le encantaría entrenar ahí, pero que era demasiado caro. Esa respuesta le dejó claro que existía una demanda no atendida: personas interesadas en gimnasios de alta calidad, pero a precios accesibles.

Su objetivo no era crear gimnasios “baratos”, sino democratizar el acceso al fitness de alto nivel, manteniendo equipos modernos, buena atención y espacios bien diseñados. Para desarrollar el concepto, Edgard Corona buscó referencias internacionales y, en 2008, asistió a una reunión en Estados Unidos, donde conoció el modelo de gimnasios de bajo costo que ya cobraban alrededor de 20 dólares mensuales.

En 2009, abrió el primer Smart Fit en Morumbi, São Paulo, enfocado en pesas libres, cardio y entrenamiento con equipos de fuerza, con precios accesibles y planes anuales. El modelo también redujo la presencia de instructores al apoyarse en máquinas más eficientes y estandarizadas, además de incorporar tecnología de aplicaciones móviles.

Con ello, Smart Fit rompió con el mercado tradicional, dominado por gimnasios exclusivos para las clases altas y por gimnasios de barrio con servicios limitados.

Edgard Corona, empresario brasileño y fundador de Bio Ritmo, crea Smart Fit con la idea de democratizar el acceso al fitness de alto nivel. (Facebook)

La llegada de Smart Fit a México

Smart Fit llegó a México en 2011, un año después de recibir una inversión inicial de 70 millones de reales del fondo Pátria, la cual aceleró su expansión internacional. Con cuatro sucursales iniciales, la cadena se convirtió en la primera red de gimnasios brasileña en ingresar al mercado mexicano y en dar el salto fuera de su país de origen.

Desde entonces, su crecimiento ha sido sostenido. Hoy opera más de 395 gimnasios en todo México y suma más de un millón de usuarios, lo que la posiciona como uno de los principales actores de la industria del fitness en el país, de acuerdo con información de la propia empresa en México .

Actualmente, Smart Fit tiene presencia en 12 países, incluido México: Brasil, Guatemala, República Dominicana, Chile, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Panamá y El Salvador, consolidándose como una de las cadenas de gimnasios más grandes de América Latina.

La marca replicó el modelo que la hizo exitosa en Brasil: acceso a gimnasios de alto nivel, equipamiento moderno, cuotas accesibles y una estrategia de entrenamiento apoyada en tecnología, con planes personalizados y seguimiento a través de su aplicación.

Smart Fit llega a México en 2011 y se convierte en la primera cadena brasileña de gimnasios en internacionalizarse. (CORTESÍA)

¿Cuánto dinero genera?

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, Smart Fit avanzó de la posición 478 a la 448, un salto que refleja su consolidación y crecimiento en el mercado mexicano.

En términos financieros, la cadena reportó ingresos netos por 4,642 millones de pesos en 2024, lo que representó un crecimiento de 30.4% respecto a 2023. Estas cifras confirman el buen momento del negocio en México y su expansión sostenida dentro de la industria del fitness.

Además, dentro del ranking de Expansión, Smart Fit es la única empresa incluida en la categoría “centros recreativos y de esparcimiento”, lo que la posiciona como el referente dominante en el segmento de gimnasios y clubes deportivos en el país.

Oriol Cortés, Country Manager de la cadena en México, señala que su meta es continuar ampliando la presencia de la marca. Su estrategia consiste en abrir sucursales en diversas ubicaciones para facilitar el acceso al gimnasio, tanto en términos de proximidad como de costo.

“México es nuestro segundo mercado más importante, con el 25% de nuestros gimnasios, mientras que el 50% se encuentra en Brasil. Durante dos años consecutivos, México creció al doble y queremos mantener este ritmo acelerado de crecimiento”, señaló Cortés en entrevista con la reportera Nancy Malacara de Expansión.

Las lecciones que deja Smart Fit

La historia de Smart Fit muestra que el crecimiento acelerado no siempre está ligado al lujo ni a cuotas elevadas, sino a la identificación de una demanda insatisfecha. Edgard Corona entendió que millones de personas querían entrenar en gimnasios bien equipados y profesionales, pero sin pagar precios fuera de su alcance, y construyó un modelo capaz de escalar esa idea en distintos países.

Otra lección clave es la estandarización del servicio. Al reducir costos operativos mediante procesos claros, el uso de tecnología y equipos eficientes, la cadena logró ofrecer una experiencia homogénea en cientos de sucursales, un factor decisivo para su expansión regional.

Smart Fit también evidencia el papel de la inversión estratégica. El respaldo financiero del fondo Pátria permitió acelerar su crecimiento y consolidar su presencia internacional sin perder el control del modelo de negocio.

Finalmente, su caso confirma que el fitness dejó de ser un lujo para convertirse en un servicio masivo. Al combinar precios accesibles, tecnología y una marca reconocible, Smart Fit no solo transformó la industria de los gimnasios en México y América Latina, sino que redefinió la forma en que se consume el bienestar en la región.